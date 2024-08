4b97be4b21

a2510b461d

50 años del Golpe Derechos Humanos Nacional Día del Detenido Desaparecido: Boric compromete ingreso de indicaciones para levantar el secreto Valech En el acto de conmemoración, el Gobierno además anunció la publicación de la nómina oficial de víctimas de desaparición forzada. Por su lado, la presidenta de la AFDD Gaby Rivera, exigió que el Plan de Búsqueda no se transforme en un negocio. Fernanda Araneda Viernes 30 de agosto 2024 14:29 hrs. Presidente Boric en la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

Compartir en

Este viernes 30 de agosto, el Presidente Gabriel Boric, en conjunto con el ministro de Justicia, Luis Cordero y agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, encabezaron la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En dicho contexto, el Mandatario realizó una serie de anuncios relacionados con la búsqueda de verdad, justicia y reparación, entre los que destacó el lanzamiento de la página web oficial del Plan Nacional de Búsqueda. Tal plataforma, aseguró Boric, contendrá “la primera nómina oficial única y pública de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura”. De todas maneras, el Presidente advirtió que aunque esta lista se encuentra consolidada, no está “cerrada”, ya que se está trabajando en un procedimiento para incluir nuevos casos de detenidos desaparecidos, que hasta el momento no estaban incluidos en los registros del Estado. El Jefe de Estado también anunció que a fines de este año se entregará a los familiares de las víctimas las carpetas con toda la información sobre sus casos, contenidos en los archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Asimismo, adelantó que en enero del 2025 iniciará un proceso de renovación del memorial de Detenidos Desaparecidos del Cementerio General, que tendrá que estar terminado “durante el segundo semestre del próximo año, antes de que terminemos el Gobierno”. “Estas obras buscan adecuar los espacios del memorial para que puedan ser visitados y utilizados por todas las personas, de forma segura y sin dificultades, pensando en quienes tienen movilidad limitada y además, se va a construir un recinto interior para tener una experiencia más íntima y reflexiva”, detalló. Por otro lado, el Mandatario indicó que, con la idea de cumplir con los anuncios realizados durante la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el Gobierno ingresará indicaciones tanto al proyecto que tipifica el delito de desaparición forzada, como al que levantaría el secreto de la Comisión Valech. “Vamos a ingresar las indicaciones para levantar el secreto impuesto por ley a los documentos, testimonios y antecedentes del informe sobre prisión política y tortura, el informe Valech, permitiendo el acceso por parte de los tribunales de justicia y el Plan Nacional de Búsqueda. Todo esto, es para reforzar las capacidades del Estado, para ser parte de la solución en conjunto con las víctimas, con los familiares, e insisto, si llegamos hasta acá es gracias a ustedes”, dijo Boric. Gaby Rivera, presidenta de la AFDD: “Exigimos que nada se haga sin nosotras” Esta conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido se da en el marco de las críticas al desarrollo que ha tenido el Plan Nacional de Búsqueda, específicamente por el pago de más de 600 millones de pesos a la empresa Unholster, para que desarrollara una plataforma de información sobre desaparecidos. En ese escenario, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, señaló que “cuando se habla y se dice que la búsqueda es con los familiares, claramente no es concluyente que nos enteremos a través de la prensa de tomas de decisiones que son vitales“. En esa línea, Rivera instó a una “mayor transparencia, participación de los familiares y mejor comunicación en la toma de decisiones cuando hablamos del Plan de Búsqueda”. “Exigimos que nada se haga sin nosotras. Resulta inaceptable que el Plan Nacional de Búsqueda se transforme en un ámbito de negocios”, agregó. En respuesta a estos emplazamientos, el Presidente Boric afirmó que tiene “absolutamente claro que tal como me han dicho en privado y en público, el Plan Nacional de Búsqueda solo tiene sentido si es con ustedes y por lo tanto, como Gobierno en vez de ponerse a la defensiva o dar explicaciones, lo que tenemos que hacer es recoger las observaciones que nos hacen y mejorar”. Previamente, el ministro Luis Cordero también se había referido al tema. Durante su intervención, el titular de Justicia reconoció “las observaciones y críticas de los familiares, que en el ámbito permanente de transparencia y de trabajo colaborativo que hemos tenido durante este período, han desarrollado sobre los mecanismos de comunicación y participación”. “Tal como yo les he señalado a ellas, es cierto que podríamos haber desarrollado mecanismos más expeditos de esa información y también he transmitido mis respetos y mis disculpas, que en ese tipo de acciones ejecutamos de modo parcial”, expresó. De todas maneras, Cordero sostuvo que “lo que me queda de esas observaciones es el compromiso efectivo por el desarrollo del plan, como una acción de compromiso no solamente de nuestra administración, no solo de las agrupaciones de familiares y de las organizaciones de derechos humanos, sino que del sistema político y de la sociedad chilena en su conjunto”.

