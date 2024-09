89f26c6842

e401f211a0

Nacional Política Seguridad Estrategia de seguridad: Gobierno cuadra al oficialismo y este martes será el turno de la oposición en Cerro Castillo La reunión fue solicitada por los legisladores para conocer las medidas que el Ejecutivo está adoptando en materia migratoria y carcelaria. Pese a ello, parlamentarios han anunciado su inasistencia apuntando a que la cita es "pura pirotecnia". Bárbara Paillal Lunes 2 de septiembre 2024 18:41 hrs. Reunión de presidentes de partidos con el Gobierno. Foto: ATON.

Compartir en

El Gobierno comenzó septiembre con una serie de reuniones para revitalizar la estrategia de seguridad. Este domingo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, lideró una reunión de balances por operativos policiales recientes junto al delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán; el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el director general de la PDI, Eduardo Cerna y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Luis Marcó. Mientras que, a medio día del lunes, en el Palacio de La Moneda, la jefa de la cartera de Interior, encabezó un almuerzo con la mayoría de los presidentes de los partidos oficialistas. El objetivo de la reunión era informarles sobre el progreso de la política nacional de seguridad que el Gobierno está implementando. Cabe señalar, que la cita se realizó luego de una serie de homicidios en la Región Metropolitana que habían generado críticas a la estrategia del Gobierno, especialmente con las Fiestas Patrias próximas. La cita duró casi dos horas y media. En ella, Interior entregó cifras en torno a homicidios y proyecciones sobre criminalidad. Y, fue calificada como “positiva” por los presidentes de partido quienes reafirmaron su respaldo a la política del gobierno, aunque no todos dieron sus impresiones tras la cita. El presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, defendió que “si uno revisa cualquier indicador, destrucción de armas, controles en la zona norte y sur, efectivamente los indicadores son favorables. Ahora, eso no significa que uno se pueda quedar tranquilo porque seguimos dentro de una crisis en materia de seguridad. Más allá de eso, es bueno señalar que hay una baja en los homicidios o por lo menos un aplanamiento en la curva y eso no se veía hace rato”. Por su parte, el diputado Jaime Mulet, quién asistió como representante del FRVS, afirmó que “el Gobierno tiene un mérito de ir, por lo menos, evitando que la delincuencia o el número de delitos siga aumentando, y eso obviamente es un mérito, que no siga el crecimiento que viene sostenido desde el año 2016″. Por otro lado, Mulet sostuvo que ve con preocupación “algunos proyectos de ley que son de interés del gobierno, donde le ha puesto urgencia y muchas veces en el Congresos hay cierta demora en comisiones”. Los timoneles también entregaron propuestas para robustecer la estrategia de seguridad, una de ellas, evaluar maneras de sancionar la inmigración ilegal, especialmente de aquellas personas con antecedentes, tema que surge como prioritario ante una eventual ola migratoria desde Venezuela. “El Gobierno ha tenido la postura de ver algunas materias que tienen que ver con el cumplimiento de ciertos tratados internacionales que Chile ha suscrito, pero se está avanzando también en una indicación, en un proyecto de ley que han presentando los senadores Quintana y (Paulina) Vodanovic, en orden a sancionar como agravante la inmigración ilegal cuando se ha cometido un delito”, explicó Mulet. Reunión en Cerro Castillo Este martes el Presidente Gabriel Boric, la ministra Carolina Tohá y el titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, llegarán hasta Cerro Castillo, Región de Valparaíso, para reunirse con diputados y senadores de la Comisión de Seguridad, en una reunión solicitada por los legisladores para conocer las medidas que el Gobierno está tomando en materia migratoria y, además, política carcelaria. Sin embargo, algunos parlamentarios ya anunciaron su inasistencia. El diputado y presidente Amarillos, Andrés Joaunnet, rechazó asistir aludiendo a que no estaba dispuesto a ser parte de un “marketing electoral”. “Cuando se organicen reuniones, hagámoslas bien, hagámoslas con agenda, que sepamos lo que vamos a discutir, el documento, etc., pero no estas cosas así, a mata caballo, y la verdad, pura pirotecnia, que al final es un brillo que se diluye muy rápidamente”, emplazó. Pese a ello, otros ya confirmaron, como es el caso del diputado de RN, Andrés Longton, quién dijo que estas instancias siempre son relevantes porque “son momentos donde uno les puede decir las cosas al Presidente a la cara, directamente, porque muchas veces pasan las comunicaciones por distintos filtros”. “Que el Presidente escuche de buena fuente lo que está ocurriendo y la sensación de lo que está pasando en el país, y que muchas veces está abstraído en su agenda diaria que le impide ver la realidad de lo que está ocurriendo”, destacó. Abordando esta reticencia, la titular de Interior recalcó que la cita en Cerro Castillo fue solicitada por “la presidenta de la comisión que es de oposición”. “No es ningún show del Gobierno, es una solicitud de la oposición. Entonces, no todo vale en política, por favor. O sea, si realmente hay una interpretación de que esto es algo que el Gobierno hace de su propio interés, no sé para qué nos la pide la oposición. Es una interpretación totalmente errada”, aseveró Tohá.

