Radiografía a "Los Soprano", la serie que marcó un antes y un después en la industria televisiva Este sábado 7 de septiembre se estrenó "Uno de los nuestros: David Chase y Los Soprano", un documental de Max que aborda la gestación de la icónica historia protagonizada por James Gandolfini. Todo, a 25 años de la emisión de su primer capítulo. Catalina Araya Domingo 8 de septiembre 2024

Han pasado 25 años desde su primera emisión y, sin embargo, continúa siendo una de las series más relevantes de todos los tiempos. Con su estreno en enero de 1999, “Los Soprano” -icónica ficción protagonizada por James Gandolfini y dirigida por David Chase que aborda la crisis de salud mental de un jefe de la mafia- marcaría un precedente en la forma de trabajar el formato televisivo, el que sería crucial para el surgimiento de otros títulos tan esenciales para la cultura pop como “Breaking bad” y “The Wire“. Es en ese contexto que la plataforma Max (ex HBO) estrenará “Uno de los nuestros: David Chase y Los Soprano”, un detallado documental de dos partes que constituye un verdadero viaje hacia las circunstancias que llevaron a la creación de la serie que revolucionó la industria estadounidense. Además, se trata de un ejercicio dirigido por Alex Gibney, reconocido documentalista que ya ha retratado las historias de figuras de la talla de Frank Sinatra y Steve Jobs. “De alguna manera, estos proyectos vinieron a reemplazar el material extra que acompañaba las ediciones en formato físico. Pero también se han ido desarrollando un poco más. Ahora, algunas caen en lo más o menos típico, que es la anécdota de la filmación. Y claro, uno preferiría que, por ejemplo, si se va a revisar ‘RoboCop’, se hable de la intención política que tenía Paul Verhoeven”, comentó Cristian Briones, crítico de cine y dueño de la tienda Fílmico. “Pero en el caso específico de este documental, está a cargo Alex Gibney, que es un director especializado en documentales. Y entonces, lo que está haciendo es una revisión de una obra de cultura popular que trascendió no solo en su industria, sino que se convirtió en un referente“, sumó sobre el título, que llegó a la plataforma este sábado 7 de septiembre. “Termina siendo un documental que aborda cómo David Chase se fundió en Tony Soprano, y cómo James Gandolfini se fundió en Tony Soprano. Y eso también le da una cierta trascendencia a la obra. Creo que Gibney enfoca muy bien. Esto es un documental que de verdad es muy recomendable para los que consumen cultura pop tanto como para los que ven ‘Los Soprano’, porque permite ver no solo el detrás de cámara, sino que una cuestión casi post textual, el por qué se hizo esto. Y eso, hoy, donde se ha ido perdiendo un poco la perspectiva de ver por qué vemos lo que vemos, de dónde surge, creo que es muy, muy interesante”, valoró. Perspectiva que es compartida por Sol Márquez, periodista y crítica de cine y series. “Me parece súper relevante que se haga una memoria audiovisual de las series de televisión. La tercera era de oro de la TV generó muchísima literatura que por ahí no todo el mundo ha revisado, pero que les recomendaría hacerlo porque es realmente espectacular todo el movimiento que se genera y la innovación que hay en las maneras de contar las historias durante los 2000 y 2010″, explicó sobre la época que, precisamente, fue inaugurada por “Los Soprano”. “Los documentales, tanto de películas como de series, nos permiten conocer un poco más allá sobre qué es lo que ocurría tras bambalinas. Es súper importante, me parece a mí, tener acceso a estos materiales, porque la televisión, como la entendemos actualmente, se formó gracias a lo que ocurrió durante este período”, agregó Márquez. El ascenso de HBO El consenso es claro: hablar de “Los Soprano” es referirse a una obra que destaca por su calidad. Aunque a la hora de evaluar las razones de su impacto surgen varios argumentos que apuntan a distintas aristas. Una de ellas es el valor que otorgó a las producciones televisivas de Estados Unidos. “‘Los Soprano’, tal vez junto a ‘The Wire’ (que también es de HBO y de la misma época) le dio algo así como un certificado de probidad o un título profesional a las series de televisión frente al cine, que siempre se consideró superior desde el punto de vista artístico y comercial”, explicó el crítico Rodrigo González. “Aunque en la televisión británica las series hace tiempo que volaban a un gran nivel desde el punto de vista creativo (en parte porque allá no existía la capacidad industrial de hacer películas al estilo Hollywood), en Estados Unidos las series eran consideradas una suerte de subproducto. Algo menor, hecho solamente para entretener y pasar el rato, sin mayores ambiciones creativas. Y HBO es fundamental para darle relevancia a las series de televisión”, afirmó González. Nivel