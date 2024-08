Tabilo no pudo ante ex 7 del mundo y quedó eliminado en su debut en el US Open

El chileno comenzó bien, pero se "desinfló" rápidamente, jugó muy mal y terminó cayendo en sets consecutivos ante el experimentado belga David Goffin, reciente semifinalista en Winston Salem.

Diario UChile Martes 27 de agosto 2024 14:08 hrs.

Tenis, Alejandro Tabilo vs Sebastian Baez El tenista Alejandro Tabilo de Chile se lamenta tras perder punto contra de Sebastian Baez de Argentina por la ifinal del ATP 250 de Santiago 2024 en el Club San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 03/3/2024 Felipe Zanca/Photosport Tennis, Alejandro Tabilo vs Sebastian Baez The tennis player Alejandro Tabilo of Chile reacts before of loosing point against of Sebastian Baez of Argentina in the match for the final ATP 250 Santiago 2024 at the Club San Carlos de Apoquindo in Santiago, Chile. 03/3/2024 Felipe Zanca/Photosport