Poder Judicial, Ministerio Público y autoridades políticas: los tres niveles de chats que serán publicados por Juan Pablo Hermosilla

a71fcc1e92

e481d7c7d1

Previo a iniciar los alegatos en la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar revocar la prisión preventiva de su hermano, Luis Hermosilla, el abogado Juan Pablo Hermosilla confirmó que, luego de analizar el contenido del teléfono de su defendido, publicará todas aquellas conversaciones que sean de “interés público”. La defensa advirtió que ya ha hablado con editores de medios de comunicación para recibir consejos “porque lo que no quiero es violar privacidad y no quiero violar secreto profesional“. En esa línea, sostuvo que su intención “es parar este goteo, esta manipulación que hay sobre el caso a partir de esta filtración. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que sea de interés público lo vamos a mostrar, pero tenemos que hacerlo de una forma, primero, que sea simultánea”. Hermosilla detalló así que divulgarán “tres niveles de conversaciones“, que involucran llamadas, correos, mensajes y organización de reuniones: con personajes vinculados al Poder Judicial, de fiscales pertenecientes al Ministerio Público, y por último, autoridades o exautoridades políticas. “Si aparece que el fiscal tanto tuvo una reunión pidiéndole un lobby a Luis para no sé qué cosa, nosotros decir en tal fecha hubo una reunión, no vamos a mostrar todo el contenido, pero hubo una reunión en la cual básicamente se solicitó el apoyo de él para una gestión política, por ejemplo, y nada más, y que la persona dé la versión. Y, después nosotros ir complementando en la medida en que vaya siendo necesario, pero esa es la idea para tratar de hacer esto de forma correcta y no hacerlo de forma incorrecta”, cerró.

Previo a iniciar los alegatos en la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar revocar la prisión preventiva de su hermano, Luis Hermosilla, el abogado Juan Pablo Hermosilla confirmó que, luego de analizar el contenido del teléfono de su defendido, publicará todas aquellas conversaciones que sean de “interés público”. La defensa advirtió que ya ha hablado con editores de medios de comunicación para recibir consejos “porque lo que no quiero es violar privacidad y no quiero violar secreto profesional“. En esa línea, sostuvo que su intención “es parar este goteo, esta manipulación que hay sobre el caso a partir de esta filtración. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que sea de interés público lo vamos a mostrar, pero tenemos que hacerlo de una forma, primero, que sea simultánea”. Hermosilla detalló así que divulgarán “tres niveles de conversaciones“, que involucran llamadas, correos, mensajes y organización de reuniones: con personajes vinculados al Poder Judicial, de fiscales pertenecientes al Ministerio Público, y por último, autoridades o exautoridades políticas. “Si aparece que el fiscal tanto tuvo una reunión pidiéndole un lobby a Luis para no sé qué cosa, nosotros decir en tal fecha hubo una reunión, no vamos a mostrar todo el contenido, pero hubo una reunión en la cual básicamente se solicitó el apoyo de él para una gestión política, por ejemplo, y nada más, y que la persona dé la versión. Y, después nosotros ir complementando en la medida en que vaya siendo necesario, pero esa es la idea para tratar de hacer esto de forma correcta y no hacerlo de forma incorrecta”, cerró.