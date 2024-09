“Frustración de no haber ganado”: la desazón de Cristian Garín tras dura derrota de Chile en la Copa Davis

c89b41006a

9c1ba24b41

Un duro inicio tuvo Chile en las Finales de la Copa Davis luego de sufrir una inapelable derrota ante Estados Unidos por 3 a 0. Ni Cristian Garin, ni Alejandro Tabilo ni la dupla Barrios-Soto pudieron obtener un punto ante los norteamericanos. Fue Cristian Garín el encargado de abrir la serie ante Reilly Opelka, cayendo ajustadamente por 6-3; 4-6 y 7-6. Posteriormente, Alejandro Tabilo también llevó su duelo ante Brandon Nakashima al tercer set, pero cedió el partido con un resultado de 7-6; 2-6 y 7-6. Para cerrar la magra jornada, la dupla Tomás Barrios y Matías Soto perdió 4-6; 6-4 y 7-6 ante los medallistas de plata en París 2024 Austin Krajicek y Rajeev Ram. Luego de este mal inicio que complica a Chile en el grupo que comparten además con Alemania y Eslovaquia, Cristian Garín afrontó a los medios de comunicación y evidenció su pesar por el resultado final. “Quedó la sensación de frustración de no haber ganado. Quería ganar y darle el primer punto al equipo”, aseguró el tenista que reemplazó a Nicolás Jarry como titular, ante los problemas de salud de este. No obstante, Garín reconoció que no atraviesa el mejor momento de su carrera y que eso aún le afecta en cancha. “También soy autocrítico, sé que no vengo de mi mejor temporada y hoy hice un buen partido”, comentó el nacional. El tenista chileno también se refirió a las condiciones de juego que han afrontado en Zhuhai, China, donde se está disputando el grupo que integra el equipo capitaneado por Nicolás Massú. “Son condiciones extremadamente duras. No sé cuántos grados harán dentro, pero la humedad debe ser del 90%. No hay aire, no se puede respirar, es durísimo jugar. Mañana tenemos que volver a jugar y es duro, la planificación que nos pusieron no fue la más favorable”, remató Garín. El equipo nacional deberá enfrentar a Alemania, quién debutó con un 3-0 a favor sobre Eslovaquia, en busca de mantener vivas las chances de clasificar a la siguiente ronda.

Un duro inicio tuvo Chile en las Finales de la Copa Davis luego de sufrir una inapelable derrota ante Estados Unidos por 3 a 0. Ni Cristian Garin, ni Alejandro Tabilo ni la dupla Barrios-Soto pudieron obtener un punto ante los norteamericanos. Fue Cristian Garín el encargado de abrir la serie ante Reilly Opelka, cayendo ajustadamente por 6-3; 4-6 y 7-6. Posteriormente, Alejandro Tabilo también llevó su duelo ante Brandon Nakashima al tercer set, pero cedió el partido con un resultado de 7-6; 2-6 y 7-6. Para cerrar la magra jornada, la dupla Tomás Barrios y Matías Soto perdió 4-6; 6-4 y 7-6 ante los medallistas de plata en París 2024 Austin Krajicek y Rajeev Ram. Luego de este mal inicio que complica a Chile en el grupo que comparten además con Alemania y Eslovaquia, Cristian Garín afrontó a los medios de comunicación y evidenció su pesar por el resultado final. “Quedó la sensación de frustración de no haber ganado. Quería ganar y darle el primer punto al equipo”, aseguró el tenista que reemplazó a Nicolás Jarry como titular, ante los problemas de salud de este. No obstante, Garín reconoció que no atraviesa el mejor momento de su carrera y que eso aún le afecta en cancha. “También soy autocrítico, sé que no vengo de mi mejor temporada y hoy hice un buen partido”, comentó el nacional. El tenista chileno también se refirió a las condiciones de juego que han afrontado en Zhuhai, China, donde se está disputando el grupo que integra el equipo capitaneado por Nicolás Massú. “Son condiciones extremadamente duras. No sé cuántos grados harán dentro, pero la humedad debe ser del 90%. No hay aire, no se puede respirar, es durísimo jugar. Mañana tenemos que volver a jugar y es duro, la planificación que nos pusieron no fue la más favorable”, remató Garín. El equipo nacional deberá enfrentar a Alemania, quién debutó con un 3-0 a favor sobre Eslovaquia, en busca de mantener vivas las chances de clasificar a la siguiente ronda.