Cultura Tool, Olivia Rodrigo y Mon Laferte: el line up para la edición 2025 de Lollapalooza Chile El icónico festival adelantó una parrilla que, además de incluir a grandes figuras anglo como Alanis Morissette y Justin Timberlake, tendrá una fuerte presencia de chilenos. Entre ellos, Lucybell, Los Tres, Cancamusa y Polimá Westcoast. Catalina Araya Martes 3 de septiembre 2024 12:16 hrs. Lollapalooza 2024. Foto: Aton.

Quedan cerca de seis meses para que arranque una nueva edición de Lollapalooza Chile, icónico festival que desde el 2011 ejerce como una importante vitrina para artistas locales y extranjeros. Un espacio que todos los años genera una gran expectación en torno a los nombres que podrían conformar su parrilla, y cuyos detalles para el 2025 ya fueron confirmados. Tras varias semanas de suspenso, la productora Lotus publicó el line up oficial de la próxima versión, que tendrá a Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Tool, Alanis Morissette, Rüfus du Sol y Shawn Mendez como sus headliners. Sin embargo, las sorpresas no se limitan sólo a los músicos cabeceras del cartel. A ellos, se sumarán otros consolidados como Foster The People, Zedd, The Marías, Babasónicos, Dante Spinetta, Sepultura y Girl in Red. Esto, sin contar a los argentinos L-Gante, Nathy Peluso y Ca7triel & Paco Amoroso. Todos artistas que actualmente se encuentran entre los más populares del país vecino. Chilenos camino al Lolla Junto a los diversos artistas internacionales que arribarán en nuestro país el próximo 21, 22 y 23 de marzo dirán presentes varios de los exponentes chilenos más importantes de los últimos años. Una de ellas es Mon Laferte, acaso una de las artistas locales más importantes. A ella, se suma Lucybell -quienes estuvieron recientemente en la Sala Master de Radio Universidad de Chile con un íntimo concierto-, Joe Vasconcellos, Los Tres y Francisco Victoria. A ellos, se suman otros nacionales como Kuina, Polimá Westcoast y Soulfía. Cabe destacar que las entradas para la edición 2025 de Lollapalooza Chile, a celebrarse en el Parque Bicentenario de Cerrillos, están disponibles a través de Ticketmaster.

