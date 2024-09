La tranquilidad del Gobierno a tres semanas de la revelación de los chats de Hermosilla

a71fcc1e92

“Todo lo que sea de interés público lo vamos a mostrar“, dijo este jueves el abogado y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, sobre los chats que le entregó el Ministerio Público a la defensa. Esto, con el objetivo de detener “la manipulación que hay sobre el caso a partir de las filtraciones“, afirmó el abogado defensor, quien explicó que entregarán los antecedentes de manera simultanea. Para ello, se demorarán tres semanas en procesar toda la información. Dentro de los antecedentes que le entregó la Fiscalía hay llamadas, correos, mensajes y organización de reuniones. Así, el representante legal de Hermosilla explicó que darán a conocer la información y los contactos en tres niveles: primero los vinculados al Poder Judicial, posteriormente aquellas personas relacionadas con la Fiscalía, y por último, autoridades o exautoridades políticas. “No queremos hacer lo mismo que he estado criticando, por lo tanto, primero tenemos que hacer un protocolo que lo vamos a hacer hoy día. Esto hay que manejarlo con cuidado (…) por lo que nos estamos ayudando con gente especializada en el tema”, sostuvo el abogado ad portas de la audiencia de revisión de cautelares en la Corte de Apelaciones de Santiago. Al ser consultado sobre el alcance de la divulgación de los chats de Hermosilla, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que el Gobierno “esta tranquilo” respecto de sus ministros, ministras y autoridades. Además, reitero en la importancia de que la información este disponible. “El Gobierno ha sido muy claro en esta materia, nos parece que lo que hay que garantizar a los chilenos y chilenas es que la justicia es igual para todos. Por lo tanto, el eventual tráfico de influencias para el nombramiento de personas que ocupan cargos en los poderes judiciales, si es que eso ocurriera, debería ser investigado. Pero quiero hacer esa distinción porque no toda conversación constituye un delito ni tráfico de influencias. Todos los que estamos aquí y todos los chilenos hablan frecuentemente por WhatsApp. Eso también lo hacen personas que ocupan cargos importantes y tienen derecho a hacerlo, pero si esa conversación implicara un delito, va ser investigada”, agregó. Por ello, el ministro de la Secretaría General de Presidencia, Álvaro Elizalde, negó haber sostenido conversaciones con Luis Hermosilla, luego de que se conociera públicamente un chat de noviembre de 2022 entre el abogado y Francisco Feres, en el que se refieren al exsenador en el contexto de la candidatura a Fiscal Nacional. “Elizalde se está jugando a mil por Valencia“, dijo Hermosilla en un mensaje. En ese sentido, el titular de la Segpres relató que “en primer lugar, en aquel tiempo yo era senador y no ministro de Estado. En segundo lugar, conforme lo acreditan mis votaciones, apoyé siempre las propuestas del Presidente de la República. En la primera votación voté a favor del señor Morales, en la segunda votación voté a favor de la señora Herrera y en la tercera votación y cuando se habían rechazado las dos propuestas anteriores, me abstuve”. “No voté por el señor Valencia y ustedes pueden ver mi intervención señalando explícitamente que no lo hacía precisamente porque lo conozco de hace mucho tiempo y nos une una amistad desde los tiempos en que éramos estudiantes. Fui explícito y desde ese punto de vista me pareció prudente, razonable y responsable abstenerme. Una abstención significa en los hechos votar en contra, porque esta es una votación de quórum”, señaló. Así, Elizalde hizo hincapié en que “no tengo intercambio de WhatsApp con Luis Hermosilla, no tengo su teléfono. Jamás hemos intercambiado WhatsApp y él me menciona en un WhatsApp que envía a otra persona donde queda totalmente claro que su candidato para fiscal nacional era José Morales, y no Ángel Valencia. Y bueno, yo no me tengo por qué hacer cargo de los Whatsapps que envía una persona que está privada de libertad, con prisión preventiva, en razón de una investigación que se origina en una grabación en donde él mismo reconoce que ha cometido el delito“. Cabe señalar que el miércoles se abrió otra arista del caso Audios, ya que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, anunció una investigación sumaria tras conocerse supuestas operaciones que habría realizado el abogado con el ministerio para destrabar un millonario negocio del Grupo Patio, durante la administración anterior, en que el titular de la cartera era Felipe Ward (UDI).