de calidad que, hasta nuestros días, mantiene a la cadena como una de las más prestigiosas del medio: “Es un fenómeno tanto de marketing como de creatividad. Instalaron el concepto de series de calidad y, hasta cierto punto, aún no han sido superados. Ni Netflix ni Prime, por ejemplo, ostentan un nivel alto tan parejo durante tanto tiempo. Series como ‘Six Feet Under‘, ‘Games of Thrones‘, ‘The Wire‘, ‘Succession‘ o ‘Curb Your Enthusiasm‘ pusieron la vara muy alta. ‘The Leftovers‘ o ‘Deadwood‘ también”. Todo esto dejó a HBO a la cabeza de la tercera era de oro de la televisión. “Este cruce de un canal como HBO, que es reconocido en los 90 por sus contenidos envasados, principalmente películas y peleas de box, permite que haya innovación y mucho riesgo en trabajar con alguien como David Chase, que venía del mundo de la televisión pero que, en verdad, quería hacer cine”, afirmó Márquez. Algo que se suma a la libertad creativa que entregaba un espacio inserto en la lógica del cable: “Se logró hacer en un momento en que había muchísima libertad de experimentación, porque HBO estaba apostando a empezar a generar su propio contenido y no tenía demasiadas limitantes. El hecho de ser cable le permitía tener escenas de asesinatos, sexo, mucha violencia. Ese escenario fue un espacio súper fértil para generar una producción increíble como es la de HBO, donde ‘Los Soprano’ es una de las más galardonadas y reconocidas a la par, en términos de crítica, con ‘The Wire'”. Rehacer la industria a su imagen y semejanza Sin embargo, lo cierto es que el impacto de la serie en la industria incluso representó un golpe estructural para el medio. “Es súper difícil de dimensionar hoy, después de ‘Breaking bad’, de ‘Mad men‘, de ‘Game of Thrones’, lo importante que fue ‘Los Soprano’. ‘Los Soprano’, ‘Oz‘ y ‘Sex and the City‘ son las primeras en abrir esta idea de que no se tiene que hacer una televisión episódica propiamente tal, a pesar de que su construcción sí lo sea”, señaló Briones. Esto, al romper la regla de que todos los capítulos de las series debían ser auto conclusivos. “No por nada terminó siendo llamada una película de 13 horas, que no lo es. Porque ahí hay, de nuevo, una idea de armar un episodio que signifique algo en el total de la historia. Pero eso ya tiene que ver con ciertas virtudes narrativas que tuvo ‘Los Soprano’. Pero es clave. Desarmó una industria, por decirlo así, y la volvió a armar sobre sí misma. Y creó una nueva, porque lo importante en todo eso es qué pasó con HBO, qué pasó con la televisión privada y qué es lo que le hizo a la otra televisión, que era la que se veía normalmente, de episodios de 45 minutos que terminaban durando una hora porque tenían cortes comerciales, etc.”, sumó el crítico. Contexto que, para Sol Márquez, significó “apostar a nuevos formatos, a nuevas historias. Y que, además, está liderada por un antihéroe. Durante los 2000 y los 2010 vimos muchas series con antihéroes como protagonistas, pero esa no es la norma general”. “Hay que pensar que venimos de una televisión en los 90 que estaba marcada principalmente por el broadcast, las cadenas ABC, NBC, CBS y en parte Fox, en Estados Unidos, que entregan su contenido al resto del mundo y donde la idea del rating es súper importante. Por lo tanto, gran parte de las series se arman con temporadas cuyos capítulos son autoconclusivos, lo que te permite entrar y salir de la serie sin problemas”, contextualizó la crítica. Y agregó que “lo que plantea ‘Los Soprano’ es algo absolutamente distinto y lo vamos a ver después en ‘Breaking bad’, por supuesto en ‘The Wire’, con David Simon, y que es que el primer capítulo no tiene que estar necesariamente repleto de acción y de presentación de personajes para engancharte, como requiere la televisión actualmente, sino que te está presentando a un personaje absolutamente distinto a lo que tú estás acostumbrado y que es el malo de la historia, básicamente”. “El precedente del antihéroe de ‘Los Soprano’ es súper clave para entender toda la televisión de los 2000 y del 2010. Y esta idea de experimentar, de ser innovadores en las historias, en los formatos y, sobre todo, sin pausa de comerciales, lo que te permite contar las historias de otra manera, y que va a dar pie a que la TV se transforme en el gran espacio para la novela americana“, indicó Márquez. Todas, consideraciones que se suman a una vigencia que, en parte, se sostiene por las temáticas que aborda la serie: “Si lo piensas bien, ‘Los Soprano’ está basada en la crisis de salud mental de un hombre en los 50 años, una cosa que recién hoy se está convirtiendo en algo que es común de revisar. Entonces, es bastante lógico que su vigencia esté dada en que cualquier persona de 25, 30 años, la vea hoy y diga ‘ah, estos son temas que están vigentes'”, concluyó Briones.

