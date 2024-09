76756a5488

Nacional Política No dan pie atrás: Chile Vamos mantiene defensa a Chadwick y Desbordes La coalición es cuestionada por su silencio ante los vínculos del piñerismo con el caso Audios. El presidente de la UDI planteó que ciertas menciones en los chats de Hermosilla responden a una actitud "fanfarrona" más que a la comisión de delitos. Bárbara Paillal Lunes 9 de septiembre 2024 19:31 hrs. Chile Vamos. Foto: ATON.

En un punto de prensa que no fue convocado para abordar la situación que este lunes robó toda la atención pública, contrario a lo que acostumbra la coalición frente a temas de contingencia, la directiva de Chile Vamos mantuvo su férrea defensa a los ex ministros Andrés Chadwick y Mario Desbordes. Figuras del piñerismo reiteradamente mencionados en mensajes, que podrían constituir delitos, del abogado penalista en prisión preventiva, Luis Hermosilla. En la más reciente revelación de chats por Ciper, que derivó en la suspensión y apertura de un cuaderno de remoción de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quedó al descubierto una serie de conversaciones entre la magistrada y Hermosilla cuando éste se desempeñaba como asesor del Ministerio del Interior (en 2018). En los chats se Whatsapp se mencionan reuniones con el entonces ministro Chadwick y gestiones por parte de Desbordes (cuando era presidente de RN) para que ésta fuera elegida como candidata del expresidente Sebastián Piñera a la alta magistratura el 05 de junio del 2018. Chile Vamos ha sido requerida en diversas oportunidades por estos vínculos, pero ante -dicen- una falta de constatación de delitos han establecido un cerco con el exministro, primo y hombre de confianza del exmandatario, y quién -por lo demás- asumió un papel protagónico en su funeral de Estado. De esta forma, este lunes, casi dos horas después del pronunciamiento de la Corte Suprema, desde la UDI descartaron establecer medidas disciplinarias en su contra y se enfocaron en cuestionar la credibilidad de Hermosilla. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que: “Luis Hermosilla ha dicho en sus WhatsApp que tenía contactos con todo el mundo, con personas de derecha, de izquierda, jueces, fiscales, presidentes de bancos. La justicia lo que va a tener que determinar es a quién efectivamente llamó y qué cosas eran simplemente fanfarronería. A mi me parece que siempre tomar por cierto la palabra de Luis Hermosilla es algo, a lo menos, arriesgado“. “Probablemente hay nombres que quizás están involucrados en algo y probablemente algunos han salido a la luz pública de manera injusta por el simple hecho de que Hermosilla fanfarroneaba con esos nombres, será la justicia la que determine qué casos son realmente que casos. Nosotros vamos a hacer nuestra todas las sentencias de la justicia y no vamos a defender a nadie que tenga alguna conducta que sea ilegal. Mientras tanto, así como lo hemos hecho con personas injustamente mencionadas como Álvaro Elizalde o Ana Lya Uriarte, nosotros pedimos que la presunción de inocencia sea para todos”, señaló. En tanto, el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, descartó que exista una acción tardía desde la coalición, considerando el silencio y moderada reacción frente al caso. “Los partidos de Chile Vamos y RN en particular no hacen ningún silencio, las cosas que son reprochables, son reprochables y no le vamos a poner ningún apellido, dijo. “Si es que la justicia considera que una persona u otra, junto con el abogado Hermosilla. hicieron cuestiones indebidas por supuesto que esas personas deben presentarse a los tribunales y estos tendrán que decir qué es penalmente reprochable. Con la misma fuerza, aquí no se puede hacer pagar justos por pecadores, tampoco se puede dañar los procesos judiciales”, añadió. Mientras, la líder de Evópoli, Gloria Hutt, se inclinó a solicitar que la investigación avance rápidamente para obtener claridad sobre los hechos y recién ahí “podemos despejar en realidad cuáles son los roles de las distintas personas que aparecen mencionadas”. Consultados por las menciones del actual candidato a la alcaldía de Santiago y si éste debiera entregar explicaciones, desde la tienda respondieron que “(Mario) Desbordes sabe muy bien lo que más le conviene y lo que es bueno para la comuna de Santiago y también para su candidatura, va a tomar una buena decisión“. No descartan acusación constitucional, pero incluirían al ministro Muñoz Sumándose a las gestiones que en paralelo realizan desde la centroizquierda, las bancadas de la UDI, RN y Evópoli, se encuentran estudiando conjuntamente posibles acusaciones constitucionales contra Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus. Sin embargo, también aprovecharían el vuelo para incluir a Sergio Muñoz, ministro cuestionado por filtrar información sensible de causas judiciales a su hija. Decisión que, cabe destacar, generó algo de reticencia en el oficialismo. El jefe de bancada del gremialismo, Gustavo Benavente, apuntó a que “la UDI no se cierra a analizar y apoyar, conforme a su mérito, una eventual AC en contra de tres ministros de la Corte Suprema que hoy están cuestionados: la ministra Vivanco, (Jean Pierre) Matus y Muñoz. Ello quizás puede ser una oportunidad para que nosotros desde el Congreso podamos ir devolviendo a la ciudadanía la confianza en el Poder Judicial”. Abordando este análisis, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, negó que esto sea una “moneda de cambio”, considerando que el caso que involucra a Muñoz se dio a conocer hace ya unos meses, y que hoy su investigación se mantiene en la comisión de Ética del máximo tribunal. “Creemos que el hecho de que un acto ilegal sea antiguo no lo convierte en lícito“, defendió. En tanto, el jefe de bancada del PS, Daniel Melo, expuso que “la UDI está completamente desesperada porque todos los tentáculos de la red de corrupción del señor Hermosilla llegan al ex ministro del Gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, y el problema puntual acá es que buscan una verdadera teoría del empate con la presentación que quieren hacer respecto al ministro Muñoz, porque lo concreto es que acá existirían algunas faltas administrativas, distinto de lo que ocurre en el caso de la ministra Vivanco”. Cabe destacar que este lunes en la tarde, los diputados de la UDI, RN, Evópoli, del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, se reunirían para evaluar si se configuran los hechos para manifestar su respaldo a los líbelos acusatorios contra los magistrados. La decisión se espera sea notificada a más tardar el miércoles.

