Kamala Harris promete unidad y proteger derechos al aceptar la candidatura demócrata

Ante cerca de 20.000 espectadores, Kamala Harris aceptó la nominación a la presidencia durante el último día de la Convención Nacional del Partido Demócrata.

“En nombre de todos aquellos cuya historia sólo podría escribirse en la nación más grande de la Tierra, acepto su nominación para ser presidente de los Estados Unidos de América”.

Faltan poco más de 70 días para la elección presidencial del 5 de noviembre y Kamala Harris advirtió nuevamente sobre los riesgos de una segunda administración de Donald Trump.

“Él y sus aliados limitarían el acceso a los métodos anticonceptivos, prohibirían el aborto con medicamentos y promulgarían una prohibición del aborto a nivel nacional, con o sin el Congreso”, sostuvo.

We are united behind @KamalaHarris—the next President of the United States. pic.twitter.com/d1Tz0mZtza

— The Democrats (@TheDemocrats) August 23, 2024