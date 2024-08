“Nunca podrá decir que hizo pagos con plata lícita”: los argumento de la Fiscalía contra Hermosilla por lavado de activos

dad8cdd23e

A las 9:20 am de este jueves comenzó la segunda jornada de la audiencia de formalización del abogado Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en el marco de las investigaciones por el caso Audios. El puntapié inicial lo dio el jefe de Alta Complejidad Oriente, el fiscal Miguel Ángel Orellana, quien ahondó sobre el delito de lavado de activos respecto del abogado Luis Hermosilla durante casi cuatro horas. En ese sentido, el fiscal señaló al inicio de su exposición que es necesario hacer referencia, en primer lugar, al rol que tenía Hermosilla en la mezcla de intereses entre Daniel y Ariel Sauer, y Álvaro y Antonio Jalaff. Así, el fiscal Orellana afirmó que para entender cabalmente el conocimiento que el abogado Luis Hermosilla tenía respecto del funcionamiento de esta verdadera estructura y su plan criminal, hay que analizar la posición que éste tenía dentro de la misma. “Anticipamos desde ya que su vinculación más estrecha no es con los señores Sauer, a quienes conoce recién en 2017, sino que es con los señores Jalaff, con quienes tiene un vínculo que va mucho más allá, que excede con distancia de la relación abogado cliente. Es un amigo. Por los antecedentes recabados durante el desarrollo de la investigación se considera ‘un hermano’, que no sólo está interesado en los asuntos procesales o jurídico-técnicos de las actividades profesionales o personales de los señores Jalaff, sino que también lo está en sus resultados económicos”, explicó. Orellana enfatizó en su relato que Hermosilla “no sólo aprovecha, en definitiva, la bonanza o el éxito, y sufre con los problemas económicos de los señores Jalaff”, sino que “el exceso de la labor respecto de los señores Jalaff, tiene que ver con su rol de consejero, en el más amplio sentido de la palabra. Y que incluye los ámbitos vinculados con la actividad delictiva”. De esta forma, durante la audiencia, el persecutor detalló a través de operaciones bancarias y chats las operaciones que Luis Hermosilla mantiene con los Sauer y los Jalaff, con el objetivo de dejar en evidencia que el abogado habría tenido conocimiento de la situación económica y de financiamiento entre las estructuras criminales. “Luis Hermosilla no es capaz, no podrá decir nunca que lo que le pagó Mario Ramírez, que lo que le transfirió a su mujer, a sus tres secretarias, con lo que pagó la camioneta, es plata lícita, porque ya no es posible afirmarlo, porque ya está contenida en la cuenta corriente del Banco BCI. Es justamente esa combinación, la que el sistema de control anti lavados y el artículo 27 letra b de la Ley 19.913 establece, porque después de eso no hay forma de distinguir los recursos lícitos de los ilícitos“, detalló. Posteriormente, el fiscal Miguel Ángel Orellana se refirió a María Leonarda Villalobos y Luis Angulo, sin embargo, no logró terminar su intervención en este segundo día. Al termino de la audiencia de este jueves, el abogado defensor de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, comentó que al comienzo de los procesos las versiones son muy contrapuestas y luego se van alcanzando los consensos. “Hoy, después de escuchar la presentación extensa del fiscal Orellana, está más o menos claro que acá ha habido una línea de créditos según el repitió muchas veces, por parte de Factop, y lo que sostiene el Ministerio Público es que el uso de esa línea de crédito con dineros provenientes de eso, se mezclaba con los ingresos lícitos de Luis y eso podría contaminar ese tipo de operaciones u otras. Si eso es así, vamos a tener una tremenda discusión jurídica entonces sobre si esos hechos que él discute, son constitutivos de delito o no. Ojo que eso dijo él, que ese va ser el punto que vamos a discutir con la defensa, lo que es interesante porque tenemos que aclarar los hechos, que ya se van aclarando”, aseveró. Para este viernes a las 9:30 am está programada la tercera jornada de formalización en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde se espera que termine de presentar la Fiscalía, para dar paso a los alegatos de los querellantes y las exposiciones de las defensas de los implicados.

