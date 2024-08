La OMS afirma que brote de viruela del mono (mpox) puede detenerse y anuncia plan

El director general de la Organización Mundial de la Salud expresó a los Estados miembros que es necesaria una "respuesta internacional integral y coordinada". El fondo necesario alcanzaría los $135 millones de dólares.

Diario UChile Sábado 24 de agosto 2024 9:26 hrs.

WHO and Ministry of Health officials take a sample from an mpox patient in Mongala, Democratic Republic of the Congo, on 25 March 2023. WHO (Foto de ARCHIVO) 25/3/2023