Justicia Nacional Fiscalía responde a Juan Pablo Hermosilla: “Se están eligiendo los chats que son constitutivos de delito” La vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente se refirió a las acusaciones de “cherry picking” de la defensa de Luis Hermosilla, y entregó el contexto en que la jefa del organismo regional, Lorena Parra, envió su curriculum al abogado. Diario UChile Domingo 1 de septiembre 2024 9:49 hrs. Luis Hermosilla, acompañado de su hermano y abogado defensor, Juan Pablo Hermosilla, luego de entregar su declaración ante Fiscalía Oriente por caso audios. Foto: Aton.

La Fiscalía respondió a algunas de las acusaciones de Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor y hermano de Luis Hermosilla, sobre los criterios de selección de los chats divulgados y entregó el contexto en que la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, envió su currículum al imputado hace tres años, cuando postulaba a ese cargo. Según publica Emol, el currículum no solo se le mandó al penalista “sino que también lo pidieron otros abogados”. Fue el 31 de julio de 2021 que la fiscal Parra le mandó su currículum al penalista, casi finalizando su campaña para jefa regional Oriente. Esto, luego de la intervención de ambos en el caso contra el sacerdote John O’Reilly, que acabó en condena. “La fiscal regional, con más de 20 años de trayectoria, los juicios que ella tomó, los más importantes de la Fiscalía Metropolitana Oriente, claramente que la avalaban como una de las favoritas. El currículum no solo se le mandó al señor Hermosilla sino que también lo pidieron otros abogados para hablar bien de la fiscal regional, pero esto no comprometió en ningún caso algún tipo de favor, ayuda o prestación”, afirmó la vocera y asesora jurídica de la Fiscalía, Pamela Valdés. “Lo que se le pidió fue una recomendación y hacer entrega del currículum. Ahora, en ese tiempo era un período de pandemia. Usualmente, lo que hacen los candidatos es que van a la Corte, se pasean y entregan su currículum, eso es un poco lo que se ve”, agregó. En este caso “no se podía hacer eso, porque estábamos en pandemia, estábamos funcionando por Zoom y, efectivamente, lo que se hizo fue enviar el currículum a través de correos electrónicos o WhatsApp a los ministros. Y, obviamente, conseguirse los teléfonos, no es llegar y mandar el currículum a alguien que no se conoce, (porque) al final el efecto podía ser el contrario”. Añadió que no era “recomendar una persona aparecida, que no tenga ninguna trayectoria o mérito, porque eso sí podría comprometer, pero no, en este caso no, no era así”. La vocera agregó que el currículum no iba a acompañado de alguna solicitud o de algo que pudiera complicar hoy a la fiscal en el caso Audios. “En ningún caso él pidió un favor a cambio, ni ella tampoco le dijo que le iba a entregar algo a cambio por esto, nada, y eso está en el chat. Y hay chats de ellos hasta 2022, porque después fue interviniente en una causa como querellante por delitos sexuales. Ese chat no está borrado, esto solamente fue porque era la forma de comunicarse, no era nada mal visto, de hecho todos lo hacen así”, aseguró. Asimismo, Valdés aseguró que “las causales de inhabilidad están establecidas por ley y acá no se da ninguna causal de inhabilidad ni que comprometa en este caso a la fiscal Parra”. “Se envió ese currículum, pero no se pidió nada a cambio, es solo una recomendación, porque ha visto el trabajo de ella, pero en ningún caso se puede ver en ese chat algún tipo de favor, prestación, nada por el estilo y, tanto es así, que eso no le inhibió a ella para pedir la prisión preventiva de Luis Hermosilla”, argumentó la vocera de la Fiscalía. Detalló, además, que esa conversación con Hermosilla “no la inhibió ni siquiera de informar la situación de Manuel Guerra que fue una persona más cercana a ella. Si ve un delito en el caso de los fiscales que son compañeros, como (Carlos) Palma (fiscal regional de Aysén) y Manuel Guerra, también da cuenta de ello para que se hagan las investigaciones de oficio”. Sobre la decisión de entregar todo el contenido del teléfono de Luis Hermosilla a su hermano, la abogada indicó que “el señor Juan Pablo Hermosilla señaló en los medios de comunicación que esto era cherry picking, como que nosotros estábamos eligiendo chats de WhatsApp. La verdad es que nosotros no estábamos eligiendo de forma caprichosa, lo que pasa es que nosotros estamos fundando la imputación de un delito”. “No vamos a elegir WhatsApp que no son delitos, nosotros lo que investigamos es eso, está regulado en nuestro Código Penal, no es una decisión aleatoria, es conforme a la ley y nuestras atribuciones, y en este caso nos autorizó el tribunal para la revisión del celular de Hermosilla, es buscar casos de corrupción de funcionarios públicos que hayan recibido dinero u otros favores a cambio de hacer algo o de no hacer algo, ese es el enfoque”, dijo. Asimismo, señaló que el celular es propiedad del imputados, por lo que se entregará “para que se hagan las denuncias pertinentes”. “Él (Juan Pablo Hermosilla) no sabe todo lo que hay en el celular, porque si no, no estaría diciendo ‘abramos el celular’, porque podría dañar la honra de muchas personas, aunque no sea delito”, dijo. “En vez de cuestionar ello, que cuestione la prueba los sobornos, la participación, el vínculo de los Sauer con Leonarda Villalobos, las transferencias, cuestión que no escuchamos, se está cuestionando a una fiscal que está haciendo su trabajo, que dejó preso al director de la PDI, dejó preso a los Sauer, a Topelberg“, comentó.

