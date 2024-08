4b97be4b21

Justicia Nacional Política Francisco Undurraga sobre el Partido Republicano: “Yo siento que no tienen vocación de mayoría” El diputado de Evópoli además cuestionó al Presidente Boric por sus declaraciones sobre el caso Hermosilla. El parlamentario señaló que no entiende “por qué él se da ese gusto": "Deja de ser Jefe de Estado y pasa a ser jefe de barra". Diario UChile Viernes 30 de agosto 2024 13:19 hrs. Diputado Francisco Undurraga. Foto: ATON.

Un complejo escenario abrieron las declaraciones del Presidente Gabriel Boric sobre el caso Hermosilla. Luego de que se determinará que el abogado tendrá que cumplir prisión preventiva durante la investigación en su contra, el Mandatario celebró “que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”, lo que a su vez generó que el abogado del imputado, Juan Pablo Hermosilla, denunciara “intervencionismo”. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, acusó que el Presidente Boric ha generado una “politización” del caso “con sus muy desafortunadas y pésimas declaraciones, introduciéndose, a diferencia de otros expresidentes, que señalaban que había que dejar que las instituciones funcionen”. El parlamentario señaló que no entiende “por qué el Presidente se da ese gusto, deja de ser Jefe de Estado y pasa a ser jefe de barra”. “A mí me parece que la independencia de los poderes es algo que todos tenemos que no solamente vigilar sino que defender y que el Presidente con esto le da argumentos al abogado Hermosilla para politizar este proceso”, agregó. Undurraga además advirtió sobre el clima de “polarización que estamos viviendo en la política, el populismo que está implícito detrás de esa polarización, que hace que el Presidente de la República genere los discursos que genera” y la oposición haga lo propio. “Finalmente, no hemos tomado debida nota en relación al valor y al respeto que le tenemos que tener a las instituciones, pero, usted comprenderá que cuando se declara cualquier investigación secreta y después resulta que tenemos filtraciones a través de diferentes medios, honestamente creo que estamos chacreando los procesos”, estimó. En esa misma línea, el diputado de Evopoli cuestionó las revelaciones que se han conocido durante los últimos días, entre ellas, la vinculación entre Hermosilla y el fiscal del caso Penta, Manuel Guerra. “Yo con esto no estoy defendiendo a Luis Hermosilla, lo que yo estoy defendiendo es el debido proceso y el debido proceso hace que nosotros de verdad creamos que somos todos iguales ante la ley y tenemos derecho a presunción de inocencia”, dijo Undurraga. Por otro parte, consultado respecto a la moción de censura que el diputado Johannes Kaiser impulsó en contra de la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, el parlamentario calificó la acción como “una torpeza y despropósito”. “Nuevamente lobos solitarios tratando de imponerle a sectores como a la centro derecha una posición no compartida y que además no fue compartida ni siquiera por el 100% de los miembros de la UDI (…). Ni Gonzalo de la Carrera fue a votar la censura”, observó. Asimismo, Undurraga acusó que “es bastante difícil” trabajar con el Partido Republicano, “y la prueba está en que ni siquiera podemos presentar listas comunes para alcalde”. “Ellos tienen y lo han declarado por todos los medios, su proyecto político. No están dispuestos a tener un proyecto distinto. Yo siento que no tienen vocación de mayoría, quieren construir su propio relato. Y bueno, es legitimo, en política uno está no solamente con la vocación de mayoría para querer gobernar, sino que hay gente que pretende controlar a través de las minorías”, comentó. Finalmente, el diputado destacó que “fue una buena reacción de Evópoli, Renovación Nacional y de ciertos sectores de la UDI de rechazar o abstenerse o no asistir a la Sala, para darle una señal contundente a esos sectores de que no queremos ese tipo de política”. Revisa la entrevista completa aquí:

