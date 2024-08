d273e0d7ee

Seguridad: Gobierno lima asperezas con Vodanovic (PS) y busca evitar nueva ola de homicidios en Fiestas Patrias La timonel socialista descartó haber recibido un "llamado de atención" tras reuniones que sostuvo con Interior. Desde el Gobierno, aumentarán el despliegue policial ante un eventual incremento de casos delictuales en fechas claves de septiembre. Bárbara Paillal Miércoles 21 de agosto 2024 16:35 hrs. Ministra del Interior, Carolina Tohá y subsecretario Manuel Monsalve

Los tres nuevos homicidios que se registraron la noche de este martes en la Región Metropolitana reimpulsaron los cuestionamientos contra el Ministerio del Interior y la gestión del Presidente Gabriel Boric en materia de seguridad. Dado que la cifra se suma a nueve otros casos ocurridos en el último fin de semana. Con este nuevo aumento en las cifras, voces dentro del Partido Socialista, entre ellas su presidenta Paulina Vodanovic, solicitaron acabar con las reuniones y plantearon una reforma constitucional para que el Presidente Boric ejerza su liderazgo en términos de coordinar a la institucionalidad del país en política de acción criminal. Lo que ameritó una dura respuesta por parte del Jefe de Estado. Tras la tensa jornada, la parlamentaria llegó este miércoles hasta el Palacio de La Moneda para sostener una serie de reuniones con la ministra del Interior, Carolina Tohá, por abordar materias relacionadas al futuro Ministerio de Seguridad, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con quién abordó las medidas para enfrentar la crisis en la Región Metropolitana. Tras la cita, Vodanovic descartó haber recibido un “llamado de atención”, instó a acabar con “las falsas polémicas” y remarcó los esfuerzos que ha realizado el Gobierno: “No hay que seguir en estas polémicas porque la verdad es que yo no he tenido esa intención, simplemente he señalado una propuesta legislativa que espero pueda ser analizada en su mérito”. Misma línea que adoptó la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, quién en entrevista con Radio Universo sostuvo que: “Lo primero, yo entiendo que la senadora, y pude hablar con ella también, había aclarado sus dichos. Yo creo que eso es importante para no escalar en una polémica que ya no es tal“. Gobierno coordina despliegue de cara a septiembre Para evitar que se repitan las cifras en homicidios, junto a accidentes de tránsitos y otros delitos, el próximo mes, que cuenta con fechas claves como el 11 de septiembre y las celebraciones de Fiestas Patrias -evento que el año pasado dejó 31 fallecidos-, desde la Subsecretaría del Interior iniciaron reuniones de coordinación con carteras como Transporte y Salud, pero también con Carabineros y la PDI para maximizar y focalizar el despliegue policial en puntos críticos del país. De hecho, serán cerca de 10 mil 300 los efectivos de Carabineros desplegados por el país y más de 3 mil de ellos solo en la RM. En este marco, el subsecretario Manuel Monsalve, reconoció dificultades para la disminución de homicidios en la región, pero relevó los esfuerzos del Gobierno por fortalecer las políticas: “Lo que hemos dicho como Gobierno es que hemos avanzado en reducir la tasa como país, pero que aquí en la Región Metropolitana eso no ha ocurrido, por eso, es que ustedes han visto que lo que ha hecho el gobierno es buscar fortalecer las políticas en la RM porque entendemos que aquí hay un desafío mayor y que las políticas públicas no han tenido los resultados que esperábamos y que la gente espera”, afirmó. “Esos objetivos han requerido fortalecer, y ustedes han visto, se ha puesto en marcha el “Plan Enjambre” que tiene que ver con un fortalecimiento de servicio radio patrulla de Carabineros, hace pocos días se han aumentado los puntos de control con 900 Carabineros, y ustedes también han sido testigos como se ha anunciado que la PDI está llevando adelante tres operativos de control migratorio por semana”, añadió. Cabe destacar que este martes, la Fiscalía Nacional de Chile informó un incremento en los homicidios a lo largo del país en su Reporte Anual 2023. En ella, se relevó que solo 14 comunas de la RM concentran el 18% de las víctimas y que, en el norte, Antofagasta se encuentra entre las 10 comunas con más homicidios (32 casos). Bajo este escenario, la senadora por dicha región, Paulina Núñez (RN), solicitó un cambio en el equipo de Interior, reevaluar el programa “Calles Sin Violencia” y un mayor foco del Gobierno sobre el fast track legislativo en seguridad. “No sacamos nada con proponer diferentes medidas si seguimos con los mismos a la cabeza, aquellos que han sido ineficientes en la ejecución de determinados planes y medidas. El Plan Calles sin Violencia, lo dijimos desde un inicio no era suficiente para enfrentar el crimen organizado, a lo mejor para la seguridad ciudadana, pero no para enfrentar aquellos que están más organizados que el Estado y qué duda cabe que en materia legislativa el Gobierno ha fracasado, 32 proyectos, donde solamente uno se ha transformado en ley y 18 están recién en primer trámite“, cuestionó. Por su parte, el diputado Marcos Illabaca (PS) planteó la necesidad de “decisiones más audaces” para enfrentar la crisis de seguridad pública, apuntando a una “mayor coordinación” por parte del Gobierno y emplazando al Congreso a “apurar el trámite legislativo del fast track”. En respuesta, el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, destacó que “se han hecho todos los esfuerzos de la mano de la ministra Tohá y de los subsecretarios respectivos en la materia. Hemos invertido históricamente lo que no se ha hecho en 10 años en seguridad y creemos que esos esfuerzos son justamente el hacerse cargo con convicción de lo que hoy está sucediendo en Chile y que se viene arrastrando desde hace más de una década”. En esa línea, el diputado aseguró que el avance del fast track 2.0 en seguridad se ha obstaculizado por “peleas pequeñas” en el Congreso Nacional. “El Gobierno y el ministro Elizalde le han colocado urgencia a todos los proyectos comprometidos por el Presidente Boric en conjunto con la oposición, el problema es que quedan esperando mucho tiempo, dilatándose en el Senado y en la Cámara de Diputados por peleas pequeñas entre los parlamentarios, entonces nosotros les hacemos un llamado también sobre todo a los senadores a sacar adelante la Ley de Infraestructura Crítica”, instó.

