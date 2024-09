054c5e1f78

Seguridad Matías Garretón: “Cualquier país que triunfó frente al crimen organizado lo logró a través de la investigación financiera” El académico de la UTEM e investigador del COES valoró la reunión del Gobierno con parlamentarios en Cerro Castillo. Pero, criticó que persista la mirada "punitiva" ante la crisis de seguridad y que se siga dilatando la Ley de Inteligencia Económica. Diario UChile Viernes 6 de septiembre 2024 12:26 hrs.

Este martes el Presidente Gabriel Boric encabezó una reunión de seguridad en Cerro Castillo con diputados y senadores de las comisiones de esta materia, instancia que fue solicitada por los legisladores para conocer las medidas que el Gobierno está tomando en temas migratorios, crimen organizado y políticas carcelarias. Al respecto, el académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile (UTEM) e investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), Matías Garretón, afirmó que este encuentro fue muy valioso, pues la oposición dijo que hay un acercamiento con el Presidente Boric, lo que en el contexto actual es una buena señal. “Fue una reunión constructiva, los únicos que se restaron fueron los Republicanos, que quedan pésimo ante el país por no querer aportar en un tema tan importante, pero creo que pese a lo positiva que fue la reunión seguimos al debe en un tema clave: seguimos viendo la respuesta al problema de seguridad como un tema esencialmente punitivo y hoy el debate está en sacar o no a los militares a la calle”, agregó. En ese sentido, el académico de la UTEM enfatizó en que “es peor el remedio que la enfermedad”: “Está demostrado que cuando sacas a militares a la calle, hay más armas en la calle y la violencia se incrementa. Tendríamos un aumento de homicidios, probablemente, aunque sean muertes provocadas por militares que están disparando en legítima defensa”. “Lo que está al debe, especialmente el Congreso, y me extrañó no ver ninguna declaración al respecto, no sé si se trato el tema sobre la Ley de Inteligencia Económica, la flexibilización del secreto bancario, porque cualquier país que haya tenido una lucha exitosa contra el crimen organizado lo logró a través de la investigación financiera, no a través de la violencia en las calles“. “Recordemos que la Ley de Inteligencia Económica ha sido dilatada por casi dos años en la Comisión de Seguridad del Senado. Y el Gobierno le puso suma urgencia todas las semanas durante un año, hace un mes y medio se le puso discusión inmediata y por fin paso a la Comisión de Seguridad a la de Hacienda. Pero todavía está en el primera trámite constitucional y eso es inaceptable. Además, con declaraciones de senadores como Javier Macaya (UDI) diciendo aberraciones del tipo ‘no podemos flexibilizar el secreto bancario porque van a saber lo que compras en el supermercado’, cuando un parlamentario hace esas declaraciones, lo primero que yo pienso es que no quiere que le pillen las cuentas porque tiene platas ilegales para financiar campañas”, destacó. Así, el investigador del COES comentó que “con el caso Hermosilla, sabemos que hay una influencia indebida del dinero en la política chilena, hemos visto a diputados también prolongando sesiones de la Ley de Pesca, o sea, ahí claramente hay una influencia indebida y yo creo que hay muchos parlamentarios que no quieren que les vean las cuentas”. “Yo vi las declaraciones de Cerro Castillo y salen todos los parlamentarios de oposición diciendo que por fin el Gobierno se está poniendo las pilas, pero los que se tienen que poner las pilas son ellos”, senteció. Sobre el crimen organizado, Matías Garretón explicó que “el crimen organizado es también caso Factop, sólo que no le decimos crimen en Chile porque los delitos económicos son faltas, ni siquiera delitos. En cualquier país del mundo, partiendo por Estados Unidos, Unión Europea, las faltas financieras son crímenes y se castigan igual de duramente que el narcotráfico”. Acerca del Plan Calles Sin Violencia, el profesor de la UTEM sostuvo que “hubo polémicas las últimas dos semanas sobre la efectividad del plan para detener homicidios y en realidad es una estrategia que no está diseñado para eso. Sí, puede ser disuasivo de homicidios tipo riñas de borrachos en la calle, que se matan, pero sin premeditación, pero un sicario avezado no va a cometer un crimen así”. “Ahí quiero diferenciar una cosa, también hay que generar una sensación de seguridad. Por lo tanto, el Plan Calles Sin Violencia ha sido muy utilizado como una herramienta de comunicación política, pero finalmente son recursos que igual se iban a inyectar en Carabineros, que estaban en la Ley de Presupuesto y que finalmente se le pone esta etiqueta para generar una mayor sensación de seguridad en la gente, pero los homicidios se detienen de dos formas: con investigación de la PDI, que ha sido muy exitosa en desmantelar células del Tren de Aragua, y por la ruta del dinero”, añadió. Revisa la entrevista completa acá:

