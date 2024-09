e3c4b83430

Nacional Política "El descontento no se resuelve con imposiciones": la celebración de Chile Vamos a dos años del triunfo del Rechazo Los timoneles de la UDI, Renovación Nacional y Evópoli calificaron la fecha "como uno de los días más importantes del país" y destacaron que la votación puso fin "a una Convención Constitucional que buscaba refundar Chile". Diario UChile Miércoles 4 de septiembre 2024 11:18 hrs.

Este miércoles 4 de septiembre, a propósito del segundo aniversario del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional del 2022, las directivas de Chile Vamos realizaron una declaración conjunta en la que calificaron la fecha “como uno de los días más importantes en la historia del país”. En ese sentido, el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, señaló que frente “a un proyecto constitucional completamente desquiciado, que buscaba deformar lo que es nuestro sentido de nación, lo que son nuestra tradiciones, el pueblo chileno despertó y de manera increíblemente emotiva y sabia, rechazó por una mayoría muy amplia un proyecto que hubiera sido nefasto para Chile”. El timonel de RN, además, agregó que, con el triunfo del Rechazo se proyectaron “nuevos esquemas de política, nuevas libertades que tenemos todos los partidos para poder avanzar y generar condiciones para que el futuro de Chile sea un futuro de optimismo”. Por su parte, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt destacó la expresión de la voz ciudadana. “Los partidos actuamos como canales para ordenar y dar más visibilidad a esa voz y a esa voluntad, pero fue la ciudadanía que mayoritariamente defendió nuestra estabilidad democrática y se dio cuenta de las amenazas a las que estaba expuesto el país y la institucionalidad”, indicó. Desde la UDI, en tanto, el diputado y presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, afirmó que con el Rechazo al texto de la Convención Constitucional, los ciudadanos dijeron no “a una parte de la política chilena que abrazó la violencia y se aprovechó del malestar”. “El 4 de septiembre del 2022 los chilenos pusieron fin a una Convención Constitucional que buscaba refundar Chile. Refundarlo alejado de sus tradiciones, de sus costumbres, de lo que nos hace propiamente chilenos. Dejando fuera el campo, dejando fuera la moderación, dejando fuera el equilibrio de poderes, la participación de todos, estableciendo una constitución que era sesgada, que promovía el odio y la división”, acusó. De todas maneras, Ramírez reconoció que “la política tiene que escuchar”. “Chile necesita cambios, necesita transformaciones. Hay descontento en la ciudadanía, pero esto se resuelve entre todos, con reformas, no con refundaciones; con acuerdos, no con imposiciones; con paz y no con violencia. Eso es lo que venimos a honrar aquí”, sostuvo.

