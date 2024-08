6c95b9924b

c3063ede11

Energía Medio Ambiente Eduardo Gudynas sobre América Latina: “Venga el gobierno que venga seguimos dependiendo de exportar materias primas” El académico uruguayo participará este miércoles a las 18:50 en la conferencia “Derechos de la naturaleza y transiciones socioecológicas en Latinoamérica”. La actividad tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Diario UChile Miércoles 28 de agosto 2024 16:26 hrs. Imagen referencial litio.

Compartir en

Este miércoles a las 18:50 horas se desarrollará la conferencia “Derechos de la naturaleza y transiciones socioecológicas en Latinoamérica” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con la participación del académico uruguayo, Eduardo Gudynas. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) aseguró que aunque en nuestra región coexistan diferentes tipos de gobiernos, las economías de los distintos países siguen dependiendo de las materias primas. “Tenemos desde una extrema derecha que gobierna en Argentina donde lo relevante no es solo la presencia de Milei y su paquete de ajustes, de austeridad, sino que sigue contando con el 50% de apoyo de la ciudadanía. Al otro lado de los Andes tenemos la disolución del sistema político partidario en Perú y se navega en eso, como que no pasara nada. Tenemos gobiernos con una fuerte retórica progresista, que es el caso de Gustavo Petro en Colombia pero que su gestión no acompaña el discurso. Tenemos todas estas distorsiones donde tal vez los casos más extremos son lo que ocurre en Venezuela con este derrumbe del sistema democrático y la persistencia de viejas tradiciones que se intercalan. Venga el gobierno que venga seguimos dependiendo de exportar materias primas”, afirmó. En esa misma línea, Gudynas planteó que gobiernos progresistas del pasado, que instaron porque los estados fueran dueños de sus recursos naturales, tampoco tuvieron buenos resultados. “En todos los países en que los recursos naturales eran patrimonio, según las constituciones, más tarde o más temprano esa explotación, sea el cobre, sea el estaño, sea la soya, el petróleo, terminaba en acuerdo con empresas transnacionales o empresas estatales que luego le vendían al mercado global. Si bien la instrumentalización era diferente, la lógica del funcionamiento era la misma y eso es lo que desembocó en que a medida que el precio de los commodities bajaron, había menos plata para repartir, más descontento y ese sistema comenzó a chirriar”, apuntó. De todas maneras, el académico reconoció que durante ese período, “los temas que se ponían en debate eran totalmente distintos, porque por ejemplo, los gobiernos progresistas decían: yo quiero comprometerme con la justicia social y después discutíamos si lo hacían bien o mal, pero estaba ese debate. Ahora tú lo comparas con una agenda como la de Bolsonaro o la de Milei, que rechazan la idea de que existe una justicia social”, señaló. Por otra parte, consultado respecto a la Estrategia Nacional del Litio y a la manera en que otros países como Argentina y Bolivia han enfrentado la regulación de dicho recurso, Gudynas indicó que “en la lógica de los tres hay una participación final que depende de los mercados internacionales, donde el gran procesador del destino final del litio que son especialmente baterías, es China”. A juicio del académico, América Latina “sigue atrapada” en una situación similar a la del siglo XIX, cuando se exportaba a Reino Unido, o a la del siglo XX cuando se daba lo mismo con Estados Unidos. Sin embargo, también enfatizó en que ahora “las exportaciones de recursos naturales son el triple del flujo de recursos naturales hacia Norteamérica y Europa occidental”. “Eso es una aspiradora. Ahí sí hay un cambio radical. Este flujo de extracción de recursos naturales no tiene nada que ver con el de la época de la colonia ni con el del siglo XX. Ahora es el doble o más, entonces, a este ritmo no hay país que aguante”, dijo. Revisa la entrevista completa aquí:

Este miércoles a las 18:50 horas se desarrollará la conferencia “Derechos de la naturaleza y transiciones socioecológicas en Latinoamérica” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con la participación del académico uruguayo, Eduardo Gudynas. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) aseguró que aunque en nuestra región coexistan diferentes tipos de gobiernos, las economías de los distintos países siguen dependiendo de las materias primas. “Tenemos desde una extrema derecha que gobierna en Argentina donde lo relevante no es solo la presencia de Milei y su paquete de ajustes, de austeridad, sino que sigue contando con el 50% de apoyo de la ciudadanía. Al otro lado de los Andes tenemos la disolución del sistema político partidario en Perú y se navega en eso, como que no pasara nada. Tenemos gobiernos con una fuerte retórica progresista, que es el caso de Gustavo Petro en Colombia pero que su gestión no acompaña el discurso. Tenemos todas estas distorsiones donde tal vez los casos más extremos son lo que ocurre en Venezuela con este derrumbe del sistema democrático y la persistencia de viejas tradiciones que se intercalan. Venga el gobierno que venga seguimos dependiendo de exportar materias primas”, afirmó. En esa misma línea, Gudynas planteó que gobiernos progresistas del pasado, que instaron porque los estados fueran dueños de sus recursos naturales, tampoco tuvieron buenos resultados. “En todos los países en que los recursos naturales eran patrimonio, según las constituciones, más tarde o más temprano esa explotación, sea el cobre, sea el estaño, sea la soya, el petróleo, terminaba en acuerdo con empresas transnacionales o empresas estatales que luego le vendían al mercado global. Si bien la instrumentalización era diferente, la lógica del funcionamiento era la misma y eso es lo que desembocó en que a medida que el precio de los commodities bajaron, había menos plata para repartir, más descontento y ese sistema comenzó a chirriar”, apuntó. De todas maneras, el académico reconoció que durante ese período, “los temas que se ponían en debate eran totalmente distintos, porque por ejemplo, los gobiernos progresistas decían: yo quiero comprometerme con la justicia social y después discutíamos si lo hacían bien o mal, pero estaba ese debate. Ahora tú lo comparas con una agenda como la de Bolsonaro o la de Milei, que rechazan la idea de que existe una justicia social”, señaló. Por otra parte, consultado respecto a la Estrategia Nacional del Litio y a la manera en que otros países como Argentina y Bolivia han enfrentado la regulación de dicho recurso, Gudynas indicó que “en la lógica de los tres hay una participación final que depende de los mercados internacionales, donde el gran procesador del destino final del litio que son especialmente baterías, es China”. A juicio del académico, América Latina “sigue atrapada” en una situación similar a la del siglo XIX, cuando se exportaba a Reino Unido, o a la del siglo XX cuando se daba lo mismo con Estados Unidos. Sin embargo, también enfatizó en que ahora “las exportaciones de recursos naturales son el triple del flujo de recursos naturales hacia Norteamérica y Europa occidental”. “Eso es una aspiradora. Ahí sí hay un cambio radical. Este flujo de extracción de recursos naturales no tiene nada que ver con el de la época de la colonia ni con el del siglo XX. Ahora es el doble o más, entonces, a este ritmo no hay país que aguante”, dijo. Revisa la entrevista completa aquí: