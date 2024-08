fb03973cd5

Cultura Derechos Humanos Gaby Rivera, presidenta de la AFDD: “Los familiares hemos hecho el trabajo que no ha hecho el Estado” En el marco de la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido, la dirigenta abordó los desafíos de nuestro país en materia de derechos humanos y la necesidad de que Chile responda, por fin, qué pasó con las víctimas de desaparición forzada. Catalina Araya Jueves 29 de agosto 2024 19:11 hrs. Gaby Rivera, presidenta de la AFDD, en un acto conmemorativo en el Museo de la Memoria y los DDHH. Foto: AFDD (vía X)

La desaparición forzada de más de mil 200 compatriotas es, sin dudas, la herida más grande que dejó la dictadura civil-militar chilena. Una lista de hombres y mujeres cuyo paradero, en la mayoría de los casos, continúa sin esclarecerse. Esa es la lucha que sostienen las integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), organización que desde 1975 no solo ha exigido que el Estado de Chile se haga cargo de hallar el paradero de sus cercanos, sino que, además, han tomado la posta de la búsqueda durante los últimos 50 años. “Los familiares hemos hecho el trabajo que no ha hecho el Estado de Chile ni ningún gobierno“, afirmó Gaby Rivera, hija de Juan Luis Rivera Matus, detenido y desaparecido en noviembre de 1975, y actual presidenta de la AFDD. “Debo recordar que el Estado de Chile es el que hizo desaparecer a nuestros familiares. Por lo tanto, es el Estado de Chile el que se tiene que hacer cargo de buscarlos hasta encontrarlos”. En el marco de la conmemoración del primer medio centenario del golpe, el Presidente Gabriel Boric realizó uno de los anuncios más importantes de su Gobierno en materia de derechos humanos, y que tiene que ver con la puesta en marcha del Plan Nacional de Búsqueda a cargo del Ministerio de Justicia. Proyecto que, según lo descrito por Presidencia, “busca trazar la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborar con las investigaciones judiciales y ayudar a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales”. Sin embargo, su puesta en marcha no ha estado exenta de críticas. Esto, luego de que un reportaje de Ciper diera a conocer la contratación por trato directo a la empresa Unholter, lo que tuvo un costo de más de 600 millones de pesos. Teniendo en cuenta estos antecedentes, Rivera es crítica al evaluar lo que ha sido, hasta ahora, la implementación de este programa. “Han pasado muchas cosas con respecto a este plan. Nosotros lo hemos hecho por 50 años. Y no como un plan, sino como una búsqueda concreta donde las compañeras que han partido han entregado toda su vida por encontrar a nuestros familiares”, precisó. Y agregó que “nosotros, con el ministro Cordero, tenemos una muy buena relación. Nos cambiaron la subsecretaria hace algunas semanas atrás, tuvimos una reunión, y hemos ido entregándole nuestra posición a la Subsecretaría. Pero el conflicto grande que hoy tenemos, y que lo digo con todas sus letras, es con el Programa de Derechos Humanos y con quienes están a cargo en el tema de búsqueda“. “Creo que ellos eran los indicados para entregarnos la información, que no lo hicieron a tiempo”, aseguró Rivera sobre la principal crítica hecha por la AFDD al Programa, y que tiene que ver con decisiones que no han sido informadas debidamente a los familiares. “No quiero entrar en decir si se gastó tanto o no tanto. Aquí, el Estado tiene que gastar todo lo que sea necesario para encontrar a nuestros familiares. Ese es el primer fundamento que nosotros tenemos y lo que exigimos. La cuestión son las formas y el fondo. Sin los familiares no hay plan de búsqueda. No puede haber uno sin entregarle la información primero a los familiares, y no enterarnos por la prensa de lo que está sucediendo. Por eso hay una molestia profunda dentro de nuestra organización”, explicó. Combatir el negacionismo En esa misma línea, Rivera también analizó lo que actualmente ocurre en varias latitudes del mundo con el ascenso