Deportes Harold Mayne-Nicholls resalta organización de Santiago 2023 y la compara con París 2024: “No hubo un solo comentario negativo” El director ejecutivo de la Corporación a cargo del evento abordó el documental que cuenta relatos de protagonistas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos como legado, y se refirió al desafío de tener unos Juegos Olímpicos en Chile. Camilo Vega Martinez Miércoles 28 de agosto 2024 19:13 hrs. Harold Mayne-Nicholls Santiago 2023. Eduardo Fortes/ Santiago 2023 via Photosport

El legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 es parte del relato que envuelve el documental estrenado por la Corporación que estuvo a cargo de la organización del evento. “Santiago 2023: Cuando Chile se encontró” es el título de la pieza audiovisual que recopila diversos testimonios de protagonistas de la competencia que tuvo lugar en nuestro país el año pasado. En diálogo con La Fuente de Radio Universidad de Chile y UChile TV, el director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, explicó cómo nació la idea de contar a través de un documental lo que ocurrió aquellas semanas en nuestro país, considerado hoy uno de los grandes eventos realizados en Chile. “Hay una solicitud que nos hizo desde el día 1 el ministro Jaime Pizarro, ratificado por el Presidente de la República, en cuanto a que los Juegos no solo eran una fiesta durante los días que se desarrollaron. Tenía que quedar un legado tangible, toda la infraestructura, material deportivo que ya está empezando a entregarse a las federaciones y Comité Olímpico, y tenía que haber un legado intangible, y uno de ellos era este documental”, relató el dirigente deportivo. Mayne-Nicholls destacó el sentido de unidad logrado durante el evento, asegurando que era su objetivo al asumir el cargo de director ejecutivo meses antes del inicio. “Si revisan y buscan declaraciones mías de cuando asumí, mi gran objetivo, nuestro gran objetivo era unir a todo el país a través de los Juegos y lo logramos”, afirmó, destacando además el uso de la canción “Todos juntos” de Los Jaivas para dar inicio al documental. Sobre el impacto de Santiago 2023, el ex presidente de la ANFP aseguró que sirvió en primer lugar para desmentir la afirmación de que Chile no era un país deportista. “Eso terminó siendo una gran falacia. Cuando trajimos un gran evento como fueron los Juegos, el país se volcó hacia ellos”, destacó Mayne-Nicholls, dando como ejemplo que se duplicó la cantidad de espectadores que en Lima 2019. “Cuando alguien levante la mano y de nuevo diga no vale la pena hacer esta inversión, cuidado. Cuidado que los hechos reales te demuestran lo contrario”, comentó. Mayne-Nicholls no quedó ajeno a lo realizado por Francia en los recientes Juegos Olímpicos París 2024 y realizó una comparación con lo que fue Santiago 2023. “La cantidad de coincidencias entre el diseño de los Juegos Olímpicos y el nuestro son increíbles”, analizó. En esa misma línea, expuso las diferencias por la cuales considera que Chile quedó mejor parado que Francia después de los eventos deportivos. “La cantidad de comentarios de la Villa Olímpica en París respecto de los comentarios de la Villa Panamericana nuestra. De la comida, aquí todo el mundo comía feliz, allá salían a comer afuera”, mencionó. “No hubo un solo comentario negativo. En cambio allá algunos se quejaban de, no sé, las camas de cartón que no les gustaban”, agregó. Sumado a lo anterior, el dirigente deportivo abordó la posibilidad de albergar eventos deportivos más grandes en Chile, como el caso de los Juegos Olímpicos. Primero, recalcó que la idea no surgió de su parte. “No soy el creador de la idea. Simplemente tomo lo que se le ocurrió a otro. El presidente del Comité Olímpico Internacional vino a Chile y él dijo que Chile está para cosas más grandes. Y lo más grande son los Juegos Olímpicos”, explicó. “Si lo dice la autoridad máxima del deporte mundial, a mi juicio, hay un camino que recorrer para tratar de hacer el máximo esfuerzo de traer los Juegos Olímpicos. Es una apuesta que tomó el Presidente de la República, lo dijo en su mensaje al país el 1 de junio, y ahora es labor del Ministerio del Deporte y del Comité Olímpico Chileno hacer el máximo esfuerzo por lograr lo que sería un sueño para todos”, afirmó sobre la postulación chilena para ser sede de la competencia de los cinco anillos en 2036. Por otro lado, Mayne-Nicholls no quedó ajeno al retiro de Claudio Bravo del fútbol, asegurando que a su juicio “todavía le queda un poquito de cuerda”. “Pero seguramente lo meditó, quizás prefirió irse en lo más alto de su carrera”, sostuvo. “Estoy seguro que le va a ir muy bien porque es una persona preparada, muy seria, muy trabajador, muy profesional y además muy ganador. No es fácil levantar 22 veces una copa”, cerró sobre el tema.

