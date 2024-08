d5b44ae295

ba85d73a91

Cultura Shirel y su llegada a Sala Master: “Va a ser un momento de mucha conexión, sin tanta espectacularidad” La artista presentará el próximo miércoles 4 de septiembre un show íntimo que llegará a cerrar la actual etapa de su carrera, para dar curso a una nueva era musical marcada por su próximo disco, en el que ya está trabajando. Diario UChile Miércoles 28 de agosto 2024 19:00 hrs. Shirel

Compartir en

Lo que sucederá el próximo miércoles 4 de septiembre en la Sala Master de Radio Universidad de Chile será un evento irrepetible. Esa noche, la artista chilena-peruana Nicole Davidovich, conocida artísticamente como Shirel, brindará un show íntimo y minimalista con el que despedirá la etapa musical que trajo consigo “Cristal”, su primer álbum de estudio. Un hito para su carrera que le permitirá arrancar un nuevo capítulo musical, el que llegará de la mano del disco que actualmente se encuentra trabajando, y que abrirá una nueva era dentro de su proyecto pop. “Esta va ser la última fecha importante que vamos a hacer y después me voy a guardar a terminar mi próximo disco, que es un proyecto que me tiene muy emocionada”, comentó Shirel en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile. “Va a ser como cerrar este capítulo musical para empezar uno nuevo. Sin dudas va a ser especial”. Sin embargo, también será una instancia donde la artista busca pulir otra faceta en los escenarios, y que tiene que ver con la búsqueda de instancias que le permitan explorar su lado más introspectivo. Algo que, además, contrasta con la espectacularidad habitual de su puesta en escena. “Yo me disfruto mucho lo que hago. Por supuesto que es un desafío para mí como artista la visión que tengo de mi show, llevarla a cabo y que sea todo al nivel que me imagino y espero de mi misma y de mi equipo. Pero este formato del unplugged viene con algo que, más que un desafío, me entusiasma mucho, y es que no hay esta parafernalia con la cual uno se puede cubrir un poco“, sinceró. “Me voy a sentar a cantar, que es lo que más sé hacer. Y a dejar que la música haga lo suyo por sí sola. No hay bailarines, no hay visuales, no hay toda esa cosa más tecnológica, más plástica, más pensada en ese nivel más pop, por así decirlo. Es un show mucho más cercano y que por ese mismo sentido se siente más sensible y humano. Y creo que ese es un desafío que me entusiasma, en el sentido de estar solo con eso”, sumó. Experiencia que, además, le permitirá conectar de manera mucho más personal con el trabajo que ha labrado durante estos años: “Va a ser un momento de mucha conexión, sin tanta espectacularidad, que uno de repente quiere que los shows tengan; pero sí de mucha conexión, emoción, y creo que es algo que la gente que me escucha va a disfrutar mucho. Yo soy compositora primero que todo. Siempre hablo de mi proyecto por ahí, y de repente no todas mis canciones te van a hacer bailar. Quizás algunas te van a hacer sentir otro tipo de cosas y creo que este show va a dar la oportunidad de explorar esas emociones, ese universo más sensible que se siente más en el corazón y quizás no tanto en las caderas“. “También me entusiasma ponerme el desafío de tener diferentes