Nacional Política Salud Exministro Álvaro Erazo y reforma a la salud: “Es muy importante analizar la posibilidad del seguro universal” El ex secretario de Estado criticó que la comisión de expertos entregara una propuesta que aboga por los multiseguros. Además, rechazó el fondo de compensaciones para las isapres: "El Estado no debe preocuparse de las utilidades de las aseguradoras". Fernanda Araneda Jueves 5 de septiembre 2024 17:15 hrs.

Este lunes en la Comisión de Salud del Senado, el comité de expertos -convocado por dicha instancia legislativa para elaborar una propuesta de reforma a la salud-, presentó su informe final. Los cinco representantes del oficialismo y los cinco de oposición, liderados por el ex ministro de Salud, Emilio Santelices, trabajaron en paralelo a lo que también está haciendo el Ministerio de Salud (Minsal), que tiene hasta el 1 de octubre para presentar un proyecto de reforma a la salud, tal como quedó estipulado en la Ley Corta de Isapres. La presentación, sin embargo, no estuvo exenta de polémica, ya que uno de los representantes del oficialismo, el ex ministro de Salud, Álvaro Erazo, renunció al comité por diferencias de opinión en cuanto al informe final. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Erazo señaló que no está de acuerdo con el documento entregado por el comité de expertos, pues éste no dejó abierta la posibilidad de que se implemente un seguro único de salud. Por el contrario, la propuesta se inclinaría hacia el modelo de multiseguros que actualmente opera en nuestro país. “A mi modo de ver, varias de las conclusiones que de ahí se sacaron, no están en perfecto equilibrio para respaldar lo que está dicho al inicio del documento, que es la de dejar abierto las dos posibilidades que están en la agenda pública: transitar a un seguro universal, un seguro único o avanzar en una lógica de multiseguros, que es básicamente mantener la dualidad del sistema de una seguridad social pública, con Fonasa y los seguros privados que son los que hoy día representan las isapres”, explicó. “Consideré que el derrotero final que esto iba a tener no iba a confluir en una mirada que diera por sabido que las dos opciones están abiertas. Más aún, si el propio coordinador de la reforma en una entrevista dijo que la idea de un seguro universal era una idea que estaba de espalda a la población. Creo que con eso terminé de hacerme la convicción de que no estaban equilibradas las cosas”, agregó. Pese a que destacó que en el comité hubo un “debate franco” y que el documento final tiene “muchos aspectos positivos”, el principal problema de Erazo con la propuesta entregada está en el fondo de compensación de riesgos entre isapres, ideado para paliar los efectos de la eliminación de la declaración de salud y de las preexistencias. A juicio del exministro, este fondo solo se estaría pensando para favorecer a las aseguradoras y no a los usuarios. “Si el fondo está en función del beneficio de la población no habrá problema, pero lo que yo me temo es que no tengamos resultados favorables para la población y la mayor prueba de aquello es que la población se sigue desafiliando de las isapres. Eso no es producto del Poder Judicial, ni de las leyes que han perseguido a las isapres, por el contrario, ellas han tenido muy buenas posibilidades para desarrollarse. El sector privado sigue creciendo en materia de prestaciones y las redes hospitalarias privadas de clínicas siguen haciendo grandes inversiones”, comentó. “Yo creo que este es un mundo de oportunidades para que las isapres puedan ayudar a la cobertura de salud y creo que no debe ser preocupación del Estado las utilidades de las isapres, sino las utilidades de la población”, agregó. “Chile tiene que atreverse” Consultado respecto a su propia postura en el debate sobre el seguro único o los multiseguros, Erazo aseguró que “Chile tiene que atreverse en el buen sentido, vale decir, probar las capacidades instaladas que tiene Fonasa”. “Ya hemos visto el tremendo beneficio que han tenido más de un millón 600 mil personas con el copago cero, la modalidad complementaria que se va a licitar y va a estar operativa para el próximo año. Fonasa con la modalidad complementaria va a ser una tremenda posibilidad para la población y ya tiene más del 85% de la población”, observó. En esa línea, el exministro advirtió que: “Este es un debate, aquí nadie tiene verdades absolutas, nadie se puede irritar, pero creo que lo peor es las descalificaciones que se puedan hacer unos con otros. En ese sentido, creo que es muy importante que cuando haya un debate legislativo, se analice seriamente la posibilidad del seguro universal”. Finalmente, requerido sobre el respaldo político que podría tener el seguro único, Erazo apuntó a que al menos en el mundo académico “la opción mayoritaria sigue siendo la del seguro universal y el mundo académico también, en su gran mayoría, piensa que un seguro universal no es una lógica antojadiza o de que esto es volver al pasado”. “Que la mayoría del grupo de reforma haya optado por esta alternativa no quiere decir que todos los que están ahí están pensando que lo mejor es multiseguros. Yo estoy convencido que varios, por lo menos más de uno, está pensando en que la mejor opción es el seguro universal. Probablemente se va a diferenciar en los tiempos, en la transición, pero lo que no creo, en el caso mío por lo menos, es que uno tenga que parchar o recauchar a las isapres para que tengan mejores condiciones de desarrollo”, sostuvo.

