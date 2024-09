a71fcc1e92

Nacional Política Salud Listas de espera: irregularidades en Hospital de Viña del Mar serán incorporadas a solicitud de comisión investigadora El diputado de la Comisión de Salud, Tomás Lagomarsino, dijo que el informe de Contraloría sobre el Hospital Gustavo Fricke es "contundente", pues reveló las inconsistencias entre los registros locales del recinto y los datos de la plataforma SIGTE. Diario UChile Jueves 5 de septiembre 2024 12:31 hrs. El diputado del Partido Radical e integrante de la Comisión de Salud, Tomás Lagomarsino.

El diputado del Partido Radical e integrante de la Comisión de Salud, Tomás Lagomarsino, confirmó que a la solicitud para una comisión especial investigadora sobre listas de espera, incorporará los antecedentes sobre irregularidades en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, constatadas en un nuevo informe de la Contraloría de la República. Asimismo, adelantó que sólo está a la espera del informe de la situación en Valparaíso para ingresar una “gran solicitud”. Luego de conocer los antecedentes del octavo informe de Contraloría referente a listas de espera, en este caso, del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, el diputado Lagomarsino señaló que el documento “es muy contundente en función de sus conclusiones, producto de que determina y concluye que existen incoherencias e inconsistencias entre la base de datos local de listas de espera del Hospital Gustavo Fricke y la base de datos nacional de listas de espera llamada SIGGES (Sistema de Gestión de Garantías Explícitas de Salud)”. De acuerdo al parlamentario, “esto es importante ya que habían personas egresadas en la base de datos local que no estaban egresados en la base de datos nacional y personas que estaban egresadas de la base de datos nacional y que no estaban egresadas en la base de datos local”. En esa misma línea, apuntó a las “inconsistencias respecto a personas que habían sido egresadas de las listas de espera por no corresponder su patología con la atención que se les debía efectuar”, y a las “personas egresadas por motivo de que no respondían, siendo que no había registro de que se hubieran realizados los llamados efectivamente”. Tras esto, el diputado confirmó que: “Estos antecedentes los vamos a incorporar a nuestra solicitud de comisión especial investigadora, así como hemos incorporado los siete informes anteriores: Hospital de Antofagasta, de Rancagua, de Talca, de Temuco, el San Borja Arriarán, Cordillera de la Región Metropolitana”. “Ahora se suma este informe del Hospital Dr. Gustavo Fricke y estaríamos sólo esperando el informe del Hospital Carlos Van Buren para poder ingresarlo todo en conjunto como una gran solicitud de comisión especial investigadora”, afirmó. A todo lo anterior, añadió el caso del Hospital Sótero del Río y los recursos extraordinarios de listas de espera, además de “la evolución de estas, donde hoy alcanzan más de dos millones 500 mil en listas de espera de especialista, 85 mil garantías de oportunidades GES retrasadas y más de 350 mil personas en listas de espera quirúrgica”. A juicio de Lagomarsino, se trata de “una materia sensible en la cual tenemos que adoptar medidas oportunas y urgentes para dar respuesta a la ciudadanía, que no puede seguir esperando a que se resuelvan sus problemáticas de salud”.