productos, por así decirlo. Poder hacer el show con coreografía, bailando y cantando, y poder también hacer este tipo de shows donde puedo conversar o solamente sentarme a cantar. Quiero que mis fans también puedan ver versatilidad, diferentes cosas, y que haya un show distinto para los diferentes momentos”, agregó Shirel. Dar el paso a algo nuevo Al mirar en retrospectiva lo que han sido los primeros años de su carrera, la artista lo define como “un periodo de, primero, presentarme un poco, demostrarle a la gente qué es lo que hago, qué es lo que me gusta hacer, quién soy como artista y como ser humano. De explorar y hacer música desde ese lugar, de querer decir ‘así sueno yo’“. Una situación a la que, ahora, busca darle un rumbo diferente: “Con esto, empieza un nuevo capítulo de probar nuevas cosas, de experimentar un poquito más, de ir siguiendo esa evolución, darme espacio para crecer con todo lo que he aprendido en mi primer disco y primer periodo de mi carrera. Ha sido un capítulo de mucho autodescubrimiento, de mucha conexión con gente nueva, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, y de ir desarrollando un sonido que creo que ya lo he ido encontrando“, comentó la compositora. Y aunque se trata de una identidad muy clara, confesó que le resulta complejo encuadrarse. “Es una pregunta difícil. Yo siempre digo que soy un artista de pop porque creo que es la palabra que me da más libertad, por así decirlo, y que me permite jugar con más cosas. Porque, ¿qué es el pop? Juego mucho con diferentes sonidos. Toco guitarra, siempre lo he tenido muy incorporado. En general, escribo mis canciones desde acordes y luego se producen. No soy una artista mucho de los beats y de ese tipo de formatos más modernos. Pero me parece que mi sonido es esa combinación. Es un pop muy sensible”, definió. En ese sentido, adelantó algunos detalles en torno a lo que será su siguiente placa. “Mi sueño es hacer muchos discos y meterme de lleno en los diferentes universos donde puedo hacer muchas canciones y profundizar. Eso es lo que me entusiasma hacer, y es el desafío que viene ahora. Hacer un siguiente disco que incorpore todo lo que he aprendido, desde el primero hasta hoy”, afirmó. “Se vienen un montón de noticias. La gente que me sigue sabe que no saco música desde mayo, que han sido unos meses de un montón de cambios, de mucha reestructuración en el equipo interno de Shirel. Están pasando muchas cosas que ya pronto vamos a poder contar, pero siento que va a ser un nuevo capítulo muy bonito. Seguir haciendo música, hacer crecer este proyecto e ir mostrando todo lo que hemos ido aprendiendo. Y se viene un disco súper especial”, señaló la cantante. Por eso, concluyó que se encuentra “entrando en un momento muy especial y muy distinto, como compositora. Siento que estoy escribiendo cosas muy bacanes. Además que en mi vida han pasado cosas de película que me han dado mucho material. Estoy muy emocionada por ya meterme en el estudio a terminar estas canciones, volver a meterme de lleno en un nuevo universo para crear”. “Los proyectos me los tomo súper en serio. Me gusta armar como estos mundos que son cada álbum, y con los singles de repente no tienes espacio. Así que se viene este nuevo universo que estamos creando, que va a ser muy especial”. finalizó.

