Deportes Theodora Garrido en el Mundial Junior de Natación Artística: “Dar lo mejor, ejecutar muy bien la rutina y ojalá alcanzar un podio” La seleccionada nacional participará de la competencia que comienza este miércoles 28 de agosto en Lima, Perú. "Han sido meses de mucho entrenamiento", relata la joven de 17 años que es parte del equipo que incluye once deportistas. Diana Porras Martes 27 de agosto 2024 18:30 hrs. Theodora Garrido, natación artística

Once deportistas nacionales llegaron a Lima (Perú) para participar del Mundial Junior de Natación Artística que comenzará este miércoles 28 de agosto. La competencia, que se extiende hasta el 1 de septiembre, contará con la asistencia de 400 deportistas de más de 20 países. Theodora Garrido, de 17 años, es parte del equipo chileno. Luego de participar en el Mundial de Doha a inicios de año y en la serie Mundial de Budapest en julio recién pasado, la joven enfrenta este nuevo desafío personal y grupal. Antes de viajar a Perú conversó con Radio y Diario Universidad de Chile. – Sabemos que el entrenamiento se ha concentrado en el Centro Acuático del Estadio Nacional (donde se practican los clavados) ¿Cómo ha sido la preparación para este evento? Han sido meses de mucho entrenamiento, por lo menos 8 horas diarias y como hago el dueto mixto me preparo más porque también soy parte del equipo. Nuestro deporte no solo incluye el agua, sino que también la preparación física, danza, ballet, yoga, todo eso nos ayuda mucho. Para la resistencia, en el agua hacemos natación y apneas. Ha sido duro. Pero, ¿cómo me siento? La verdad es que estoy muy emocionada porque no voy a un Mundial Junior desde 2022. Volver es entretenido y más con el objetivo que vamos con mi compañero en el dueto mixto. Dar lo mejor de nosotros, ejecutar muy bien la rutina, mejor que Budapest, y ojalá alcanzar un podio. Y con el equipo, hacer una buena nadada y también dejar a Chile en lo más arriba con el objetivo de pasar a la final. – Con Nicolás Campos lograron una inédita actuación para el Team Chile luego de finalizar en el quinto lugar del Dueto Mixto Técnico en el Mundial de Doha (Qatar). Además, hace pocas semanas, estrenaron rutinas en Budapest (Hungría). ¿Qué balance puedes hacer de este 2024? Para el Mundial Adulto de Doha fue muy inesperado porque después del Panamericano (Santiago 2023) nos dieron un tiempo para descansar y no sabíamos si íbamos a volver, si la piscina se podía usar. Sabíamos que en febrero se venía el mundial de Doha y estábamos en un veremos si podíamos ir. En Navidad nos dicen: chicas vamos a volver a entrenar para lograr ir al Mundial. Fue muy poco tiempo, pero los resultados fueron muy buenos. Con el Nico logramos el quinto lugar del mundo, de hecho, en la preliminar quedamos sextos y en la final logramos superar ese puesto. ¡Súper contentos! Y en el equipo, que esta vez solo fuimos con acrobático, logramos pasar a la final. Fue muy inesperado, en la preliminar lo dimos todo en el agua y no sabíamos que podía pasar. Al dar los resultados, confirman que quedamos en la final por lo que fue muy lindo. – Ya ha pasado casi un año de Santiago 2023, pero no queremos dejar de preguntarte por eso recuerdos. ¿Cómo se vivió esa competencia en casa? Fue una locura y aún más los meses previos a la competencia porque me tuve que ir de Chile. Al principio, en abril, nos fuimos por cuatro meses y después en septiembre viajamos de nuevo porque la piscina no estaba lista y no teníamos donde entrenar. Fueron meses muy difíciles, lejos de la familia, los amigos. Por lo menos tenía mis compañeras de equipo, a las entrenadoras y nos logramos conocer y conectar más. Como venía esta competencia tan importante fue mejor estar juntas y enfocadas para los Panamericanos. El mes previo entrenamos en Perú, en el Centro Acuático de la Videna, donde volvemos ahora para el Mundial Junior. Cuando volvimos a Santiago, nos recibieron muy bien, entramos a la Villa al otro día y no sé se me erizaba la piel, viendo a todos los países de América, los edificios, donde se comía, súper lindo. En el momento de competir, nada que decir, todas las graderías con banderas chilenas y con nuestros familiares. Fue mucha suerte que se realizaran en Chile y que mucha gente haya tenido la oportunidad de ir a ver la natación artística porque no es común. La gente quedó impresionada con la natación artística, mi deporte, porque es muy bonito y debería conocerse más. – Hace muy poco finalizaron los Juegos Olímpicos Paris 2024. A nivel latinoamericano, solo participó México en este deporte. Y en esta versión, hubo cambios a nivel de equipos con la incorporación de la rutina acrobática y la posibilidad de sumar a hombres. También recientemente, se dejó de nombrar como nado sincronizado y se impulsó hablar de natación artística. ¿Qué nos puedes contar de los desafíos y proyecciones de esta disciplina? Mi deporte cambió bastante porque crearon un nuevo reglamento donde ya no es lo mismo. Por lo menos desde 2022 cuando llegué al nado. En los JJOO, por ejemplo, cualquier cosa puede pasar y pasó. Normalmente, debería haber estado Ucrania, pero no logró clasificar por el nuevo reglamento. Estos Juegos me volaron la cabeza, con los duetos (…). Unas grandes de Austria no lograron estar en el podio porque les faltó dificultad en su rutina. En los equipos, Estados Unidos logró estar en el podio, con perfectas rutinas y buena ejecución. Súper merecido. Fue buena la presencia de México, como dices por América Latina. Tuvo al principio un problema en su rutina técnica, pero luego se levantaron y lo dieron todo. – Entiendo que tu inicio en este deporte fue a los 9 años. Han pasado varios hitos, experiencias y aún queda el desafío de seguir como adulta en el alto rendimiento. ¿Cuáles son tus siguientes pasos? Mi deporte en el alto rendimiento no es nada fácil. Estoy desde selección en 2019, pero en pandemia lo tuve que dejar porque era una categoría más baja, era más chica, y no podía seguir. Eso fue difícil, pero en 2021 hicieron una nueva convocatoria para el Sudamericano Juvenil que es donde obtuve el primer lugar. Si te gusta tanto el deporte, tienes que poner el 100%. A mí me encanta el nado y lo disfruto. Hay días que no estoy de buen ánimo, pero aun así no lo quiero dejar de lado. En verdad me sirve mucho. Todo lo que he logrado con la natación artística, lo que he avanzado y a muy temprana edad, porque igual sigo siendo chica, me faltan años y quiero seguir practicando. Estoy muy orgullosa de mí, llegué a la selección con 12 años, ahora voy a cumplir 18 en poco tiempo, entonces todo lo que he logrado ha sido increíble. Y todavía me falta, así que a seguir dándole no más.