de la extrema derecha y el resurgimiento del negacionismo, que ha traído consigo una relativización a las violaciones de los derechos humanos. Situación que, por ejemplo, se ve reflejada en Argentina y la disolución de la unidad de búsqueda de niños desaparecidos en la dictadura trasandina. “Siempre hubo quienes negaron que existían los detenidos desaparecidos. La Corte Suprema fue un organismo fundamental que pudo haber salvado muchas vidas en los primeros años, y negó y negó nuestros recursos de amparo para nuestros compañeros. Este negacionismo hoy está más vivo porque está la derecha más viva también. Hay una ultraderecha que no entiende lo que significa para un país y para el mundo la desaparición forzada“, reflexionó la presidenta de la AFDD. Por eso, le parece fundamental recordar las dimensiones de una problemática como esta: “La desaparición forzada es la acción más cruel que se le puede hacer a un ser humano. Y desde ese punto de vista, nosotros vamos a seguir luchando y entregando nuestra opinión. Vamos a seguir diciendo que para que nunca más suceda algo así, de verdad, no debe haber ni existir ninguna posibilidad de repetición. Y por eso vamos a luchar por una ley que castigue al que niegue la historia. Historia que, además, ha sido la crueldad más grande no solamente para los familiares, sino que para Chile entero”. Cabe destacar que, a lo largo de estos años, han sido las mujeres quienes han encabezado la búsqueda de los desaparecidos. En ese contexto es que Rivera igualmente releva el rol sostenido por el género. “Nuestro nombre es Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, pero, con en el tiempo, hemos ido cambiándolo a ‘las detenidas y los detenidos desaparecidos y desaparecidas’. Pero efectivamente, quienes llevaron la lucha son las madres, las esposas, las hijas, las abuelas. Siempre, en la gran mayoría de nuestra lucha, hemos sido las mujeres quienes tomaron ese rol”. Música y cultura para recordar a los desaparecidos Este viernes 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Fecha que, en Chile, todos los años reúne a varios músicos y agentes culturales en torno a la memoria de quienes sufrieron la desaparición forzada en nuestro país. Fecha que, como es habitual, será conmemorada por la AFDD con un acto cultural que este 2024 se realizará en su sede, ubicada en Cumming 1161, a partir de las 18:00 horas. Al respecto, Rivera destacó la compañía constante de los artistas a la causa por los derechos humanos que, en esta ocasión, estará representada por el Conjunto Folclórico AFDD, Murga la lucha, Pancho Villa e Imaginación. “Ha sido fundamental. Los artistas como Illapu, Inti Illimani, y tantos otros, han ido año a año comprometiéndose con nosotros. Estamos hablando de los tiempos cuando estaba la compañera Sola Sierra, cuando logramos juntar y hacer un tremendo Estadio Nacional donde pudimos construir nuestra casa”, valoró la dirigente. “Han sido muy importantes. Los artistas siempre han estado al lado de la agrupación y lo siguen estando“. “Y eso, para nosotros, es fortalecernos. Su compromiso nos hace sentir que esta sociedad que nosotros queremos que se haga cargo lo haga a través de cada uno de ellos. Porque la cultura, los artistas y todo lo que significa este espacio, es parte del pueblo. Así que nosotras estamos muy agradecidas, pero también muy contentas de que todavía sigamos contando con ellos, y creo que no va a ser distinto en los próximos 50 años”, complementó. Sobre esta última frase, explicó que “cada año, del 73 en adelante, se cumplen 50 años por cada uno de los detenidos desaparecidos. Hoy cumplimos 50 años de los compañeros que fueron detenidos el año 74, el próximo del 75, y así sucesivamente. Por lo tanto, estamos cumpliendo siempre 50 años más uno, 50 años más dos, 50 años más tres. Y vamos a seguir cumpliendo todos los que sean necesarios hasta encontrar a cada uno de ellos y saber qué pasó con nuestros compañeros y compañeras, nuestros familiares, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestros esposos y esposas también”.