Lo que sucederá el próximo miércoles 4 de septiembre en la Sala Master de Radio Universidad de Chile será un evento irrepetible. Esa noche, la artista chilena-peruana Nicole Davidovich, conocida artísticamente como Shirel, brindará un show íntimo y minimalista con el que despedirá la etapa musical que trajo consigo “Cristal”, su primer álbum de estudio. Un hito para su carrera que le permitirá arrancar un nuevo capítulo musical, el que llegará de la mano del disco que actualmente se encuentra trabajando, y que abrirá una nueva era dentro de su proyecto pop. “Esta va ser la última fecha importante que vamos a hacer y después me voy a guardar a terminar mi próximo disco, que es un proyecto que me tiene muy emocionada”, comentó Shirel en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile. “Va a ser como cerrar este capítulo musical para empezar uno nuevo. Sin dudas va a ser especial”. Sin embargo, también será una instancia donde la artista busca pulir otra faceta en los escenarios, y que tiene que ver con la búsqueda de instancias que le permitan explorar su lado más introspectivo. Algo que, además, contrasta con la espectacularidad habitual de su puesta en escena. “Yo me disfruto mucho lo que hago. Por supuesto que es un desafío para mí como artista la visión que tengo de mi show, llevarla a cabo y que sea todo al nivel que me imagino y espero de mi misma y de mi equipo. Pero este formato del unplugged viene con algo que, más que un desafío, me entusiasma mucho, y es que no hay esta parafernalia con la cual uno se puede cubrir un poco“, sinceró. “Me voy a sentar a cantar, que es lo que más sé hacer. Y a dejar que la música haga lo suyo por sí sola. No hay bailarines, no hay visuales, no hay toda esa cosa más tecnológica, más plástica, más pensada en ese nivel más pop, por así decirlo. Es un show mucho más cercano y que por ese mismo sentido se siente más sensible y humano. Y creo que ese es un desafío que me entusiasma, en el sentido de estar solo con eso”, sumó. Experiencia que, además, le permitirá conectar de manera mucho más personal con el trabajo que ha labrado durante estos años: “Va a ser un momento de mucha conexión, sin tanta espectacularidad, que uno de repente quiere que los shows tengan; pero sí de mucha conexión, emoción, y creo que es algo que la gente que me escucha va a disfrutar mucho. Yo soy compositora primero que todo. Siempre hablo de mi proyecto por ahí, y de repente no todas mis canciones te van a hacer bailar. Quizás algunas te van a hacer sentir otro tipo de cosas y creo que este show va a dar la oportunidad de explorar esas emociones, ese universo más sensible que se siente más en el corazón y quizás no tanto en las caderas“. “También me entusiasma ponerme el desafío de tener diferentes productos, por así decirlo. Poder hacer el show con coreografía, bailando y cantando, y poder también hacer este tipo de shows donde puedo conversar o solamente sentarme a cantar. Quiero que mis fans también puedan ver versatilidad, diferentes cosas, y que haya un show distinto para los diferentes momentos”, agregó Shirel. Dar el paso a algo nuevo Al mirar en retrospectiva lo que han sido los primeros años de su carrera, la artista lo define como “un periodo de, primero, presentarme un poco, demostrarle a la gente qué es lo que hago, qué es lo que me gusta hacer, quién soy como artista y como ser humano. De explorar y hacer música desde ese lugar, de querer decir ‘así sueno yo’“. Una situación a la que, ahora, busca darle un rumbo diferente: “Con esto, empieza un nuevo capítulo de probar nuevas cosas, de experimentar un poquito más, de ir siguiendo esa evolución, darme espacio para crecer con todo lo que he aprendido en mi primer disco y primer periodo de mi carrera. Ha sido un capítulo de mucho autodescubrimiento, de mucha conexión con gente nueva, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, y de ir desarrollando un sonido que creo que ya lo he ido encontrando“, comentó la compositora. Y aunque se trata de una identidad muy clara, confesó que le resulta complejo encuadrarse. “Es una pregunta difícil. Yo siempre digo que soy un artista de pop porque creo que es la palabra que me da más libertad, por así decirlo, y que me permite jugar con más cosas. Porque, ¿qué es el pop? Juego mucho con diferentes sonidos. Toco guitarra, siempre lo he tenido muy incorporado. En general, escribo mis canciones desde acordes y luego se producen. No soy una artista mucho de los beats y de ese tipo de formatos más modernos. Pero me parece que mi sonido es esa combinación. Es un pop muy sensible”, definió. En ese sentido, adelantó algunos detalles en torno a lo que será su siguiente placa. “Mi sueño es hacer muchos discos y meterme de lleno en los diferentes universos donde puedo hacer muchas canciones y profundizar. Eso es lo que me entusiasma hacer, y es el desafío que viene ahora. Hacer un siguiente disco que incorpore todo lo que he aprendido, desde el primero hasta hoy”, afirmó. “Se vienen un montón de noticias. La gente que me sigue sabe que no saco música desde mayo, que han sido unos meses de un montón de cambios, de mucha reestructuración en el equipo interno de Shirel. Están pasando muchas cosas que ya pronto vamos a poder contar, pero siento que va a ser un nuevo capítulo muy bonito. Seguir haciendo música, hacer crecer este proyecto e ir mostrando todo lo que hemos ido aprendiendo. Y se viene un disco súper especial”, señaló la cantante. Por eso, concluyó que se encuentra “entrando en un momento muy especial y muy distinto, como compositora. Siento que estoy escribiendo cosas muy bacanes. Además que en mi vida han pasado cosas de película que me han dado mucho material. Estoy muy emocionada por ya meterme en el estudio a terminar estas canciones, volver a meterme de lleno en un nuevo universo para crear”. “Los proyectos me los tomo súper en serio. Me gusta armar como estos mundos que son cada álbum, y con los singles de repente no tienes espacio. Así que se viene este nuevo universo que estamos creando, que va a ser muy especial”. finalizó.