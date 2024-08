4958991f12

fb5cc7787f

Pensiones Política Diputado Calisto por retiros de fondos de pensiones: “No fue el principal factor de inflación en Chile” El parlamentario de Demócratas y presidente de la Comisión de Constitución, aseguró que las iniciativas han sido "una medida de presión" en medio del debate por la reforma de pensiones. En ese contexto, acusó al Gobierno de "indolente". Diario UChile Jueves 29 de agosto 2024 14:33 hrs. Diputado de Demócratas, Miguel Ángel Calisto. Foto: Aton.

Compartir en

Con nueve votos en contra y solo cuatro a favor, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar un séptimo retiro de fondos previsionales. De esta manera, el proyecto se presentará con un informe negativo en la Sala de la Cámara, instancia que finalmente será la responsable de zanjar el futuro de la iniciativa. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Demócratas y presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Ángel Calisto, explicó que el proyecto de séptimo retiro tiene su origen en la fusión de cuatro mociones parlamentarias que, en conjunto, no consiguieron el respaldo de los diputados y diputadas. “La Sala es la que va a tener que determinar si valida el informe de la Comisión, que va a ser un informe negativo, o la Sala también puede contrariar la decisión que tomó la Comisión y permitir un nuevo retiro. Si están los votos en la Sala para revertir la decisión de la Comisión, vuelve nuevamente a ella y nosotros tenemos la obligación de tramitarlo, de poner plazo a las indicaciones e iniciar la tramitación de un nuevo retiro de fondos previsionales”, detalló. Consultado respecto a la pertinencia de que se continúe con la discusión de los retiros previsionales, Calisto afirmó que es subjetiva la opinión de si “ahora es el momento, porque hay una mayoría transversal que está en contra, los retiros no son buenos”. “Yo me tengo que poner como presidente de la Comisión y tengo que ser muy equilibrado en mis juicios en esta materia y la verdad es que: ¿Por qué fue bueno entonces cuando se retiraron los fondos tres veces? Incluso el Presidente de la República votó a favor de los retiros, la actual ministra vocera de Gobierno hacía pallas llamando a votar el nuevo retiro, muchos o la gran mayoría de los parlamentarios que incluso hoy día son ministros hicieron campaña con los retiros. En ese momento era bueno y ahora, resulta que porque están en el Gobierno no es bueno”, apuntó. En esa misma línea, el diputado de Demócratas acusó al Gobierno de “indolente”, pues a su juicio no ha respondido de manera adecuada a las presiones del Congreso. “Usted tiene que entender que los parlamentarios tenemos un rol y como no tenemos iniciativa en lo que se refiere a aumento de pensiones porque no es atribución nuestra, sino que del Gobierno; como no podemos aumentar la PGU por iniciativa propia y no podemos rebajar la tarifa eléctrica, en fin, las medidas de presión que puede hacer un parlamentario muchas veces son un retiro de fondos de pensiones. Cuando se hacía esto durante el Gobierno del Presidente Piñera, el Gobierno propuso el IFE, propuso el aumento de la PGU, pero yo he visto una indolencia por parte de este Gobierno”, dijo. Por otra parte, en cuanto al efecto inflacionario que podría tener un nuevo retiro de fondos, Calisto indicó que no podría negar aquello, “yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, pero no fue el principal factor de la inflación en Chile”. “Recordemos que en ese minuto Estados Unidos tenía una inflación que llegó a un nuevo y tanto, Inglaterra, Alemania, entonces tampoco vamos a decir que la inflación solamente fue responsabilidad de los retiros. ¿Influyó? Sí, pero no es un argumento para que uno diga que este es un proyecto gravísimo”, estimó. A juicio del parlamentario, la iniciativa, “sigue siendo una oportunidad para que el Gobierno dé la discusión y yo creo que la discusión de fondo no es un retiro, sino la reforma previsional. En eso también tenemos que ser muy justos”, sostuvo. Revisa la entrevista completa aquí:

Con nueve votos en contra y solo cuatro a favor, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar un séptimo retiro de fondos previsionales. De esta manera, el proyecto se presentará con un informe negativo en la Sala de la Cámara, instancia que finalmente será la responsable de zanjar el futuro de la iniciativa. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Demócratas y presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Ángel Calisto, explicó que el proyecto de séptimo retiro tiene su origen en la fusión de cuatro mociones parlamentarias que, en conjunto, no consiguieron el respaldo de los diputados y diputadas. “La Sala es la que va a tener que determinar si valida el informe de la Comisión, que va a ser un informe negativo, o la Sala también puede contrariar la decisión que tomó la Comisión y permitir un nuevo retiro. Si están los votos en la Sala para revertir la decisión de la Comisión, vuelve nuevamente a ella y nosotros tenemos la obligación de tramitarlo, de poner plazo a las indicaciones e iniciar la tramitación de un nuevo retiro de fondos previsionales”, detalló. Consultado respecto a la pertinencia de que se continúe con la discusión de los retiros previsionales, Calisto afirmó que es subjetiva la opinión de si “ahora es el momento, porque hay una mayoría transversal que está en contra, los retiros no son buenos”. “Yo me tengo que poner como presidente de la Comisión y tengo que ser muy equilibrado en mis juicios en esta materia y la verdad es que: ¿Por qué fue bueno entonces cuando se retiraron los fondos tres veces? Incluso el Presidente de la República votó a favor de los retiros, la actual ministra vocera de Gobierno hacía pallas llamando a votar el nuevo retiro, muchos o la gran mayoría de los parlamentarios que incluso hoy día son ministros hicieron campaña con los retiros. En ese momento era bueno y ahora, resulta que porque están en el Gobierno no es bueno”, apuntó. En esa misma línea, el diputado de Demócratas acusó al Gobierno de “indolente”, pues a su juicio no ha respondido de manera adecuada a las presiones del Congreso. “Usted tiene que entender que los parlamentarios tenemos un rol y como no tenemos iniciativa en lo que se refiere a aumento de pensiones porque no es atribución nuestra, sino que del Gobierno; como no podemos aumentar la PGU por iniciativa propia y no podemos rebajar la tarifa eléctrica, en fin, las medidas de presión que puede hacer un parlamentario muchas veces son un retiro de fondos de pensiones. Cuando se hacía esto durante el Gobierno del Presidente Piñera, el Gobierno propuso el IFE, propuso el aumento de la PGU, pero yo he visto una indolencia por parte de este Gobierno”, dijo. Por otra parte, en cuanto al efecto inflacionario que podría tener un nuevo retiro de fondos, Calisto indicó que no podría negar aquello, “yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, pero no fue el principal factor de la inflación en Chile”. “Recordemos que en ese minuto Estados Unidos tenía una inflación que llegó a un nuevo y tanto, Inglaterra, Alemania, entonces tampoco vamos a decir que la inflación solamente fue responsabilidad de los retiros. ¿Influyó? Sí, pero no es un argumento para que uno diga que este es un proyecto gravísimo”, estimó. A juicio del parlamentario, la iniciativa, “sigue siendo una oportunidad para que el Gobierno dé la discusión y yo creo que la discusión de fondo no es un retiro, sino la reforma previsional. En eso también tenemos que ser muy justos”, sostuvo. Revisa la entrevista completa aquí: