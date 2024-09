e3c4b83430

Nacional Política Seguridad Tras reunión en Cerro Castillo, Ministra Tohá defiende acciones contra crimen organizado y parlamentarios realizan balance positivo La jefa de gabinete destacó que se han efectuado reiterados golpes contra grupos delictuales. Respecto de la reunión, los legisladores la calificaron como "franca" aunque "a ratos tensa", pero que sirvió para transparentar posiciones. Bárbara Paillal Miércoles 4 de septiembre 2024 13:17 hrs. Consejo Nacional contra el Crimen Organizado. Foto: Ministerio del Interior.

A primera hora de este miércoles, la ministra del Interior, Carolina Tohá, continúo con su agitada agenda presidiendo en el salón Montt Varas, del Palacio de La Moneda, un nuevo Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, cuyo objetivo fue evaluar el progreso en diez áreas claves de la política nacional, tales como el fortalecimiento en las instituciones, la inteligencia estatal, el poder de las organizaciones criminales y la situación en las cárceles. En la instancia participaron los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve; de Defensa, Ricardo Montero; de Hacienda, Heidi Berner; y de Justicia, Jaime Gajardo; además del fiscal nacional Ángel Valencia, representantes de Carabineros, la PDI, el Estado Mayor Conjunto, Directemar, DGMN, DGAC, Aduanas, Gendarmería, la ANI, el SII, la CMF y la UAF. En su intervención inicial la jefa de gabinete destacó esta instancia como una posibilidad de articulación entre distintas instituciones y relevó los cambios legales que podrían entregar más herramientas a organismos como el SII y la UAF a propósito del proyecto de Inteligencia Económica. Sin embargo, señaló que “mientras ese proyecto avanza y se aprueba, podemos ir trabajando desde ya en intensificar el trabajo que hacemos en términos de mirar el lavado de activos, seguir el dinero del delito, no solo colaborar en las investigaciones penales, sino también dar seguimiento y ahogar el funcionamiento de los grupos criminales en nuestro país a través de estar encima de sus movimientos en todos los ámbitos y particularmente en el ámbito de cómo sus activos, cómo sus recursos, cómo su dinero se mueve”. Asimismo, la ministra del Interior destacó que en el último tiempo se han efectuado reiterados golpes contra bandas delictuales: “Es bastante evidente que en el último tiempo, desde el punto de vista investigativo, se han logrado golpes muy importantes y reiterados a distintos grupos de crimen organizado, algunos más grandes de tipo internacional, otros más pequeños de índole local. Las medidas que se han tomado nos han ido permitiendo hacer frecuente el que tenemos permanentemente detenciones importantes, grupos o lideres de grupos que caen”. No obstante, sostuvo que es parte vital que “entre golpe investigativo y otro, tenemos que lograr que esos grupos que están actuando cada vez tengan un círculo más pequeño para moverse, que cada vez sean más observados y pesquisados en cada uno de sus movimientos y para eso el poder tener seguimiento de lo que son sus recursos, de cómo sus negocios trasladan la plata, la invierten, la van transfiriendo también para preparar sus nuevas actuaciones y golpes”. Reunión en Cerro Castillo La cita de este miércoles sucede tras la extensa reunión por seguridad que lideró el Presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá, hasta la medianoche de este martes, en Cerro Castillo, Región de Valparaíso, y que contó con presencia de casi todos los parlamentarios de las comisiones de seguridad del Congreso Nacional. En la instancia se abordaron temáticas en torno a la migración y la política carcelaria. Desde el Ejecutivo se realizó un balance positivo de la cita en torno a que se relevaron intereses en común con la oposición y que a pesar de las diferencias hay posibilidades de acuerdos. Para el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, se trató de una conversación “franca y directa, a ratos tensa”, pero que funcionó para transparentar posiciones. Desde la tienda además valoraron que el Mandatario acogiera con buenos ojos la propuesta de crear un Comité de Expertos que guíe la estrategia de seguridad. “El compromiso es entender que ser firme y ser exigente con el Gobierno es sinónimo, al mismo tiempo, de llegar con propuestas. Hemos presentado una carta que el Presidente aludió a él en varias oportunidades, lo cual da cuenta de que le ha parecido un insumo importante y esa es la apuesta nuestra, ser firmes pero, al mismo tiempo, entender que este es un problema de Estado que hay que abordarlo con las distintas miradas y con las distintas voluntades”, dijo. En tanto, desde el gremialismo hicieron entrega de una propuesta al Gobierno para la creación de una fuerza de tarea en la PDI que se dedique de forma exclusiva para concretar las 30 mil órdenes de expulsión vigentes en el país. El diputado Jorge Alessandri dijo ser “optimista que el Presidente va a recoger nuestra propuesta, tal vez no para perseguir a los 30 mil indocumentados que están con expulsiones pendientes, pero al menos concentrarse en los más peligrosos”. Por su parte, el senador Iván Flores (DC), aseguró que la reunión “superó todas las expectativas” respecto de la actitud del Presidente Boric y que, a su juicio, “después de esta reunión algunas actitudes y condiciones van a cambiar tanto desde el Ejecutivo, del Gobierno, como del propio Congreso Nacional”. “No me cabe la menor duda de que se van a girar algunas instrucciones para poder empezar a conversar más, a no sentirse tan distante de otros poder del Estado como es el Legislativo. Este es un trabajo que nos obliga no solamente a ser un poquito más unidos, sino que también a ser un poquito más valoradores del trabajo de los demás”, añadió. Por último, para la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, fue una instancia de muy buen “tono, donde se puso en primer lugar el énfasis en la migración. Después de escuchar la contundente exposición de la ministra, no puede, sino haber un reconocimiento a la labor de largo aliento que lleva realizando la ministra Tohá”.