El Gobierno comenzó septiembre con una serie de reuniones para revitalizar la estrategia de seguridad. Este domingo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, lideró una reunión de balances por operativos policiales recientes junto al delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán; el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el director general de la PDI, Eduardo Cerna y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Luis Marcó. Mientras que, a medio día del lunes, en el Palacio de La Moneda, la jefa de la cartera de Interior, encabezó un almuerzo con la mayoría de los presidentes de los partidos oficialistas. El objetivo de la reunión era informarles sobre el progreso de la política nacional de seguridad que el Gobierno está implementando. Cabe señalar, que la cita se realizó luego de una serie de homicidios en la Región Metropolitana que habían generado críticas a la estrategia del Gobierno, especialmente con las Fiestas Patrias próximas. La cita duró casi dos horas y media. En ella, Interior entregó cifras en torno a homicidios y proyecciones sobre criminalidad. Y, fue calificada como “positiva” por los presidentes de partido quienes reafirmaron su respaldo a la política del gobierno, aunque no todos dieron sus impresiones tras la cita. El presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, defendió que “si uno revisa cualquier indicador, destrucción de armas, controles en la zona norte y sur, efectivamente los indicadores son favorables. Ahora, eso no significa que uno se pueda quedar tranquilo porque seguimos dentro de una crisis en materia de seguridad. Más allá de eso, es bueno señalar que hay una baja en los homicidios o por lo menos un aplanamiento en la curva y eso no se veía hace rato”. Por su parte, el diputado Jaime Mulet, quién asistió como representante del FRVS, afirmó que “el Gobierno tiene un mérito de ir, por lo menos, evitando que la delincuencia o el número de delitos siga aumentando, y eso obviamente es un mérito, que no siga el crecimiento que viene sostenido desde el año 2016″. Por otro lado, Mulet sostuvo que ve con preocupación “algunos proyectos de ley que son de interés del gobierno, donde le ha puesto urgencia y muchas veces en el Congresos hay cierta demora en comisiones”. Los timoneles también entregaron propuestas para robustecer la estrategia de seguridad, una de ellas, evaluar maneras de sancionar la inmigración ilegal, especialmente de aquellas personas con antecedentes, tema que surge como prioritario ante una eventual ola migratoria desde Venezuela. “El Gobierno ha tenido la postura de ver algunas materias que tienen que ver con el cumplimiento de ciertos tratados internacionales que Chile ha suscrito, pero se está avanzando también en una indicación, en un proyecto de ley que han presentando los senadores Quintana y (Paulina) Vodanovic, en orden a sancionar como agravante la inmigración ilegal cuando se ha cometido un delito”, explicó Mulet. Reunión en Cerro Castillo Este martes el Presidente Gabriel Boric, la ministra Carolina Tohá y el titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, llegarán hasta Cerro Castillo, Región de Valparaíso, para reunirse con diputados y senadores de la Comisión de Seguridad, en una reunión solicitada por los legisladores para conocer las medidas que el Gobierno está tomando en materia migratoria y, además, política carcelaria. Sin embargo, algunos parlamentarios ya anunciaron su inasistencia. El diputado y presidente Amarillos, Andrés Joaunnet, rechazó asistir aludiendo a que no estaba dispuesto a ser parte de un “marketing electoral”. “Cuando se organicen reuniones, hagámoslas bien, hagámoslas con agenda, que sepamos lo que vamos a discutir, el documento, etc., pero no estas cosas así, a mata caballo, y la verdad, pura pirotecnia, que al final es un brillo que se diluye muy rápidamente”, emplazó. Pese a ello, otros ya confirmaron, como es el caso del diputado de RN, Andrés Longton, quién dijo que estas instancias siempre son relevantes porque “son momentos donde uno les puede decir las cosas al Presidente a la cara, directamente, porque muchas veces pasan las comunicaciones por distintos filtros”. “Que el Presidente escuche de buena fuente lo que está ocurriendo y la sensación de lo que está pasando en el país, y que muchas veces está abstraído en su agenda diaria que le impide ver la realidad de lo que está ocurriendo”, destacó. Abordando esta reticencia, la titular de Interior recalcó que la cita en Cerro Castillo fue solicitada por “la presidenta de la comisión que es de oposición”. “No es ningún show del Gobierno, es una solicitud de la oposición. Entonces, no todo vale en política, por favor. O sea, si realmente hay una interpretación de que esto es algo que el Gobierno hace de su propio interés, no sé para qué nos la pide la oposición. Es una interpretación totalmente errada”, aseveró Tohá.