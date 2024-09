ff35bee1b3

Derechos Humanos Nacional Marcada por Plan Nacional de Búsqueda y levantamiento del secreto Valech: este domingo se realizó tradicional romería al Cementerio General Durante la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre, la presidenta de la AFEP, Alicia Lira, destacó los esfuerzos del Estado para encontrar a los desaparecidos, pero enfatizó en que el rol de las agrupaciones en aquello es clave. Fernanda Araneda Domingo 8 de septiembre 2024 18:04 hrs. Tradicional romería al Cementerio General, en conmemoración de los 51 años desde el golpe de Estado.

Este domingo 8 de septiembre y con la participación de al menos tres mil personas, se realizó la tradicional romería hacia el Cementerio General, para conmemorar 51 años desde el golpe de Estado de 1973. En esta ocasión, la convocatoria fue a las diez de la mañana y partió en Plaza Los Héroes. Allí, se reunieron organizaciones de derechos humanos, colectivos políticos y sus adherentes, en un evento marcado por los avances del Plan Nacional de Búsqueda y los cuestionamientos al mismo, además del reciente anuncio del Presidente Gabriel Boric, de que se presentarán indicaciones al proyecto que levanta el secreto de la Comisión Valech. En ese sentido y en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, destacó que se trata de una medida que “rompe el silencio y la impunidad de lo que significan los 50 años del informe de prisión política y tortura”. “Es un avance no solamente para las víctimas, sino que para la sociedad”, estimó. Lira además relevó el trabajo que se está realizando en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda, pero enfatizó en que el rol de las agrupaciones en él es clave y que debe ir acompañado con esfuerzos a nivel judicial. “Por primera vez en los gobiernos post dictadura, hay un gobierno que hace una Plan de Búsqueda sobre la detención forzada, pero eso no quiere decir que las penas que dan por los crímenes de lesa humanidad puede ser las de crímenes comunes. Media prescripción, penas remitidas, cinco años, diez años para crímenes alevosos, crímenes de guerra, tortura, desapareción forzada. Eso es lo que también denunciamos en esta marcha tan emotiva”, dijo. A esta manifestación también asistieron varias figuras políticas, entre ellas, la ministra del Trabajo y militante del Partido Comunista (PC), Jeannete Jara. Esta última, recalcó la importancia de recordar a las víctimas de la dictadura civil militar. “Hay una memoria que está perpetua, que está presente y que no deja a nadie en el olvido. Yo creo que es muy difícil para un país como el nuestro, a esta altura, no saber dónde están los detenidos desaparecidos. El Plan de Búsqueda está haciendo su trabajo, desde el Ministerio de Justicia y por disposición del Presidente Boric, pero sin duda, tantos años han pasado que es difícil tener una realidad cómo esta. Seguimos viviendo cómo si no hubiese pasado, lo que encuentro muy doloroso y terrible. Estoy acá con el convencimiento de que la memoria no puede quedar en el olvido”, agregó la ministra. Balance del Gobierno: 23 detenidos, dos por uso de bombas molotov En paralelo a la conmemoración y a las denuncias de un actuar desmedido de Carabineros por parte de quienes participaron de la romería, el Gobierno realizó un balance de los disturbios que se registraron mientras la marcha avanzó por las calles de Santiago. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que se detuvo a 23 personas, entre las que hubo “dos detenidas por el uso de bombas molotov y nueve personas detenidas que tenían órdenes de detención vigentes. No tenemos registro de lesionados”, señaló la autoridad. “Hay una persona lesionada que se está evaluando cuál es su relación con las marchas, porque es una persona lesionada cerca del metro Recoleta. Fue una persona lesionada con un arma blanca y lamentablemente queremos decir que la persona está con riesgo vital”, precisó. A pesar de los incidentes, Monsalve destacó el trabajo realizado en materia de orden público, subrayando que a diferencia de años anteriores, no hubo saqueos ni daños significativos en los alrededores del Palacio de La Moneda. “Hasta este momento, creo que hemos conseguido mejores resultados en materia de control del orden público. Uno de los trayectos críticos es el paso por Morandé, o sea, por el costado de La Moneda y la verdad es que hemos logrado un buen resultado en materia de contención de los riesgos que eso implica”, indicó. De todas maneras, la autoridad anunció que mañana mismo “el Gobierno va a proceder a hacer la denuncia al Consejo de Defensa del Estado por daños a edificios patrimoniales y va a presentar querellas para perseguir los delitos de uso de bombas molotov y de fuegos de artificio”.

