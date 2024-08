983286afe6

Respaldo a independientes no logra acogida en Contigo Chile Mejor, pero alerta sobre la crisis del sistema político Sectores del oficialismo levantaron la propuesta considerando aquellas candidaturas mejor aspectadas contra la derecha. Desde la academia afirman que las colectividades ya no son vehículos de transmisión de la voluntad ciudadana. Bárbara Paillal Martes 20 de agosto 2024 18:04 hrs.

Los partidos del pacto “Contigo Chile Mejor” descartaron un quiebre en la alianza, luego de que una “minoría” de fuerzas oficialistas cuestionara la aplicación del acuerdo electoral en pos de aquellas candidaturas independientes mejor aspectadas contra la derecha, en comunas como Cerro Navia, Pudahuel y Puente Alto. Si bien hubo gestos desde Acción Humanista y el Partido Liberal, fueron las declaraciones que emitió el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, las que levantaron las alertas. En conversación con Radio Nuevo Mundo, el timonel manifestó apertura a evaluar las definiciones del pacto poniendo de ejemplo que “sin ser lo institucional, Mauro Tamayo es el mejor candidato para ganarle a la derecha en Cerro Navia. Si me guío por lo otro, tendría que dejar botado eso y perder Cerro Navia”. La propuesta de Carmona fue puesta sobre la mesa en la reunión que este martes sostuvieron los presidentes de partidos, pero no logró acogida por la totalidad de la alianza. Para el resto de las colectividades, esta revisión de los criterios respondió a temas que no fueron correctamente resueltos en las negociaciones. La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, defendió que desde la tienda no se ha hecho “ningún debate público que no haya sido en su minuto también un debate dentro de la propia mesa. Lo que también ha señalado con mucha claridad nuestro presidente es que eso no implica -en ningún caso- que nosotros tengamos alguna relativización de este pacto unitario”. De esta forma, la líder del FRVS, Flavia Torrealba, ratificó que Chile Contigo Mejor es un pacto “firmado y sacramentado”: “Este es un pacto municipal que está cerrado completo, que no tiene discusión y que no nos da espacio para apoyar candidaturas fuera del pacto, eso fue muy interesante. Había mucha claridad de las presidencias de partido de seguir en la senda que habíamos tomado y efectivamente no perder lo avanzado”. Para Juan Carlos Urzúa, presidente del Partido Liberal, la cita de este martes sirvió para alinear “los chakras” y a los partidos detrás de los candidatos de la coalición. Sin embargo, reafirmó que el asunto es distinto cuando se trata de gobernaciones donde el progresismo no logró un pacto unitario. Desde la colectividad respaldan a René Saffirio, candidato independiente para La Araucanía. “En gobernadores está abierto todo el espacio mientras sea del progresismo. Para nosotros es un actor válido y por afectos, y un montón de temas locales hay una inclinación allá por René Saffirio, ahora en general nuestra posición va a ser siempre apoyar a los candidatos de la coalición”, explicó. La amenaza de los independientes sobre el sistema político Más del 50% de las y los candidatos para las próximas elecciones en octubre de alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores, no responde a filiación política, vale decir, independientes, dentro o fuera de pactos electorales. Lo que volvió a traer a colación el resquebrajamiento del sistema político. Para Mireya Dávila, directora de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, “dada la gran cantidad de independientes, el sistema político tendría que tener la capacidad de legislar o de hacer reformas que incentivaran a los partidos políticos, porque me parece que el tema de los independientes en política, desde el punto de vista de la ciudadanía, es mucho más aleatorio y riesgoso, porque los partidos en teoría te dicen programáticamente hacia dónde va lo que postulan los candidatos o candidatas. En cambio, los independientes son mucho más volátiles y dependen mucho más de la trayectoria personal”. “Por lo consiguiente, el sistema político debería modificarlo, pero los incentivos hoy día me parece que, a pesar de la crisis de representación que hay, a partir del informe del PNUD que se observa, tampoco las élites han tocado el fondo como para iniciar esas reformas“, afirmó la doctora y magíster en Ciencia Política en diálogo con nuestro medio. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) y asociado a Faro UDD, Rodrigo Pérez de Arce, sostuvo que el fortalecimiento de independientes probablemente responde “a una crisis más amplia de deslegitimación de los partidos políticos, lo cual se agudiza más en materia de gobiernos locales donde la militancia no parece ser tan relevante, pero me parece que el fenómeno central es que los partidos políticos ya no son capaces de aglutinar proyectos, ni de darle signos relevantes a la ciudadanía“. El académico indicó que, junto a reformar el sistema político, se debe pensar en una modificación al sistema de partidos. “Hoy día reciben además un financiamiento estatal bien importante no solo con los votos, sino para su funcionamiento permanente, y la verdad es que tal como están funcionando hoy día no son vehículos de transmisión de la voluntad ciudadana hacia los espacios de toma de decisiones“, dijo. “También tenemos que tener en consideración que los partidos políticos a lo largo y ancho del mundo están viviendo problemas más o menos parecidos, entonces no solamente se trata de una crisis chilena o de diseño de mecanismos, sino también que la institución partido político está siendo cuestionada como tal, y si uno mira el fenómeno a nivel mundial, muchas veces los movimientos sociales, las causas, movilizan más y logran transmitir esta voluntad popular por sobre los partidos”, añadió.

