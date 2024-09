e3c4b83430

Cultura La poeta Elvira Hernández es la nueva ganadora del Premio Nacional de Literatura La noticia se dio a conocer en una ceremonia encabezada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Los últimos ganadores del premio fueron Hernán Rivera Letelier, Elicura Chihuailaf y Diamela Eltit. Diario UChile Miércoles 4 de septiembre 2024 12:36 hrs. Elvira Hernandez, poeta

Hace pocos instantes, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció al ganador del Premio Nacional de Literatura 2024, galardón que se entrega cada dos años y que esta vez recayó en manos de la poeta Elvira Hernández. La ceremonia tuvo lugar durante la mañana de este miércoles 4 de septiembre en las dependencias de la Biblioteca Nacional. En esta ocasión, el jurado a cargo de resolver al ganador de la máxima distinción a las letras chilenas estuvo compuesto por la ministra de Cultura, Carolina Arredondo; la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Elisa Araya Cortez; la representante de la Academia Chilena de La Lengua, Marìa Eugenia Góngora; y dos representantes del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que esta vez fueron Patricia Fernández Silanés y Carlos Cociña Gallardo. Todos ellos, sumados al escritor Hernán Rivera Letelier como último ganador, definieron que Hernández, una de las escritoras contemporáneas más importantes del país, se coronara como la más reciente Premio Nacional. Nacida en 1951 como María Teresa Adriasola, su carrera se enmarca entre lo más destacado de la poesía de los 80. Esto, por su carácter experimental que con el tiempo ha sido clasificado dentro de la denominada “neo-vanguardia“, espacio que comparte con otros autores como Raúl Zurita, Soledad Fariña y Juan Luis Martínez. Dentro de su obra, destaca “La bandera de Chile“, un diario de reflexiones poéticas escrito en 1981 y que circuló de forma clandestina durante los años de la dictadura civil-militar. En agosto del 2020, y en el marco de su postulación previa al premio, comentó en una entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile sus impresiones en torno a esta carrera. “He buscado no tener tanto contacto, porque, después de todo, si estoy siendo candidata, es por lo que he escrito y eso está circulando. No tengo que estar presente, tratando de decir algo. No tiene mucha relevancia para el premio. He estado muy aparte de eso”, comentó en dicha ocasión. Cabe destacar que, de acuerdo a la Ley Nº 19.169 y que rige la entrega de los premios nacionales, Elvira Hernández obtiene un diploma, una suma que supera los 23 millones de pesos y una pensión vitalicia mensual equivalente a 20 Unidades Tributarias Mensuales (cerca de $1.300.000 pesos). Felicitamos a Elvira Hernández, ganadora del Premio Nacional de Literatura, cuya obra ilumina la escritura de las nuevas generaciones literarias que la reconocen como una gran referente en la modulación de la poesía del presente y del futuro pic.twitter.com/lYn0fW4sel — Ministerio de las Culturas (@culturas_cl) September 4, 2024

