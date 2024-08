77af970c38

6ce8f56e38

Deportes El adiós de una leyenda: Claudio Bravo se retira del fútbol profesional A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el golero, cuyo futuro estaba en incertidumbre tras su salida del Betis de España, dio a conocer la noticia. Diario UChile Martes 27 de agosto 2024 8:36 hrs. El excapitán de la selección chilena de fútbol Claudio Bravo. Foto: Andres Pina/Photosport.

Compartir en

Un nuevo bicampeón de América con la Selección chilena dice adiós al profesionalismo. Se trata de Claudio Bravo, el histórico portero y capitán de la Roja, quien a sus 41 años decidió poner punto final a su exitosa carrera. A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el golero, cuyo futuro estaba en incertidumbre tras su salida del Betis de España, dio a conocer la noticia. “Me encantaría comentarles que voy a dejar el fútbol profesional. He tomado una decisión acertada, meditada, conversada a nivel familiar. Es momento de cerrar un ciclo muy importante en mi vida. Es un momento para comenzar otra etapa, otra etapa familiar que seguramente será igual de exitosa como esta etapa que nos logró brindar grandes satisfacciones en todo sentido”, expresó el oriundo de Viluco. Además, un muy tranquilo portero agradeció a los clubes que defendió en su trayectoria y también a las personas que lo ayudaron en el camino. “A todos los clubes que me han dado la oportunidad de crecer, de poder desarrollarme en todo ámbito, personal y laboral. Agradecer a Colo Colo, a la Real Sociedad, al Barcelona, al Manchester City, también al Real Betis. Agradecer a todos los compañeros que he podido tener a lo largo de toda mi carrera, a todos los técnicos, a todos los directivos, a todo el personal que me ha podido ayudar en todos los momentos, sobre todo los no tan buenos”, sostuvo. También, tuvo palabras para los hinchas: “Agradecer a los hinchas que a lo largo del mundo han estado apoyándome, brindándome cariño, respeto y también admiración”. En cuanto a su familia, sostuvo: “Hemos tenido la posibilidad de crecer juntos en esta larga carrera y bonita aventura, maravillosa en todo sentido“. Por último, el formado en Colo Colo se refirió a la Roja: “Me ha tocado llevar la bandera por todo el mundo, la he llevado con mucho orgullo. Como jugador y ex jugador de fútbol profesional, ha sido lo más maravilloso que he podido hacer dentro de esta preciosa carrera, jugando dos Mundiales, jugando Copas Américas, obteniendo títulos para Chile. Creo que el orgullo para mí ha sido máximo en la selección nacional. Es momento de cerrar esta etapa que me ha dado Chile. Es un momento oportuno, es un momento lindo, pleno dentro de mi vida, así que muchísimas gracias a todo el mundo. Ahora toca desarrollar una nueva etapa de mi vida”. De esta manera, Bravo pone punto final a una tremenda carrera, donde fue multicampeón y resaltan los dos históricos títulos que conquistó con la Roja en la Copa América 2015 y 2016, además de disputar dos Mundiales, en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y una final de Copa Confederaciones en 2017. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claudio Bravo (@claudiobravo1)

Un nuevo bicampeón de América con la Selección chilena dice adiós al profesionalismo. Se trata de Claudio Bravo, el histórico portero y capitán de la Roja, quien a sus 41 años decidió poner punto final a su exitosa carrera. A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el golero, cuyo futuro estaba en incertidumbre tras su salida del Betis de España, dio a conocer la noticia. “Me encantaría comentarles que voy a dejar el fútbol profesional. He tomado una decisión acertada, meditada, conversada a nivel familiar. Es momento de cerrar un ciclo muy importante en mi vida. Es un momento para comenzar otra etapa, otra etapa familiar que seguramente será igual de exitosa como esta etapa que nos logró brindar grandes satisfacciones en todo sentido”, expresó el oriundo de Viluco. Además, un muy tranquilo portero agradeció a los clubes que defendió en su trayectoria y también a las personas que lo ayudaron en el camino. “A todos los clubes que me han dado la oportunidad de crecer, de poder desarrollarme en todo ámbito, personal y laboral. Agradecer a Colo Colo, a la Real Sociedad, al Barcelona, al Manchester City, también al Real Betis. Agradecer a todos los compañeros que he podido tener a lo largo de toda mi carrera, a todos los técnicos, a todos los directivos, a todo el personal que me ha podido ayudar en todos los momentos, sobre todo los no tan buenos”, sostuvo. También, tuvo palabras para los hinchas: “Agradecer a los hinchas que a lo largo del mundo han estado apoyándome, brindándome cariño, respeto y también admiración”. En cuanto a su familia, sostuvo: “Hemos tenido la posibilidad de crecer juntos en esta larga carrera y bonita aventura, maravillosa en todo sentido“. Por último, el formado en Colo Colo se refirió a la Roja: “Me ha tocado llevar la bandera por todo el mundo, la he llevado con mucho orgullo. Como jugador y ex jugador de fútbol profesional, ha sido lo más maravilloso que he podido hacer dentro de esta preciosa carrera, jugando dos Mundiales, jugando Copas Américas, obteniendo títulos para Chile. Creo que el orgullo para mí ha sido máximo en la selección nacional. Es momento de cerrar esta etapa que me ha dado Chile. Es un momento oportuno, es un momento lindo, pleno dentro de mi vida, así que muchísimas gracias a todo el mundo. Ahora toca desarrollar una nueva etapa de mi vida”. De esta manera, Bravo pone punto final a una tremenda carrera, donde fue multicampeón y resaltan los dos históricos títulos que conquistó con la Roja en la Copa América 2015 y 2016, además de disputar dos Mundiales, en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y una final de Copa Confederaciones en 2017. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claudio Bravo (@claudiobravo1)