Justicia Nacional Política Chats revelan gestiones de Hermosilla en el caso Caval: “Estiró la causa por casi ocho años” El hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, lanza sus dardos contra el abogado, a quien acusa de haberse prestado para extender la duración del caso por razones políticas. Diario UChile Domingo 1 de septiembre 2024 10:19 hrs. Luis Hermosilla. Dragomir Yankovic/Aton Chile

En 2022, Luis Hermosilla representó al empresario Munir Hazbún en causas judiciales y además hizo gestiones para que ganara una licitación de Enel. Según publica el medio Ciper Chile, los chats que entonces intercambió Hermosilla con Hazbún muestran que también le informaba los avances de un acuerdo para que el empresario Gonzalo Vial Concha retirara una querella por estafa contra Natalia Compagnon, en una de las aristas del caso Caval. La exesposa del hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, a esa fecha ya era pareja de Munir Hazbún. En los chats, Hermosilla sostiene que Dávalos podía estar bloqueando el acuerdo para levantar la acusación de estafa contra su exmujer. En ese contexto, el penalista asegura que llamará a Ana Lya Uriarte, la ex jefa de gabinete de la Presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Luis Hermosilla fue el abogado querellante de una de las aristas del caso Caval, la trama que explotó en pleno segundo mandato presidencial de Michelle Bachelet y que derrumbó los índices de aprobación de la mandataria. En ese caso, la Fiscalía investigó la compra de unos terrenos en Machalí por parte de Caval, una sociedad de la entonces nuera de la presidenta Bachelet, Natalia Compagnon, la que hizo la inversión con un crédito aprobado en tiempo récord por el Banco de Chile. Hermosilla representaba al empresario Gonzalo Vial Concha -dueño de Graneles del Sur, hijo del fallecido fundador de Agrosuper- en una querella que había presentado contra Natalia Compagnon en 2016. La acción también se dirigía contra otras dos personas: el entonces marido de Compagnon e hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, y el segundo socio de Caval, Mauricio Valero. Vial acusaba que Compagnon, Valero y Dávalos, lo habían estafado. De acuerdo con la versión que el empresario presentó al tribunal, los socios de Caval le habían entregado cerca de 300 correos electrónicos que, según él, habían sido adulterados para convencerlo de que sus negocios y su seguridad estaban bajo amenaza, un engaño que lo habría llevado a contratar una millonaria asesoría informática de Caval que en realidad no se requería. Fue Luis Hermosilla, en su rol de abogado de Gonzalo Vial y al mismo tiempo de Munir Hazbún, quien conectó a ambos empresarios. En 2019, Munir Hazbún -quien ha sido dueño de la Universidad Bolivariana y de colegios- inició conversaciones para comprar la Universidad de Aconcagua, la que entonces era controlada por Gonzalo Vial. Munir Hazbún es la actual pareja de Natalia Compagnon, la exesposa de Sebastián Dávalos. Desde 2021, Hazbún está emparejado con Natalia Compagnon. Por eso, el empresario intercambiaba mensajes con Hermosilla sobre la situación de Compagnon en la querella en la que el penalista representaba a Vial. En los chats alojados en el teléfono de Hermosilla están sus conversaciones con Munir Hazbún, donde aparece la huella de las gestiones del abogado en la trama de Caval. Hermosilla en Caval 5 de octubre de 2022. Luis Hermosilla le manda un post de Twitter (actual X) a Munir Hazbún. Se trata de una serie de posteos del periodista Juan Pablo Sallaberry, el mismo que en la revista Qué Pasa destapó el Caso Caval. En la red social, Sallaberry contaba que Gonzalo Vial se había desistido de su querella contra Natalia Compagnon y Mauricio Valero tras “negociaciones privadas”. Los posteos de Sallaberry agregaban que Antonio Garafulic, abogado de Compagnon, había pedido al tribunal el sobreseimiento de la causa, pero que el abogado de Sebastián Dávalos se opuso y solicitó mantener la fecha del juicio. Estos supuestos obstáculos que estaba poniendo el hijo de la Presidenta Bachelet para concretar el acuerdo que liberaría a Natalia Compagnon de la acusación de estafa, es el tema sobre el que conversan Hermosilla y Hazbún: Hazbún: Hola Luis buenos días. Que opinas de estos comentarios ? Abrazo.

Hermosilla: Me imagino que es Dávalos tratando de boicotear acuerdos.

Hazbún: Le pregunte a Natalia y me dice que este periodista les tiene mala a todos ellos incluida la EX ….

Hermosilla: Estoy llamando a la Ana Lya.

Hazbún: Cualquier cosa me avisas un abrazo. Hermosilla se refiere a Ana Lya Uriarte, quien había sido la jefa de gabinete de Presidencia durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando explotó el caso Caval. En el actual gobierno de Gabriel Boric ocupó el cargo de ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) entre septiembre de 2022 y abril de 2023. Cuando Hermosilla hace referencia a ella en su chat con Hazbún, Ana Lya Uriarte era la ministra de la Segpres del actual gobierno. CIPER intentó contactar a Ana Lya Uriarte a través de su teléfono personal, para consultarle si Luis Hermosilla efectivamente hizo la llamada que menciona en el chat y por qué se había dirigido a ella para tocar el tema de las negociaciones para destrabar esta arista del caso Caval, pero, no hubo respuesta de la exministra. Sebastián Dávalos, en tanto, aseguró a CIPER que él nunca supo que Uriarte hubiese jugado un rol en el caso Caval y que no mantiene comunicación con la exministra. “Yo no he tenido ningún tipo de comunicación hace una década con Ana Lya Uriarte. Tampoco sé si ella participó o supo del acuerdo por el retiro de las querellas”, afirmó. Uriarte, en todo caso, declaró como testigo en la querella que presentó Gonzalo Vial Concha contra Caval. Según un artículo de El Mostrador, fue la persona que acompañó a la presidenta Bachelet cuando estalló la controversia por Caval. En 2012 ella había prestado servicios a Caval a través del estudio jurídico Sustentabogados. El hijo de la presidenta Bachelet lanza sus dardos contra Hermosilla, a quien acusa de haberse prestado para “estirar” la duración del caso Caval por razones políticas. “A mí me sobreseen (en la arista central del caso) y, acto seguido, cae una querella contra mí de una persona que yo no conozco, que es Gonzalo Vial. Yo jamás le pedí nada, nunca acordé nada, nunca hice un negocio con él, ni recibí ni un peso de él. Y quién estaba detrás de él era Hermosilla”, dijo. Dávalos agregó que “hay una mezcla de mantener el caso vivo por una cuestión política. La trenza que se escucha siempre es Vial, Hermosilla y Chadwick. Donde está Hermosilla, está Chadwick. Toda esa construcción de un caso que en realidad nunca existió, porque no había delito, viene de la mano de Luis Hermosilla”. “Él era abogado querellante, él estiró la causa Caval por casi ocho años. Es él quien inventó un caso donde no lo había, presentó una querella sin pruebas y quiso ir a juicio. Entre 2019 y 2023 pidió sistemáticamente que se postergaran las audiencias del juicio”, dijo Dávalos. El 2 de noviembre de ese 2022 continuaron los intercambios de mensajes referidos a Caval entre Hazbún y Hermosilla. Munir Hazbún no respondió los mensajes enviados por CIPER para conocer su versión sobre estas conversaciones por Whatsapp con Luis Hermosilla.

