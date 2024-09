Hassler emplaza a Mario Desbordes por sus vínculos con Hermosilla: “Él debe aclarar su rol en este caso”

00b880de39

En conversación con la primera edición de Radioanalisis, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), reiteró sus críticas al Gobierno por la construcción de la nueva cárcel de alta seguridad en la comuna. Además, se refirió al caso Audios y sus nuevas aristas, en las que se han visto vinculadas figuras del Poder Judicial y del piñerismo, como su contrincante en las próximas elecciones de octubre, el candidato a edil y exministro, Mario Desbordes (RN). Debido a las críticas planteadas por los jefes comunales de Santiago y Pedro Aguirre cerda, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), ofició al ministro de Justicia, Luis Cordero, para que informe sobre el proyecto de ampliación de Santiago y lo que implicaría la construcción de una cárcel de alta seguridad en la avenida Pedro Montt. En tanto, la Municipalidad de Santiago rechazó la propuesta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que solicitó la modificación del plan regulador comunal para edificar este nuevo centro penal. Además, el municipio destacó la importancia de respetar los instrumentos de planificación urbana. Al respecto, la alcaldesa de la comuna, Irací Hassler, sostuvo que “Santiago es una comuna de 26 barrios, los que son residenciales, históricos, con identidad y patrimoniales, y no barrios judiciales. Además, es la capital de nuestro país, por tanto, ningún Estado atenta contra su propia capital. En el sentido de que esta construcción va en contracorriente de lo que señala la evidencia académica y la experiencia mundial, que es que estas cárceles no se instalen en pleno centro”. “Estamos hablando de las áreas centrales de la Región Metropolitana y de nuestro país, de lugares altamente poblados. Por ello, lo que hemos estudiado en el mundo académico y lo que demuestra la evidencia, es que justamente estas cárceles y particularmente una de máxima seguridad se buscan instalar fuera de los lugares céntricos. Esta idea, que señaló el ministro (de Justicia, Luis) Cordero, me parece que afectaría directamente no sólo a la comuna capital, sino que a la región y todo nuestro país. Santiago es la cara visible para quienes nos visitan, es la puerta de entrada a Chile y es también un espacio donde no sólo vivimos 540 mil vecinos y vecinas, sino que también nos visitan 2 millones de personas todos los días”, destacó. La edil además relató que: “Esta idea surge después de una ola de homicidios en la Región Metropolitana. Entonces, estamos hablando de un problema de seguridad en el que hemos avanzando directamente con la recuperación de viviendas en el Plan Calles Sin Violencia, y hemos logrado una reducción de un 56% de los homicidios en Santiago, eso nos da fuerza a seguir en esa línea. Pero por otro lado, se pretendería traer un nuevo problema de seguridad al centro y lo digo además desde una comuna que no es que no tenga cárceles, nosotros ya concentramos en pleno centro el 20% de la población penal del país“. Así, la jefa comunal señaló que su “llamado es a que esto se pueda revertir, que se puedan escuchar y considerar los distintos argumentos”. Por otro lado, al ser consultada respecto de las menciones que hay del candidato a alcalde de Santiago y ex ministro de Defensa, Mario Desbordes (RN), en las conversaciones de Whatsapp con el abogado Luis Hermosilla dados a conocer en el marco del caso Audios, la alcaldesa Hassler afirmó que: “Han salido a la luz distintos elementos que son tremendamente graves, de corrupción que afectan a la democracia. Por tanto, espero que todo el proceso investigativo avance y que nuestro país pueda conocer la verdad, que no haya impunidad en este caso y en el de trafico de influencias”. “Particularmente, sobre las menciones a Desbordes, creo que es él quien debe ser muy claro en explicar estos nuevos antecedentes que lo vinculan al caso Hermosilla, creo que para Santiago y para todo el país es importante que aclare su rol en estos caso que sin duda han conmocionado a toda la población”, añadió. Revisa la entrevista completa acá:

