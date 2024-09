fba47f8708

Nacional Política Emilio Romero, candidato a alcalde de Ñuñoa por el Partido Social Cristiano: “Yo soy un ñuñoíno de tomo y lomo” El postulante marcó sus diferencias con el candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel y con la actual edil, Emilia Ríos. Respecto a esta última, señaló que "no ama" a la comuna y que ha encabezado una administración poco amable. Diario UChile Martes 3 de septiembre 2024 14:19 hrs. El candidato a alcalde de Ñuñoa, Emilio Romero.

“Yo soy un ñuñoíno de tomo y lomo”, así se presenta y marca sus diferencias con sus contrincantes Emilio Romero, el candidato a alcalde de Ñuñoa por el Partido Social Cristiano. Romero se enfrentará en las elecciones de octubre a otros tres candidatos: Josue Ormazabal (independiente por Ecologistas, Animalistas e Independientes), Sebastián Sichel (independiente por Chile Vamos) y la actual alcaldesa, Emilia Ríos (Frente Amplio). En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Romero recalcó que su diferencia con el candidato de Chile Vamos es que él es “nacido, criado y educado” en Ñuñoa y Sichel no. En cuanto a Ríos, para Romero él “ama su comuna”, a diferencia de la jefa comunal en ejercicio. “El amor se denota en el compromiso con el bienestar del otro. El compromiso de hacer feliz a otros, con los bienestares y los servicios, eso lo que denota el verdadero compromiso y cariño que uno le tiene”, dijo. En esa misma línea, el candidato del Partido Social Cristiano acusó que actualmente existe “una persecución de la municipalidad hacia nuestros locatarios”. “Nos imponen multas. No es una municipalidad amable, amiga, es una municipalidad enemiga que te coacciona. Es una municipalidad que aunque ahora recién está haciendo logros en infraestructura, nos ha tenido cuatro años botados. Tenemos una comuna tremendamente sucia”, agregó. Consultado sobre el avance de las inmobiliarias en Ñuñoa, Romero reconoció que efectivamente la comuna “ha cambiado muchísimo” con la construcción de departamentos. “Pienso que en algunas zonas era necesario un poco de altura, pero para gran parte yo hubiese dejado la mitad de la altura actual. En donde hay 13 pisos, yo hubiese dejado siete, cosa de poder mantener una vida más homogénea en el barrio, pero esto lo aceptó la comunidad que era dueña de Ñuñoa en ese momento”, advirtió. “Esto más allá de una situación alcaldicia, de elección de obras, fue lo que se propuso y a lo que se accedió por la comunidad. Hoy ha bajado esa densidad y esa altura y ya tenemos una densidad de altura de cinco a siete pisos máximo en la zona donde antiguamente se construían 13, 14, 15 pisos”, agregó. Por otra parte, en cuanto a los elementos que lo ligan al Partido Social Cristiano, el candidato a jefe comunal afirmó que aunque no es militante, “me he dado cuenta que el espíritu del Partido Social Cristiano es orientado a la vida”. “No al aborto, no a la eutanasia. Eso está dejando un perfil completamente orientado a la vida y esa es una de las cosas que a mí me agrada. También al desarrollo, afrontar el desarrollo, una buena educación, ciudad, trabajo, empleo, atención a nuestros ancianos y a nuestros enfermos. Eso a mi me gusta en cuanto a cosas prácticas, a cosas comunales”, precisó. En tanto, respecto a los motivos por los que los vecinos de Ñuñoa deberían apoyar su candidatura, Romero apuntó a que hay que “buscar a alguien del lugar”: “Que respete, sea amigable, empático y cercano con las necesidades propias de la comuna. Para eso debemos ser ñuñoínos, que conozcamos nuestra realidad y no saltar de lugar en lugar buscando un poder”. Revisa la entrevista completa aquí:

