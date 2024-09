321f7c766e

e10d12ec9b

Cultura La animación chilena se presenta por octavo año consecutivo en Festival Pixelatl En la misión coordinada por ANIMACHI, destacan las producciones “Hermanos Casablanca” de Estudio Lunes y “Dos menos” de Mecha Cooperativa”, que compitieron en la categoría de cortometrajes. Diario UChile Sábado 7 de septiembre 2024 13:46 hrs. Animachi Pixelatl

Compartir en

Desde el 3 hasta el 7 de septiembre, en Guadalajara, se desarrolla una nueva edición de Pixelatl, el festival latinoamericano más importante de la industria de la animación, los comics y videojuegos. En esta ocasión, y por octava vez, participa una delegación chilena, que cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP) y ProChile, con la coordinación de la Asociación Nacional de Animación (ANIMACHI) a través de la marca Chilean Animation. Durante estos cinco días, Pixelatl está recibiendo a creadores y ejecutivos de todas las áreas del quehacer audiovisual, con el principal objetivo de fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias, así como también promover proyectos emergentes, construir una red colaborativa y fomentar un espíritu de comunidad. Entre las actividades de Pixelatl 2024 se encuentran conferencias y workshop con líderes y expertos en la materia, pitching de proyectos, estrenos de cortometrajes, series y largometrajes animados y networking con distribuidores, canales de televisión y plataformas de streaming, medio digital que se ha vuelto fundamental para que los proyectos nacidos en esta parte del mundo alcancen una distribución a nivel mundial. El público objetivo del festival, son creadores, artistas, estudiantes, profesionales y entusiastas de la animación, el arte digital, el cómic y los videojuegos. Asimismo, se ha transformado en un espacio ideal para productores, distribuidores y marcas que buscan nuevas ideas y talentos. La misión chilena, está compuesta por delegados de ANIMACHI, ProCHile, Dolores Estudio, Kiltropo Animation, La Forma Cine, Pista B, Dinogorila Creative Lab, GVC Producciones, Pudoctopus, Marmota, Formidable Studio, Pájaro y Pataka, quienes han participado de diversas actividades dentro del festival. En esta línea, en Pixelatl los chilenos han sido parte de la competencia internacional de cortometrajes y del Panel Ibermedia Next, que se enmarca en el programa Ibermedia financiado con fondos NextGenerationEU, que ofrece ayudas de hasta 150.000 euros y un programa de acompañamiento y promoción personalizado. A nivel histórico, Pixelatl es un escenario conocido para Chile, continuamente nuestras obras están en competencia. Actualmente el mercado/festival lleva tres años en Guadalajara, cuna de eventos culturales internacionales como FIC Guadalajara (festival de cine de Guadalajara), y la FIL (Feria internacional del libro de Guadalajara). Sobre Pixelatl el equipo de ANIMACHI comenta: “Pixelatl es un escenario fundamental para las empresas latinoamericanas, ya que las conecta principalmente con Estados Unidos. La evolución de los proyectos (calidad de proyectos, trascendencia y relevancia a nivel internacional) que presenta Chile año a año nos hacen sentir muy orgullosas y orgullosos como equipo de coordinación porque finalmente evidencian crecimiento de nuestra industria. Hoy no solo mostramos proyectos si no que también co producimos con pares europeos y también damos servicios a Norteamérica”. Pixelatl además, cuenta con el programa Ideatoon, que tiene como finalidad desarrollar y conectar proyectos de animación latinoamericanos con productores, cadenas y plataformas globales y la plataforma de pitching Shortway, en colaboración con el festival de Annecy -donde se presentan cortometrajes animados de América Latina-, junto con PAAL, centrado en libros ilustrados para niños y SecuenciArte, que promueve la publicación de cómics de autores independientes en México. Precisamente, en Pixelatl 2023, la serie “WiFlyns” de Natalia Bustamante y María Angélica Ovalle de la productora Not Nancy, fue la única chilena seleccionada para el pitch de Ideatoon. Del mismo modo, “Los Tesoros de Marta”, de Antonia Venegas, fue seleccionada para la cuarta edición Programa de Mentorias de 2023 para Creadoras Animation. Ambas iniciativas, relevan la animación nacional y su importancia en el mercado latinoamericano. La excelencia en la animación se premia con un Chinelo El Chinelo es un reconocimiento que Pixelatl otorga a la excelencia en animación (cortometraje), cómic y videojuegos, que en esta oportunidad tiene a dos producciones nacionales en competencia. Representando a Chile, están los cortometrajes “Hermanos Casablanca”, dirigido por José Navarro y Santiago O´Ryan con la producción de Jorge Campusano de la productora LUNES y “Dos menos”, dirigido por Taroa Zúñiga y Carlos Zerpa, con la producción de Taroa Zúñiga, Carlos Zerpa y Ximena Araya de la productora Mecha Cooperativa. ANIMACHI consolida su participación en encuentros internacionales La Asociación Nacional de Animación, ANIMACHI, es una asociación gremial sin fines de lucro, que reúne a profesionales y productoras de animación de Chile. Fue fundada en 2010 con la finalidad de generar y mejorar las condiciones para el desarrollo del sector. Durante este tiempo, ha impulsado importantes avances para el fomento del sector desde la política pública, las comunicaciones y la coordinación de misiones a mercados estratégicos. El año 2017 ANIMACHI creó la marca internacional Chilean Animation, iniciativa que ha permitido el posicionamiento del sector dentro del país, pero por sobre todo internacionalmente. A través de esta marca, se difunden los proyectos en toda su diversidad, así como los servicios relacionados a diferentes etapas de la realización en el mercado internacional, ampliando los horizontes de las industrias creativas del país y la exportación de servicios. En el ámbito internacional, ANIMACHI, a través de Chilean Animation, ha coordinado misiones en colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y ProChile, a los eventos de animación más importantes, entre ellos, MIFA, Pixelatl, Mipcom Jr., y Kidscreen, entre otros.

Desde el 3 hasta el 7 de septiembre, en Guadalajara, se desarrolla una nueva edición de Pixelatl, el festival latinoamericano más importante de la industria de la animación, los comics y videojuegos. En esta ocasión, y por octava vez, participa una delegación chilena, que cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP) y ProChile, con la coordinación de la Asociación Nacional de Animación (ANIMACHI) a través de la marca Chilean Animation. Durante estos cinco días, Pixelatl está recibiendo a creadores y ejecutivos de todas las áreas del quehacer audiovisual, con el principal objetivo de fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias, así como también promover proyectos emergentes, construir una red colaborativa y fomentar un espíritu de comunidad. Entre las actividades de Pixelatl 2024 se encuentran conferencias y workshop con líderes y expertos en la materia, pitching de proyectos, estrenos de cortometrajes, series y largometrajes animados y networking con distribuidores, canales de televisión y plataformas de streaming, medio digital que se ha vuelto fundamental para que los proyectos nacidos en esta parte del mundo alcancen una distribución a nivel mundial. El público objetivo del festival, son creadores, artistas, estudiantes, profesionales y entusiastas de la animación, el arte digital, el cómic y los videojuegos. Asimismo, se ha transformado en un espacio ideal para productores, distribuidores y marcas que buscan nuevas ideas y talentos. La misión chilena, está compuesta por delegados de ANIMACHI, ProCHile, Dolores Estudio, Kiltropo Animation, La Forma Cine, Pista B, Dinogorila Creative Lab, GVC Producciones, Pudoctopus, Marmota, Formidable Studio, Pájaro y Pataka, quienes han participado de diversas actividades dentro del festival. En esta línea, en Pixelatl los chilenos han sido parte de la competencia internacional de cortometrajes y del Panel Ibermedia Next, que se enmarca en el programa Ibermedia financiado con fondos NextGenerationEU, que ofrece ayudas de hasta 150.000 euros y un programa de acompañamiento y promoción personalizado. A nivel histórico, Pixelatl es un escenario conocido para Chile, continuamente nuestras obras están en competencia. Actualmente el mercado/festival lleva tres años en Guadalajara, cuna de eventos culturales internacionales como FIC Guadalajara (festival de cine de Guadalajara), y la FIL (Feria internacional del libro de Guadalajara). Sobre Pixelatl el equipo de ANIMACHI comenta: “Pixelatl es un escenario fundamental para las empresas latinoamericanas, ya que las conecta principalmente con Estados Unidos. La evolución de los proyectos (calidad de proyectos, trascendencia y relevancia a nivel internacional) que presenta Chile año a año nos hacen sentir muy orgullosas y orgullosos como equipo de coordinación porque finalmente evidencian crecimiento de nuestra industria. Hoy no solo mostramos proyectos si no que también co producimos con pares europeos y también damos servicios a Norteamérica”. Pixelatl además, cuenta con el programa Ideatoon, que tiene como finalidad desarrollar y conectar proyectos de animación latinoamericanos con productores, cadenas y plataformas globales y la plataforma de pitching Shortway, en colaboración con el festival de Annecy -donde se presentan cortometrajes animados de América Latina-, junto con PAAL, centrado en libros ilustrados para niños y SecuenciArte, que promueve la publicación de cómics de autores independientes en México. Precisamente, en Pixelatl 2023, la serie “WiFlyns” de Natalia Bustamante y María Angélica Ovalle de la productora Not Nancy, fue la única chilena seleccionada para el pitch de Ideatoon. Del mismo modo, “Los Tesoros de Marta”, de Antonia Venegas, fue seleccionada para la cuarta edición Programa de Mentorias de 2023 para Creadoras Animation. Ambas iniciativas, relevan la animación nacional y su importancia en el mercado latinoamericano. La excelencia en la animación se premia con un Chinelo El Chinelo es un reconocimiento que Pixelatl otorga a la excelencia en animación (cortometraje), cómic y videojuegos, que en esta oportunidad tiene a dos producciones nacionales en competencia. Representando a Chile, están los cortometrajes “Hermanos Casablanca”, dirigido por José Navarro y Santiago O´Ryan con la producción de Jorge Campusano de la productora LUNES y “Dos menos”, dirigido por Taroa Zúñiga y Carlos Zerpa, con la producción de Taroa Zúñiga, Carlos Zerpa y Ximena Araya de la productora Mecha Cooperativa. ANIMACHI consolida su participación en encuentros internacionales La Asociación Nacional de Animación, ANIMACHI, es una asociación gremial sin fines de lucro, que reúne a profesionales y productoras de animación de Chile. Fue fundada en 2010 con la finalidad de generar y mejorar las condiciones para el desarrollo del sector. Durante este tiempo, ha impulsado importantes avances para el fomento del sector desde la política pública, las comunicaciones y la coordinación de misiones a mercados estratégicos. El año 2017 ANIMACHI creó la marca internacional Chilean Animation, iniciativa que ha permitido el posicionamiento del sector dentro del país, pero por sobre todo internacionalmente. A través de esta marca, se difunden los proyectos en toda su diversidad, así como los servicios relacionados a diferentes etapas de la realización en el mercado internacional, ampliando los horizontes de las industrias creativas del país y la exportación de servicios. En el ámbito internacional, ANIMACHI, a través de Chilean Animation, ha coordinado misiones en colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y ProChile, a los eventos de animación más importantes, entre ellos, MIFA, Pixelatl, Mipcom Jr., y Kidscreen, entre otros.