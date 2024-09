a71fcc1e92

Migración Nacional Política Iván Flores (DC) y regularización masiva de migrantes sin antecedentes policiales: “Es razonable” Ante la propuesta del senador Ossandón (RN) para enfrentar la crisis migratoria, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta remarcó dos problemas: qué hacer con quienes enfrentan situaciones judiciales y las condiciones carcelarias. Diario UChile Jueves 5 de septiembre 2024 10:59 hrs. Iván Flores crisis migratoria. Sebastian Cisternas/Aton Chile

Las evaluaciones tras la reunión en Cerro Castillo entre el Gobierno y los diversos partidos políticos sigue siendo positiva. En la instancia se abordó como tema central la crisis de seguridad, además de la migración y la política carcelaria. Conversaciones con oficialismo y oposición que dejaron conformes a ambas partes. En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el senador Iván Flores, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, se refirió en profundidad sobre dichas conversaciones. “Por muy crispado que está el ambiente, la posibilidad de conversar, de aclarar algunas maneras que de pronto se malinterpretan o mal valoran. Y como fuere, siempre es bueno conversar, colocar las cosas sobre la mesa y eso fue lo que pasó”, aseguró. Flores explicó que la reunión comenzó con exposiciones respecto a la migración, y que en su intervención torció el rumbo hacia el problema de seguridad nacional: “Lo que estaba haciendo fue mostrar algunas cifras, que tienen que ver con presupuestos destinados a seguridad y de algunas instituciones que perfectamente pueden colaborar en el tema. Particularmente, a la ejecución del gasto de los gobiernos regionales tenemos un gasto preocupantemente bajo”, detalló el parlamentario de la Democracia Cristiana. “Estando algunos recursos disponibles, estos no se gastan por una exclusiva burocracia”, expuso Flores, quien además mencionó que puso sobre la mesa algunas precisiones sobre los presupuestos de las policías y de la Agencia Nacional de Inteligencia. En particular respecto a la situación migratoria, el senador abordó la idea de la oposición de regularizar a todos quienes no tengan antecedentes policiales. Esto, sobre todo apuntando a los venezolanos en Chile tras el quiebre de las relaciones. “No ha habido ningún interés por parte de Venezuela de recibir a quienes en algún momento escaparon”, indicó. “La pregunta es cómo hacemos si el país de origen no los quiere recibir. No tenemos un espacio carcelario que a esta gente, que enfrenta una cuestión judicial, deba estar a resguardo”, prosiguió en su análisis. Sin embargo, se mostró a favor de la idea del senador Manuel Ossandón (RN). “Yo creo que es razonable. Si no puedes expulsarlos, habrá que ver aquellos con situación judicial, donde los dejan. Ahí tenemos un problema de nuestra situación carcelaria. Por otro lado, tenemos una cantidad que nadie sabe cuántos son porque no entraron por pasos habilitados y no quedó un registro”, señaló Flores. Revisa aquí la entrevista completa:

