18-O Derechos Humanos Política Fabiola Campillai: “Nos enfrentamos nuevamente al negacionismo por parte de la derecha” Tras la visita de la diputada Camila Flores (RN) al excarabinero condenado por dispararle en el rostro a Campillai, la senadora acusó a la oposición de intentar "desviar la atención" de la posible implicancia de sus dirigentes en el caso Audios. Diario UChile Viernes 23 de agosto 2024 12:15 hrs.

Polémica causó la visita de la diputada Camila Flores (RN), al excapitán de Carabineros, Patricio Maturana, declarado culpable de disparar una bomba lacrimógena al rostro de la senadora Fabiola Campillai, en 2019. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Campillai aseguró que tanto la diputada Flores como el diputado Johannes Kaiser, “al parecer apoyan a violadores de derechos humanos, porque los buscan”. “¿Y cómo podemos saber eso? Es porque ellos han apoyado el golpe militar y han apoyado a los violadores de ese entonces. Presos de Punta Peuco que violaron, que mutilaron, que asesinaron y que hasta el día de hoy ni siquiera tienen un más mínimo arrepentimiento y no entregan información. Y hoy apoyan a los criminales de la revuelta social”, acusó. Asimismo, Campillai afirmó que se está tratando de “desviar la atención de la gente”, en el contexto de las revelaciones del caso Hermosilla y la posible implicación de personeros del Gobierno de Sebastián Piñera. “Nos enfrentamos nuevamente al negacionismo de parte de la derecha y hay palabras como, por ejemplo, de Camila Flores que dice que las pruebas no son contundentes, que las pruebas no son firmes, cuando tuvimos un juicio, una investigación que duró más de dos años, un juicio que duró más de dos meses, en donde se ofrecieron pruebas que fueron muy fuertes y que llevaron a la condena del excapitán Maturana”, apuntó. Justamente, consultada respecto a la postura de la derecha frente a las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, la senadora independiente indicó que no es que se desconozca la historia: “Ellos entienden la historia pero a pesar de ello son negacionistas, a pesar de eso ellos apoyan a violadores de derechos humanos y pretenden que la historia supuestamente no sea real”. A lo anterior, Campillai agregó que hasta el día de hoy las demandas que motivaron el estallido no tienen solución. “Nos enfrentamos a unas pensiones de miseria que no han cambiado, hoy el sueldo mínimo si bien ha subido no está por sobre la línea de la pobreza y hoy además tenemos el tema de las empresas eléctricas que nos suben la cuenta de la luz. Hoy, lamentablemente no tenemos solución para ninguna de las demandas del estallido y de verdad que esperamos que haya alguna lucecita que pueda ayudar a nuestra gente porque todas estas demandas lamentablemente solo afectan a la gente pobre”, dijo. En esa misma línea, la parlamentaria instó a que se entregue justicia a las víctimas. “Hoy es tiempo de pedir una justicia real, hoy estamos trabajando sobre un proyecto de ley de reparación integral para víctimas de violencia de Estado, porque pensamos que hay mucha gente que lo necesita. Hay un conjunto de cosas que no se dan, aún no tenemos las reparaciones, una palabra súper grande pero que conlleva la justicia y también, justamente, la reparación en este proyecto que ojalá pueda ser ley”, expresó. Revisa la entrevista completa aquí:

