Política Salud Reforma a la salud: comité de expertos propone Plan de Salud Universal pero evita pronunciarse respecto a seguro único La presentación no estuvo exenta de polémica, ya que del total de diez integrantes originales del comité, nueve adhirieron a la propuesta final. El exministro Álvaro Erazo habría renunciado a la comisión por diferencias con el contenido. Fernanda Araneda Lunes 2 de septiembre 2024 18:14 hrs. Comité de expertos sobre la reforma a la salud.

Tras meses de deliberación, el comité de expertos convocado por la Comisión de Salud del Senado para elaborar una propuesta de reforma a la salud, presentó hoy sus conclusiones. Los expertos trabajaron en paralelo a lo que también está haciendo el Ministerio de Salud (Minsal) liderado por Ximena Aguilera, el cual tiene hasta el 1 de octubre para presentar un proyecto de reforma a la salud, tal como quedó estipulado en la Ley Corta de Isapres. La presentación, sin embargo, no estuvo exenta de polémica, ya que del total de diez integrantes originales del comité (cinco de oposición y cinco de oficialismo), nueve adhirieron a la propuesta final. Pese a que su nombre está en el documento que se facilitó a los senadores y senadoras, el ex ministro de Salud, Álvaro Erazo, no estuvo presente en la Comisión de Salud y de acuerdo al diario La Tercera, renunció al comité por no estar de acuerdo con los contenidos del escrito. Respecto al detalle de la propuesta, los expertos resaltaron cuatro aspectos durante su exposición en el Senado: la creación de un plan universal de salud (que bautizaron como Plan Universal de Beneficios), el fortalecimiento del sistema público, las modificaciones al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y los cambios al sistema de isapres, que contemplan la eliminación de las preexistencias. Los integrantes del comité además enfatizaron en que se optó por no discutir sobre el seguro único de salud. La idea de que exista un fondo único donde se deposite el 7% de todos los chilenos era una de las principales propuestas del programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, pero no genera consenso entre los expertos de oposición y oficialismo. Plan de Salud Universal y eliminación de preexistencias Las encargadas de explicar el Plan Universal de Beneficios (PUB) fueron la directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Lorena Rodriguez y la exsubsecretaria Paula Daza, quien precisó que el PUB consiste en un plan básico, con una serie de prestaciones que estarán disponibles tanto para usuarios de Fonasa como de isapres. Con ello, se dejaría atrás el actual modelo, en el que existen miles de planes que dependen de las características de cada uno de los usuarios. “Nosotros como comité recomendamos que se introduzcan las reformas legales y administrativas necesarias para poder introducir un Plan Universal de Beneficios que sea progresivo, tanto en el sistema de salud privado como en el sistema de Fonasa. El plan se erige como un conjunto de prestaciones, acciones sanitarias, también incluyendo acciones preventivas muy necesarias en nuestro país, cuyo acceso sea oportuno, con cobertura financiera y atención de calidad”, dijo Daza. Por su parte, el ex director de Fonasa, Cristian Baeza (quien participó del comité representando al oficialismo), se refirió a las modificaciones en el sistema de isapres. Lo principal, indicó el experto, es que se dejaría de utilizar la declaración de salud como una barrera para entrar a las isapres y en paralelo, se establecería un fondo de compensación de riesgos entre aseguradoras para paliar el fin de las preexistencias. Este fondo de compensación de riesgos, justamente, habría sido uno de los principales nudos en el comité de expertos, ya que fortalecería a las isapres y dificultaría la transición hacia un seguro único. “Aunque estamos diciendo que no debe haber, por ningún motivo, una declaración de salud, estamos diciendo que para efectos de la creación del compensador de riesgos o solidarizador de riesgos, que las personas sí hagan una expresión de sus condiciones de salud para poder perfeccionar el mecanismo de solidarización. Ni las isapres, ni Fonasa, ni ningún asegurador privado de ninguna entidad financiera pueda tener acceso a esta información”, insistió Baeza. ¿El fin de la Subsecretaría de Redes Asistenciales? Una propuesta que generó dudas entre los senadoras y senadores fue la creación de órgano que reemplazaría a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en el marco de las medidas para fortalecer el sistema de salud público. La Dirección General de Salud (DGS) estaría a cargo de supervisar el funcionamiento de los hospitales y servicios de salud de las distintas regiones y dejaría tal tarea fuera de las funciones del Minsal. Precisamente, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, señaló que esa fue su principal duda con la propuesta de los expertos. “Esta nueva institucionalidad, ¿cómo se relacionaría con la nueva institucionalidad que también se le crea al Fondo Nacional de Salud? ¿Cuál es la relación entre ambos poderes? ¿Ven algún problema en la relación entre estas dos entidades?”, consultó la ministra. En respuesta, el ex ministro de Salud y presidente del comité de expertos, Emilio Santelices, justificó la creación del DGS y la eliminación de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en que, “el Ministerio de Salud tiene una tremenda responsabilidad en fijar las políticas en salud y lo que significa el camino que el país requiere en materias sanitarias y tener que involucrar al ministro, ministra, en temas que son de operación, creo que ya lo hemos visto, pasa a ser un despropósito”. En esa línea, Santelices planteó que el DGS tendría la tarea “de que se cumpla con el Plan Universal de Beneficios, como también de las políticas que surgen del ministerio”, y Fonasa “es el garante de que se usen adecuadamente los recursos”. El exministro reconoció que así se generaría “una tensión, en donde Fonasa requiere prerrogativas para poder incidir en que los resultados sanitarios asociados a los recursos que se le entregan a nivel local, sean adecuadamente ejecutados”. “Por lo tanto, se genera ahí una sana tensión entre ambos directivos, teniendo arriba de ellos al Ministerio de Salud, que es el que fija la hoja de ruta de la salud del país”, sostuvo.

