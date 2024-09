054c5e1f78

La escritora argentina Mariana Enríquez es la nueva ganadora del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso La Universidad de Talca anunció a la destacada autora trasandina como la galardonada de esta distinción. En esta ocasión, el jurado destacó su trabajo al crear "un universo de ficción tan personal como inquietante". Viernes 6 de septiembre 2024

Durante la jornada de este viernes 6 de septiembre, la Universidad de Talca anunció al ganador del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso. Galardón que premia a las y los autores más destacados de la región y que este 2024 recayó en la escritora argentina Mariana Enríquez. Este año, el jurado estuvo compuesto por Macarena Areco, académica Universidad Católica de Chile y directora del Centro de Estudios de Literatura Chilena (CELICH); Henri Billard, profesor titular de Lengua y Cultura Hispánicas en la Universidad de Poitiers (Francia); Ana Casas, profesora de Literatura en la Universidad de Alcalá (España); Adriana Pacheco, doctora en Literatura y Cultura Latinoamericana por la Universidad de Texas (Austin); y Victoria Torres, docente titular en el Seminario de Romanística de la Universität zu Köln (Alemania) y especialista en Literatura Latinoamericana Contemporánea. Así, tras cinco días de deliberación, se decidió que la distinción -que este año conmemora los cien años del nacimiento del escritor chileno- recayera en la autora de “Nuestra parte de noche” y “Las cosas que perdimos en el fuego”. “Es un súper honor recibir este premio”, comentó Enríquez en conversación con el medio argentino Infobae. “Primero, porque no me lo esperaba en lo más mínimo. De hecho, yo no sé si es un problema o qué, pero ni siquiera sé cuándo se entregan premios, así que nunca me espero nada. Por eso siempre es una sorpresa y un asombro total”. “Lo han ganado muchos de mis escritores favoritos, como Antonio Cisneros, que es uno de mis poetas favoritos. Por supuesto: Pedro Lemebel, Zurita, Cristina Peri Rossi, Cristina Rivera Garza. Me pone muy contenta que las últimas dos escritoras sean Samanta Schweblin y Lina Meruane, que son escritoras a las que yo no solo admiro mucho, sino que tenemos una relación muy afectuosa; también tenemos la misma edad. Es como buenísima compañía”, sumó. Por su parte, el jurado argumentó que la elección de Enríquez se dio por su creación de “un universo de ficción tan personal como inquietante”. Periodista de profesión, la carrera literaria de Mariana Enríquez arrancó con la publicación de “Bajar es lo peor”, su primera novela que vio la luz en 1995. Desde entonces, se ha posicionado como una de las escritoras más relevantes del continente, estando, además, entre las grandes autoras contemporáneas de terror. Cabe destacar que, por estos días, Enríquez se encontraba de visita en nuestro país en el marco de la presentación de “No traigan flores”, una experiencia teatral donde realizó una lectura de varios de sus textos y que tuvo lugar el pasado 4 de septiembre en el Teatro Nescafé de las Artes. ¡Felicidades a Mariana Enríquez! Ganadora del premio José Donoso 2024 ✨ @EditorialUtalca pic.twitter.com/BE9k8Ku27J — Universidad de Talca (@UTalca) September 6, 2024