Este viernes 30 de agosto, el Presidente Gabriel Boric, en conjunto con el ministro de Justicia, Luis Cordero y agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, encabezaron la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En dicho contexto, el Mandatario realizó una serie de anuncios relacionados con la búsqueda de verdad, justicia y reparación, entre los que destacó el lanzamiento de la página web oficial del Plan Nacional de Búsqueda. Tal plataforma, aseguró Boric, contendrá “la primera nómina oficial única y pública de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura”. De todas maneras, el Presidente advirtió que aunque esta lista se encuentra consolidada, no está “cerrada”, ya que se está trabajando en un procedimiento para incluir nuevos casos de detenidos desaparecidos, que hasta el momento no estaban incluidos en los registros del Estado. El Jefe de Estado también anunció que a fines de este año se entregará a los familiares de las víctimas las carpetas con toda la información sobre sus casos, contenidos en los archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Asimismo, adelantó que en enero del 2025 iniciará un proceso de renovación del memorial de Detenidos Desaparecidos del Cementerio General, que tendrá que estar terminado “durante el segundo semestre del próximo año, antes de que terminemos el Gobierno”. “Estas obras buscan adecuar los espacios del memorial para que puedan ser visitados y utilizados por todas las personas, de forma segura y sin dificultades, pensando en quienes tienen movilidad limitada y además, se va a construir un recinto interior para tener una experiencia más íntima y reflexiva”, detalló. Por otro lado, el Mandatario indicó que, con la idea de cumplir con los anuncios realizados durante la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el Gobierno ingresará indicaciones tanto al proyecto que tipifica el delito de desaparición forzada, como al que levantaría el secreto de la Comisión Valech. “Vamos a ingresar las indicaciones para levantar el secreto impuesto por ley a los documentos, testimonios y antecedentes del informe sobre prisión política y tortura, el informe Valech, permitiendo el acceso por parte de los tribunales de justicia y el Plan Nacional de Búsqueda. Todo esto, es para reforzar las capacidades del Estado, para ser parte de la solución en conjunto con las víctimas, con los familiares, e insisto, si llegamos hasta acá es gracias a ustedes”, dijo Boric. Gaby Rivera, presidenta de la AFDD: “Exigimos que nada se haga sin nosotras” Esta conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido se da en el marco de las críticas al desarrollo que ha tenido el Plan Nacional de Búsqueda, específicamente por el pago de más de 600 millones de pesos a la empresa Unholster, para que desarrollara una plataforma de información sobre desaparecidos. En ese escenario, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, señaló que “cuando se habla y se dice que la búsqueda es con los familiares, claramente no es concluyente que nos enteremos a través de la prensa de tomas de decisiones que son vitales“. En esa línea, Rivera instó a una “mayor transparencia, participación de los familiares y mejor comunicación en la toma de decisiones cuando hablamos del Plan de Búsqueda”. “Exigimos que nada se haga sin nosotras. Resulta inaceptable que el Plan Nacional de Búsqueda se transforme en un ámbito de negocios”, agregó. En respuesta a estos emplazamientos, el Presidente Boric afirmó que tiene “absolutamente claro que tal como me han dicho en privado y en público, el Plan Nacional de Búsqueda solo tiene sentido si es con ustedes y por lo tanto, como Gobierno en vez de ponerse a la defensiva o dar explicaciones, lo que tenemos que hacer es recoger las observaciones que nos hacen y mejorar”. Previamente, el ministro Luis Cordero también se había referido al tema. Durante su intervención, el titular de Justicia reconoció “las observaciones y críticas de los familiares, que en el ámbito permanente de transparencia y de trabajo colaborativo que hemos tenido durante este período, han desarrollado sobre los mecanismos de comunicación y participación”. “Tal como yo les he señalado a ellas, es cierto que podríamos haber desarrollado mecanismos más expeditos de esa información y también he transmitido mis respetos y mis disculpas, que en ese tipo de acciones ejecutamos de modo parcial”, expresó. De todas maneras, Cordero sostuvo que “lo que me queda de esas observaciones es el compromiso efectivo por el desarrollo del plan, como una acción de compromiso no solamente de nuestra administración, no solo de las agrupaciones de familiares y de las organizaciones de derechos humanos, sino que del sistema político y de la sociedad chilena en su conjunto”.