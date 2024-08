Presidente Boric por críticas en seguridad: “Si alguien quiere sacar provecho político de corto plazo, que pelee solo, a mí no me va a encontrar”

b493f2ab4d

Desde este martes hasta el próximo jueves el Presidente Gabriel Boric se mantendrá en gira por las regiones de Ñuble y La Araucanía, en actividades relacionadas con obras públicas, salud, educación y seguridad. Así, en la jornada de hoy, el Mandatario encabezó la inauguración de la Quinta Comisaría de Quirihue y, luego, más cercano al mediodía, participará de la ceremonia de conmemoración de los 246 años del natalicio del Libertador Capitán General, Bernardo O’Higgins Riquelme. En su primera actividad, Boric aprovechó de referirse a los cuestionamientos que ha recibido el Gobierno por la gestión en seguridad tras la ola de homicidios de este último de semana, enumerando, por un lado, las acciones que han ejercido para combatir el crimen organizado como el fortalecimiento a las policías y los numerosos proyectos de seguridad. Estos cuestionamientos incluso emergieron desde la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, la cual solicitó a Boric ejercer su liderazgo. “Acá no necesitamos creatividad de última hora donde alguien buscando una cuña para aparecer en el diario se le ocurra la última idea, acá no se necesita improvisación. En materia de seguridad se necesita dirección firme y convicción, eso es lo que estamos haciendo como Gobierno y en particular el ministerio del Interior liderado por la ministra Carolina Tohá“, respondió el Presidente. En esa línea, aseguró que “estoy personalmente todos los días dándole seguimiento y enfrentando en conjunto con Carabineros, PDI, con nuestra ministra del Interior, con el subsecretario Monsalve, Vergara, al flagelo que es la delincuencia”. “Quiero insistir en que acá no hay espacio para la improvisación ni la última cuña, sino que esto se trata de una política de Estado donde tenemos que estar unidos. Nuestros enemigos, nuestros adversarios son los delincuentes. A mi no me interesa pelearme ni con la UDI, ni con algún senador, ni con alguien que se le ocurra la última idea, me interesa pelearme con los delincuentes, con ellos estoy peleado, a ellos vamos a combatir. Si alguien quiere sacar provecho político de corto plazo que pelee solo, a mi no me va a encontrar”, reiteró. Cabe destacar que la reposición de la 5ta Comisaría de Quirihue es una iniciativa impulsada por la jefatura de zona de Carabineros de Ñuble, enmarcada en el Plan de Modernización de Unidades de Carabineros de Chile. El nuevo edificio de Carabineros posee una superficie estimada de 1.837,01 mt2 y beneficiará a los cerca de 12 mil habitantes de Quirihue y a otras seis comunas de la provincia de Itata. Gira por La Araucanía Por la tarde, la comitiva presidencial viajará hasta la Novena Región para recorrer en las próximas jornadas comunas como Lonquimay, Temuco, Padre Las Casas, Lautaro, Nueva Imperial y Gorbea. A las 18:00 horas, el Presidente Gabriel Boric se reunirá en la Delegación Presidencial de La Araucanía con autoridades regionales, la directiva de la Asociación de Municipalidades de la Región de La Araucanía (AMRA), alcaldes de Los Sauces, Purén, Loncoche y Padre Las Casas, además de Víctor Ramos, del secretario ejecutivo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, instancia que se encuentra en su recta final.

