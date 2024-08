Socialismo Democrático califica como “insuficiente” postura del PC por Venezuela y ministras comunistas se distancian de Carmona

f1d867a0d0

Como un avance respecto a su declaración inicial, pero aún insuficiente, fue definida por parte del Socialismo Democrático la declaración pública respecto a Venezuela que emitió el Partido Comunista (PC), luego de una esperada reunión de su Comisión Política que se llevó a cabo -finalmente- este sábado pasado. En el documento, la tienda reafirmó que “la política exterior de Chile es conducida por el Jefe de Estado” y llamó a la comunidad internacional a “abstenerse de adoptar posturas que puedan fomentar un clima de confrontación en Venezuela, que agudicen la crisis a niveles extremos”. La declaración tomó mayor relevancia luego de que el presidente de la tienda, Lautaro Carmona, afirmara en conversación con Estado Nacional que en Venezuela no existe una dictadura, toda vez que hay separación de poderes, contraviniendo la postura del Presidente Gabriel Boric, quien ha señalado que Venezuela vive bajo un régimen dictatorial que manipula las elecciones para mantenerse en el poder. Postura respaldada por el resto de partidos en la alianza. Esta mañana, el timonel tuvo que responder por la convivencia interna en la alianza señalando que, respecto a Venezuela, no es “misterio” que en la coalición “hay una mirada distinta a la que tiene el PC, sin embargo, la diferencia no anula la necesidad de intercambiar, de hablar de política, de hacer propuestas. Muestra una madurez de construir la unidad en la diferencia”. De hecho, las diferencias dentro de la coalición fueron abordadas en París 873, sede del Partido Socialista, donde se reunieron a temprana hora de este lunes los presidentes de partidos oficialistas. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, dijo que “en particular como presidenta del PS manifesté nuestra posición que es totalmente distinta a la del PC, con respeto a aquello. Nosotros somos partidos distintos y todos tenemos derecho a tener una posición. Lo importante aquí, tal como ha dicho el Presidente, es que es él quien conduce las relaciones internacionales”. Mientras que el líder del PPD, Jaime Quintana, afirmó que si bien hay un avance respecto a la declaración inicial calificó como “insuficiente” la postura del PC. “Si el Presidente de la República ha calificado al régimen de (Nicolás) Maduro como una dictadura y ha señalado que las recientes elecciones son un fraude, lo que uno esperaría es que todos los partidos estén a la altura de lo que ha señalado el Mandatario“. En esta línea, el parlamentario proyectó que la discusión tomará más ribetes posterior a las elecciones de octubre. “Yo creo que ahí hay definiciones democráticas fundamentales respecto a lo que ocurre en Venezuela que habrá que considerar en su momento, pero hoy el respaldo al Presidente no está a discusión”. Pese a que los timoneles del Socialismo Democrático optaron por no vociferar molestia en sus declaraciones a los medios de prensa, la incomodidad obligó a que este lunes las mesas del PS y el PPD convocaran a reuniones de sus respectivas directivas para analizar la postura del PC. Distancia en el Gobierno con el PC y la respuesta de las ministras comunistas Fue consulta obligada para el gabinete la diferencia marcada por el PC mediante su declaración pública en torno a la posición de Presidente Gabriel Boric y los dichos de Lautaro Carmona sobre que Venezuela no es una dictadura. El ministro de Justicia, Luis Cordero, defendió que “el Gobierno de Chile tiene una opinión sobre este punto, yo en particular como ministro de Justicia: la situación de derechos humanos en Venezuela es grave. El Estado de Chile ha estado apoyando la misión de Naciones Unidas sobre las indagaciones de violación de derechos humanos en Venezuela y reprobó la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado. Me parece que es un hecho evidente respecto al cual uno no puede obviar esa situación”. “Esperaría que cualquier persona comprometida con los derechos humanos tuviera claridad de lo que está sucediendo ahí“, apuntó. Consultada al respecto, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró no solo respaldar “las palabras, las posiciones y las estrategias de nuestro Presidente y de Cancillería”, sino que además sostuvo que “no cabe espacio para hablar en calidad militante personal”. Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que “lo importante es que nosotros mantenemos una posición respecto a compartir la línea que ha trazado el Presidente y la Cancillería que son quienes efectivamente se refieren a esta materia. Yo lo he dicho de todas las formas y en todos los tonos posibles, no estoy acá para hablar en otro contexto porque yo soy ministro de Estado. Como lo dijo la ministra Vallejo, las opiniones personales y militantes no tienen un espacio para poder desarrollarse en función de los roles que tenemos”. Mientras que la titular del Trabajo, Jeannette Jara, sostuvo que “como ministra de Estado respaldo plenamente la conducción de la política internacional por parte del Presidente de la República y que como militante del Partido Comunista cualquier opinión la daré al interior”. Además, Jara respondió a la petición que levantó la UDI. El diputado Juan Antonio Coloma sostuvo que “si los miembros del PC no son capaces de señalar clara y públicamente que lo que existe en Venezuela es una dictadura y es un fraude, a esta hora lo que nosotros esperaríamos es que el Presidente Boric tome medidas concretas con estos ministros”, tales como su salida. En esa línea, la titular del Trabajo respondió: “¿La UDI? Creo que si hay alguien que no puede hablar aquí de faltas a las democracias es un partido que apoyó una dictadura durante 17 años en Chile, no en otro país, en Chile. Esa es la UDI”.

