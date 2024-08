1e8fab03fc

Justicia “El Ministerio Público ha sido negligente”: defensas de imputados por caso Audios arremeten contra argumentos de la Fiscalía En el cuarto día de formalización, los abogados de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo alegaron contra la medida de prisión preventiva, la que fue solicitada al tribunal por el órgano persecutor. Pilar León Pardo Lunes 26 de agosto 2024 16:39 hrs. Abogados Luis Hermosilla y Juan Pablo Hermosilla en la cuarta jornada de su formalización en Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Foto: Aton.

A las 09:20 de la mañana comenzó la cuarta jornada de formalización contra Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Luego de tres días de audiencia, este lunes fue el turno para las defensas de los tres imputados, contra quienes el Ministerio Público está pidiendo la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva por considerarlos “un peligro para la sociedad”. El primero en dar inicio de las alegaciones fue el abogado defensor de Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, quien partió dejando en claro que sus argumentos tenían que hacerse cargo de 13 horas de exposición de los fiscales Lorena Parra, Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana. Así, el abogado defensor presentó sus argumentos por más de una hora y señaló ante el tribunal que era “absolutamente innecesaria” la aplicación de la medida de prisión preventiva, pues Luis Hermosilla ha colaborado de manera “extrema” durante todo el proceso de manera: “¿Cuál es el sentido de la prisión preventiva de Luis?¿Para qué? (…) Sostener que haya peligro de fuga o que la mera creación, en mi opinión, arbitraria de tipos penales que se le imputan en justificación para meterlo preso, es destruir el Estado de Derecho democrático, porque perfectamente podrían haber formalizado por asociación ilícita del articulo 28″. En esa misma línea, Juan Pablo Hermosilla ahondó en su argumentación contra la medida precautoria y se refirió a los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal, indicando que en el caso de Luis Hermosilla no hay necesidad de cautela. “La regulación del articulo 140 letra c no podría ser obligatoria, son criterios, en que hay que ver el tema de fondo y volver al articulo 139. Estamos en un Estado democrático, no hay justificación objetiva para decir ‘él es un peligro para la víctima, de fuga o para la sociedad’ (…) No hay que perder de vista los principios que indican que aquí no hay necesidad de cautela, no sólo no hay presupuestos materiales, en nuestra opinión. Todavía no sabemos magistrado por qué se grabó esta reunión, por qué se pasan la contraparte, por qué abogados toman esa grabación y la usan en acciones legales“, enfatizó. Posteriormente, comenzó la exposición la defensa de la abogada Leonarda Villalobos, la que desde un inició se declaró contraria a la aplicación de la prisión preventiva, solicitando al tribunal como medidas cautelares arraigo nacional, firma mensual y arresto domiciliario nocturno. Luego, la representante legal de Villalobos, Alejandra Borda, entregó un contexto del caso y afirmó que: “Nos sentamos a escuchar durante tres días una hipótesis planteada por el Ministerio Público, la que lejos de investigar la verdad material, fue ordenando los hechos acomodándolos para darle validez, descartando a priori las reales motivaciones y fines que durante años persiguieron los distintos intervinientes en la trama que nos convoca. Con el paso de los meses hemos tomado distintos roles, donde nos hemos vestido con el ropaje de investigadores privados subsidiando muchas veces la negligencia con la que, lamentablemente, ha actuado la Fiscalía“. “Nos hemos dedicado a aportar antecedentes reales, fidedignos y acreditables, que se han ido concadenando con las distintas declaraciones y documentos que constantemente hemos acompañado. Nuestra representada tiene un curioso doble papel en esta investigación, por un lado, es hasta la fecha querellante, victima y testigo más importante, el que ha generado más daño y ha dado lugar a todo el resto de los posibles delitos asociados, la estafa“, destacó. En ese sentido, la abogada Borda aseguró que han realizado una indagatoria paralela a la de Fiscalía, en la que concluyeron que “el verdadero conector entre todas las puntas de esta compleja trama es Jorge Pérez Guzmán -contador- (…) En este momento resulta necesario emplazar directamente al Ministerio Público a fin que investigue la real participación de Peréz. Nosotros lo haremos a través de la respectiva querella”. Después vino la presentación de la defensa de la pareja de Villalobos, Luis Angulo, quienes al igual que Juan Pablo Hermosilla y los abogados de Leonarda se refirieron a la improcedencia de la aplicación de la medida cautelar más gravosa del sistema penal. “La prisión preventiva tiene que ser indispensable para el éxito de la investigación, para la seguridad de la sociedad, y seguridad de la vida. Aquí no se cumple su señoría”, aseguró abogado Alejandro Ávila. Argumentos a los que se sumaron los del jurista Reynerio García de la Pastora, quien afirmó que “en el caso concreto una persona de 62 años, sin antecedentes, que esta reclamando no haber cometido delito, que tiene el carácter de víctima en otros procesos, que son omitidos por el Ministerio Público, claramente, con un domicilio conocido, que ha tratado de declarar en este proceso, así como lo han hecho todos los demás, no es un sujeto que constituya por si mismo un peligro para la seguridad de la sociedad”. “Considerando además que la imputación que se hace en este caso sobre él – Luis Angulo- es diversa respecto de los otros formalizados, nos parece que evidentemente basta para su resolución con cualquiera de las medidas del articulo 155, un control periódico ante la autoridad y el arraigo son suficientes”, concluyó sobre la necesidad de cautela para Angulo. Para este martes a las 9:00 am quedó programada la quinta jornada de esta audiencia, en la que se espera se lleven a cabo las replicas por cada uno de los intervinientes en este caso. Luego de ello, la jueza de garantía, Mariana Leyton podría tomar su determinación respecto de las medidas cautelares contra Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo.

