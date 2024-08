1e8fab03fc

Política Ministra Tohá reitera que su candidatura presidencial “es una posibilidad” “Decidámoslo en su momento, si es lo que conviene se verá, si no, no. Pero yo creo que ahora sencillamente no es el momento”, añadió al respecto. Diario UChile Lunes 26 de agosto 2024 8:40 hrs. La ministra del Interior, Carolina Tohá. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile

La ministra del Interior, Carolina Tohá, reiteró anoche que su candidatura presidencial “es una posibilidad”, pero enfatizó que por el momento no está trabajando con esa finalidad. “Es una posibilidad que termine siendo, puede ser, pero se verá en su momento”, señaló la ministra en Tolerancia Cero, de CNN Chile. Además, recalcó que “no veo en este momento ninguna razón por la cual yo debiera dejar el trabajo que estoy haciendo”. “Mis sueños están en otra parte hoy día. Mis sueños están en la pega que tengo que hacer, que es bastante absorbente. No tengo un plan para ser candidata, no estoy trabajando con esa mirada”, aseguró. Asimismo, señaló que las últimas experiencias en donde miembros de Gobierno se han candidateado han terminado mal. “Tomar esas decisiones ahora es la receta casi segura para equivocarse”, declaró. “Decidámoslo en su momento, si es lo que conviene se verá, si no, no. Pero yo creo que ahora sencillamente no es el momento”, añadió al respecto. Tohá también abordó la crisis en Venezuela y aseguró que “no es novedad” la variedad de puntos de vista que han tenido el Partido Comunista y el resto de los miembros del oficialismo, pero que de todas formas reiteró que es el Presidente Gabriel Boric quien define las políticas internacionales. “A pesar que hay diferencias u opiniones distintas en esto, eso no ha paralizado en lo más mínimo el que el Presidente y el Gobierno de Chile tengan una posición en esa materia”, afirmó Tohá. Finalmente, expresó que si bien el PC no califica de dictadura al régimen actual en Venezuela, sí coincide en que las actas deben ser transparentadas.

