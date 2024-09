09d66e21c5

Derechos Humanos Nacional “Recordar para que no vuelva a pasar”: Presidente Boric inaugura el Camino de la Memoria en el Parque Estadio Nacional Ad portas de una nueva conmemoración del Golpe de Estado, el Mandatario relevó la importancia de los sitios de memoria y reiteró el compromiso del Gobierno de aumentar la partida de estos espacios en la Ley de Presupuesto 2025. Camilo Vega Martinez Martes 10 de septiembre 2024 13:39 hrs. Presidente Gabriel Boric inaugra el Camino de la Memoria. Foto: Prensa Presidencia

Ad portas de una nueva conmemoración del Golpe de Estado en Chile, el Presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración en el Parque Estadio Nacional del Camino de la Memoria. Con presencia de diversos ministros de Estado y de autoridades nacionales, el Mandatario relevó la importancia de los sitios de memoria. El Camino de la Memoria es un proyecto del programa de Derechos Humanos y Memoria del Ministerio del Deporte, cuyo recorrido se extiende por 450 metros y conecta el anillo del Coliseo con la Caracola Sur y el Túnel del Velódromo. Este espacio emula el recorrido que atravesaron prisioneras y prisioneros a partir del 11 de septiembre en el Estadio Nacional, lugar que se convirtió en el centro de detención y tortura más grande de la Región Metropolitana en el contexto de la dictadura militar. En el marco de la inauguración, el Presidente Boric reafirmó la necesidad de preservar proyectos que mantengan la memoria de lo ocurrido tras el Golpe de Estado en Chile. “El Estado siempre ha llegado tarde, pero no puede utilizar aquello como excusa para no llegar y esa justamente es la deuda que estamos intentando cumplir”, declaró. “El recorrido que estamos inaugurando está atravesado por una grieta que simboliza la cicatriz viva en la historia de Chile. Algunos pretenden o les gustaría que no exista, algunos pretenderían olvidarla. Nosotros queremos que se muestre, no como un motivo de odiosidad, no se trata de dar vuelta la página, como permanentemente insisten algunos, sino de recordar para que no vuelva a pasar”, aseguró Boric. El Camino de la Memoria contempla seis estaciones de descanso con espacios de contemplación, cada una con una pérgola sombreada, asientos y una obra de arte, parte del proyecto “Grieta” que promueve el desarrollo y difusión de las artes mediante la incorporación de obras en edificios y espacios de instituciones públicas. Por otro lado, en el encuentro el presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, Marcelo Acevedo, llamó a impulsar en Chile una ley de sitios de memoria: “No hay que olvidar que la realidad del Estadio Nacional o los sitios de memoria que están acá no es la realidad de todos los sitios”. “Resulta urgente una ley de sitios de memoria. Resulta urgente tener la categoría de sitio de memoria. Resulta urgente tener un presupuesto basal que termine con la concursabilidad”, destacó Acevedo. El Presidente Boric no se descartó de tal alusión y además de anunciar la pronta entrega del sitio de memoria ‘Venda Sexy’, recordado centro de detención y torturas, también se refirió a la inclusión de los sitios de memoria en la discusión de la Ley de Presupuesto 2025. “Una de las conversaciones que tenemos con la ministra de las Culturas, con la Dirección de Presupuesto, es el presupuesto para los sitios de memoria”, reconoció. En ese sentido, el Mandatario aseguró que aquello es una preocupación del Gobierno y que buscan aumentar el presupuesto para los sitios de memoria. Incluso, recordó y criticó la intención de la derecha con rechazar la partida de los sitios de memoria el año pasado, por lo que su llamado fue a que “no primen las pequeñeces, sino la conciencia histórica”.

