Nacional Política Salud Ley Corta de Isapres: exministro Artaza aborda los efectos que tendrá en los planes de salud El ex secretario de Estado explicó que con la entrada en vigencia de la legislación bajarán los precios de los planes por la aplicación de la tabla única de factores, pero al mismo tiempo, subirán para quienes pagaban menos del 7% de cotización. Fernanda Araneda Martes 3 de septiembre 2024 17:22 hrs. Crisis de las Isapres

El pasado domingo 1 de septiembre comenzó a regir la Ley Corta de Isapres: iniciativa que fue aprobada en mayo pasado y que involucrará una serie de cambios en el precio de los planes de salud. En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el ex ministro de Salud, Osvaldo Artaza, quien recordó que la Ley Corta de Isapres se originó con dos objetivos. Por un lado, que se materializara el fallo de la Corte Suprema que determinó que se realizaron cobros en exceso a los afiliados, y por otro, que al realizar las devoluciones las aseguradoras no quebraran. “Había que conseguir que el fallo se cumpliera y al mismo tiempo, que el sistema no perdiera sostenibilidad para resguardar o dar garantía a las personas, sobre todo personas que están en tratamiento en curso de algún padecimiento, de que no iba a tener un quiebre que les generara incertidumbre o falta de certezas. Así, se logró un acuerdo político y se promulgó esta ley que, hay que ser bien sinceros, no dejó contento a nadie, pero fue lo que se pudo lograr”, dijo. En cuanto a los efectos prácticos que tendrá la Ley Corta, el también decano de la Facultad de Salud de la Universidad de Las Américas, señaló que por lo pronto “se aplicarán dos cosas: que un plan no puede ser inferior al 7% obligatorio de la cotización y que la tabla única de factores se aplica obligatoriamente para todos los planes”. De esta manera, explicó Artaza, a un grupo de la población le bajará el precio del plan, mientras que a otro -el que tenía planes con un precio por debajo del 7% de cotización-, les subirá. El exministro además observó que durante los próximos meses vendrá otra alza. Esto, luego de que la Superintendencia de Salud apruebe los planes de pago de deuda de las isapres, que si bien viabilizarán las devoluciones a los usuarios, también conducirán a una aumento en el precio de los planes de hasta 10%. “En un par de meses más se termina con todo lo que ha significado la aprobación de los planes de pago de la deuda. Eso va a implicar otra alza y entonces, habrá un grupo de personas a las cuales se les aplicó una alza ahora y que van a tener, en un tiempo, una siguiente alza. Para mucha gente esto va a ser un impacto no menor”, advirtió. De todas maneras, Artaza observó que en el caso de quienes tenían planes inferiores al 7% y recibían excedentes por aquello, las mismas isapres deberían ofrecerles una compensación. “Las personas tienen que evaluar si esas compensaciones efectivamente cumplen con sus expectativas o tendrán que evaluar la posibilidad de migrar al Fonasa con algún seguro complementario o catastrófico. En definitiva, las personas van a empezar a ver los efectos de la aplicación de la Ley Corta y van a tener que informarse muy bien para tomar decisiones prudentes y racionales de acuerdo a sus propios intereses y expectativas”, indicó. Acuerdos y controversias en torno a la reforma de salud El exministro también abordó la propuesta de reforma a la salud que emanó este lunes de un comité de expertos convocado por la Comisión de Salud del Senado. Respecto a ese documento, elaborado en miras a la presentación de la reforma del Gobierno en octubre, Artaza destacó que se trata de “un trabajo bastante extenso donde hay puntos que son controvertidos y muchos que son interesantes, que en mi opinión abren una posibilidad de acuerdo”. “Donde hay más debate es en esto de que las isapres tengan un fondo mancomunado, un fondo entre ellas, pero hay otros temas en los cuales hay pleno acuerdo, como que la atención primaria sea universal para todos y todas, el fortalecimiento del Fonasa y temas que tienen que ver con la mejora a la gestión del sector público de salud”, detalló. En cuanto a los temas que generan mayor diferencia entre los sectores políticos, el académico apuntó, justamente, al fondo de compensación de riesgos entre isapres, que a su juicio es “un modelo contrapuesto” al de seguro único que aparecía en el programa del Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, Artaza también recalcó que puntos de controversia como ese “habría que dejarlos en paréntesis, en suspenso y trabajar en sacar adelante la cantidad enorme de otros puntos donde hay acuerdo”.

