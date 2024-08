5ef375d38a

8186355b03

Política Lautaro Carmona marca diferencias con Boric: “Venezuela no es una dictadura” A pesar de reconocer la crisis en el país, el presidente del PC señaló que no comparte la definición de dictadura "si existe separación de poderes". Diario UChile Domingo 25 de agosto 2024 15:17 hrs. Santiago 25 de agosto 2024. El Presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, durante la presentacion y firma del Compromiso por Chile, sus regiones, sus comunas con el que sus candidaturas para las proximas elecciones de octubre ratifican los ejes programaticos que propondran a la ciudadan’ia. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Compartir en

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, ha destacado sus diferencias con el Presidente Gabriel Boric respecto a la situación en Venezuela, afirmando que lo que ocurre en dicho país “no es una dictadura”. Esta postura contrasta con la del Mandatario, quien ha señalado que Venezuela vive bajo un régimen dictatorial que manipula las elecciones para mantenerse en el poder. Carmona expresó que, aunque reconocen la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela, no comparten la definición de dictadura. “No podemos apresurarnos a calificar como dictadura un gobierno que cuenta con separación de poderes”, argumentó. A pesar de las diferencias, el timonel del PC subrayó la importancia de mantener el respeto mutuo y no confrontar al Presidente. “No quiero entrar en un debate con él, prefiero centrarme en la exposición de nuestra postura y la visión diferente que tenemos”, aclaró. Finalmente, Carmona dejó en claro que el Partido Comunista no busca imponer su visión a otros. “Ahí hay una diferencia que es una lectura distinta y que la hacemos con respeto. No tenemos pretensión de hacer una promoción para que otros la tomen. Somos una fuerza política más que centenaria, que tiene una historia al respecto. No vamos a aceptar que nos asocien con una falta de compromiso democrático”, cerró.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, ha destacado sus diferencias con el Presidente Gabriel Boric respecto a la situación en Venezuela, afirmando que lo que ocurre en dicho país “no es una dictadura”. Esta postura contrasta con la del Mandatario, quien ha señalado que Venezuela vive bajo un régimen dictatorial que manipula las elecciones para mantenerse en el poder. Carmona expresó que, aunque reconocen la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela, no comparten la definición de dictadura. “No podemos apresurarnos a calificar como dictadura un gobierno que cuenta con separación de poderes”, argumentó. A pesar de las diferencias, el timonel del PC subrayó la importancia de mantener el respeto mutuo y no confrontar al Presidente. “No quiero entrar en un debate con él, prefiero centrarme en la exposición de nuestra postura y la visión diferente que tenemos”, aclaró. Finalmente, Carmona dejó en claro que el Partido Comunista no busca imponer su visión a otros. “Ahí hay una diferencia que es una lectura distinta y que la hacemos con respeto. No tenemos pretensión de hacer una promoción para que otros la tomen. Somos una fuerza política más que centenaria, que tiene una historia al respecto. No vamos a aceptar que nos asocien con una falta de compromiso democrático”, cerró.