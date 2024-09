054c5e1f78

Nacional Eric Palma y el libro “Las Actas Constitucionales de 1976”: “No son un caso de autolimitación de Pinochet” La investigación del académico busca desmentir la tesis de que la dictadura militar fue "autolimitada". Además, postula que tales documentos históricos no fueron un instrumento que garantizara la vigencia de los DDHH de los opositores al régimen. Diario UChile Viernes 6 de septiembre 2024 16:08 hrs. El dictador Augusto Pinochet jugó un rol clave en la marginación de las FF.AA. del sistema de AFP. Foto: Archivo.

La idea del proyecto institucional detrás de la dictadura militar que se instaló en Chile tras el Golpe de Estado de 1973, es el tema del libro “Las Actas Constitucionales de 1976. La dictadura chilena y la generación de normas iusfundamentales (1973-1980)” de Eric Palma. El doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Chile, Eric Palma, conversó con la primera edición de Radioanálisis respecto de la obra. “Nos pareció que el tiempo histórico de la dictadura civil-militar era un tiempo que requería también un análisis desde el derecho y desde la historia constitucional”, relató respecto de cómo inició el proceso de investigación que derivó en el libro. Palma relevó la importancia detrás de las actas constitucionales de 1976 para descartar tesis que se han instalado en el último tiempo. “La ciencia política avanzó en una línea caracterizando y destacando que el régimen de Pinochet, al contrario de otras dictaduras, no era un régimen personalista, sino que era un régimen autoritario. Y aquí viene lo relevante, autolimitado. Las autolimitaciones fueron identificadas como vinculadas al carácter colectivo de la Junta, vinculadas al hecho de que eran varias ramas de las Fuerzas Armadas las que estaban involucradas”, explicó. En ese sentido, el doctor en Derecho cuestionó el análisis que se ha configurado desde la ciencia política respecto a la dictadura civil-militar, pues se ha postulado que “(Augusto) Pinochet fue, entre comillas, incluso hasta una buena persona, porque entendió que tenía que autolimitar su poder y porque entendió que en algún momento tenía que dejar el poder”. “Lo que nosotros logramos establecer producto a la investigación es que esta tesis no sirve para la historia constitucional ni tampoco sirve para el derecho constitucional”, sostuvo el académico. En ese sentido, Palma criticó que se repita dicha tesis de la ciencia política como si el régimen hubiera sido una “dictablanda”. “Cuando tu sigues esa línea, hay una zona, hay una parte de la historia que tú condenas a la tiniebla. Y que en definitiva se terminó olvidando. ¿Cuál es? La represión, los detenidos desaparecidos, la tortura, el exilio, la exoneración y la irresponsabilidad penal de Pinochet”, apuntó. “¿Por qué no sirve la lectura que hace la ciencia política? Porque no trabaja con tres elementos: responsabilidad, control y derechos individuales o derechos humanos. Entonces la pregunta que nos formulamos es: ¿Son las actas constitucionales un eficiente mecanismo de responsabilidad y control para garantizar la vigencia de los derechos humanos de los opositores al régimen? No”, señaló tajante el investigador. “Las actas constitucionales no son un caso de autolimitación del gobierno ni menos todavía de la persona del general Pinochet (…). ¿Cuál es la función de las actas? Esto muestra la vinculación entre el Golpe de Estado, la intervención de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y el gobierno de Estado Unidos”, sentenció Palma. Revisa aquí la entrevista completa:

