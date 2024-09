0817926e3a

3ee9b079a7

Deportes Ricardo Gareca: “No voy a perder la esperanza mientras me den los números” Consultado sobre si no se le gana a Bolivia, se esfumaría la chance de clasificar al Mundial 2026, respondió: "Es una opinión del periodismo". Diario UChile Lunes 9 de septiembre 2024 15:32 hrs. El seleccionador tuvo palabras también para las críticas de Arturo Vidal. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport.

Compartir en

Con la goleada sufrida ante Argentina en Buenos Aires, el técnico de la Selección chilena, Ricardo Gareca, recibió duras críticas, entre ellas la de un referente de la Generación Dorada como es Arturo Vidal, quien incluso lo insultó por su planteamiento y cambios ante la Albiceleste. Este lunes, tras el último entrenamiento de cara al partido de este martes ante Bolivia en el Estadio Nacional, el estratego de la Roja salió al paso de los dichos del “King”. “No sé qué declaró Vidal, estoy tan metido en esto. ¿Qué dijo?. Son visiones. El cargo que representó es de la selección nacional, no entraría en polémica ni con colegas ni con jugadores, menos con Vidal que es voz autorizada. Son opiniones. Siempre hemos sido respetuosos de las opiniones, mientras no haya agresión física es normal que todos opinen, estoy preparado para las críticas, no me permito entrar en polémicas”, expresó el “Tigre” en conferencia de prensa. Sobre su proceso, enfatizó: “Uno recién comienza esta etapa, la urgencia hace que se magnifiqué todo. A todos nos interesa la clasificación al Mundial. Fue mi primer partido, no es una excusa, pero estoy comenzando. Los amistosos fueron una cosa, la Copa América otra. Estoy viviendo intensamente esto que será mi segundo partido de Clasificatorias. Hay muchas expectativas”. Respecto al mensaje que le ha transmitido a los jugadores, sostuvo: “Es el momento de ellos. Tienen que aprovechar este momento. De angustia como fue el de Argentina, pero nunca hay que perder la fe. Por ahí después de Bolivia miramos la tabla y no nos vemos tan mal. Todos queremos vivir este momento. Tengo grandes expectativas”. Además, aprovechó para dedicar palabras al público chileno. “Nosotros somos los protagonistas, pero el entusiasmo, la tranquilidad y el apoyo de la gente es fundamental. Hay gente que es incondicional de la selección y ojalá nos siga apoyando, esperamos que el aforo permitido sea completo. Que la gente venga con predisposición, la necesitamos. Su apoyo es importante, que haya optimismo y tranquilidad, es fundamental”. Consultado sobre si no se le gana a Bolivia, se esfumaría la chance de clasificar al Mundial 2026, respondió: “Es una opinión del periodismo. Estar acá es complicado, opinar es opinar, lo importante es saber qué opinamos nosotros de nosotros mismos. No voy a perder la esperanza mientras me den los números y los jugadores la deben pelear a muerte mientras así sea, no vamos a bajar los brazos”. En cuanto al combinado altiplánico, comentó: “Le ha sacado puntos determinantes a Chile en el último tiempo, incluso con sus mejores jugadores. Esos puntos le han costado a Chile por eso no se puede subestimar a nadie. No estamos en condiciones de eso. Sabemos que bajo la desesperación no se consigue nada. Respecto al rival, son partidos difíciles, que hay que saberlos trabajar y ganar”. Por último, Gareca dijo: “Espero ver este martes el equipo que quiero. Ojalá pueda ser así“.

Con la goleada sufrida ante Argentina en Buenos Aires, el técnico de la Selección chilena, Ricardo Gareca, recibió duras críticas, entre ellas la de un referente de la Generación Dorada como es Arturo Vidal, quien incluso lo insultó por su planteamiento y cambios ante la Albiceleste. Este lunes, tras el último entrenamiento de cara al partido de este martes ante Bolivia en el Estadio Nacional, el estratego de la Roja salió al paso de los dichos del “King”. “No sé qué declaró Vidal, estoy tan metido en esto. ¿Qué dijo?. Son visiones. El cargo que representó es de la selección nacional, no entraría en polémica ni con colegas ni con jugadores, menos con Vidal que es voz autorizada. Son opiniones. Siempre hemos sido respetuosos de las opiniones, mientras no haya agresión física es normal que todos opinen, estoy preparado para las críticas, no me permito entrar en polémicas”, expresó el “Tigre” en conferencia de prensa. Sobre su proceso, enfatizó: “Uno recién comienza esta etapa, la urgencia hace que se magnifiqué todo. A todos nos interesa la clasificación al Mundial. Fue mi primer partido, no es una excusa, pero estoy comenzando. Los amistosos fueron una cosa, la Copa América otra. Estoy viviendo intensamente esto que será mi segundo partido de Clasificatorias. Hay muchas expectativas”. Respecto al mensaje que le ha transmitido a los jugadores, sostuvo: “Es el momento de ellos. Tienen que aprovechar este momento. De angustia como fue el de Argentina, pero nunca hay que perder la fe. Por ahí después de Bolivia miramos la tabla y no nos vemos tan mal. Todos queremos vivir este momento. Tengo grandes expectativas”. Además, aprovechó para dedicar palabras al público chileno. “Nosotros somos los protagonistas, pero el entusiasmo, la tranquilidad y el apoyo de la gente es fundamental. Hay gente que es incondicional de la selección y ojalá nos siga apoyando, esperamos que el aforo permitido sea completo. Que la gente venga con predisposición, la necesitamos. Su apoyo es importante, que haya optimismo y tranquilidad, es fundamental”. Consultado sobre si no se le gana a Bolivia, se esfumaría la chance de clasificar al Mundial 2026, respondió: “Es una opinión del periodismo. Estar acá es complicado, opinar es opinar, lo importante es saber qué opinamos nosotros de nosotros mismos. No voy a perder la esperanza mientras me den los números y los jugadores la deben pelear a muerte mientras así sea, no vamos a bajar los brazos”. En cuanto al combinado altiplánico, comentó: “Le ha sacado puntos determinantes a Chile en el último tiempo, incluso con sus mejores jugadores. Esos puntos le han costado a Chile por eso no se puede subestimar a nadie. No estamos en condiciones de eso. Sabemos que bajo la desesperación no se consigue nada. Respecto al rival, son partidos difíciles, que hay que saberlos trabajar y ganar”. Por último, Gareca dijo: “Espero ver este martes el equipo que quiero. Ojalá pueda ser así“.