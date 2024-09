c89b41006a

9c1ba24b41

Nacional Política Gloria Hutt (Evópoli): “No comparto ninguna de las expresiones que justifican el Golpe” La timonel de oposición reconoció que para la conmemoración de los 50 años hubo "un retroceso sobre la conversación del período". Sin embargo, criticó la manera en que el Gobierno condujo los aniversarios. Diario UChile Miércoles 11 de septiembre 2024 10:40 hrs. Gloria Hutt, exministra y presidenta de Evopoli.

Compartir en

En el contexto de una nueva conmemoración del Golpe de Estado de 1973, la exministra y presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, señaló que no comparte “ninguna de las expresiones con las que se justifica la ruptura de la democracia”. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Hutt reconoció que el año pasado, cuando se cumplieron 50 años desde el quiebre democrático, hubo “de cierta forma, un retroceso respecto a la conversación sobre el período del Golpe Militar”. “Fue mucho más polarizada de lo que había sido en conmemoraciones anteriores. En la de los 40 años hubo más ánimo de diálogo, no de encontrar justificaciones, nada eso, sino cómo evitamos que algo así suceda en el futuro, cómo aseguramos la protección de la democracia, cómo ponemos bordes para que no haya riesgos que nos lleven a una situación tan dura cómo la que vivimos”, comentó. En ese sentido, la timonel de Evópoli criticó la manera en que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric condujo las conmemoraciones. “El año pasado hubo una invitación que hizo el Presidente y nosotros no concurrimos, porque la forma en que estaba previsto el desarrollo iba a ser también, bastante violenta para el ánimo de buena disposición y diálogo con el que nosotros estábamos disponibles a participar. Tampoco se cubrió a todos los sectores, hubo una declaración que no la firmaron todos los partidos, entonces, siento que en ese caso, hubo una oportunidad perdida de haber buscado un punto de encuentro transversal, al que nosotros estábamos disponibles a incorporarnos”, indicó. A juicio de Hutt, era necesario “un reconocimiento, no de responsabilidades y culpas, eso está difícil, pero de capacidades para evitar primero justificaciones de lo no justificable. Segundo, riesgos para la democracia y tercero, insistir en una forma de trato y descalificación que no ayuda a construir este camino futuro que todo el país quiere”. Por otra parte, consultada respecto al anuncio del Presidente Boric de dar un nuevo impulso a la Ley de Eutanasia y al proyecto que termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE), la presidenta de Evópoli aseguró que lo entiende como una manera del Gobierno de retomar “la identidad de su agenda original”: “Sin embargo, mientras no esté resuelta completamente la agenda de seguridad, que es la que más preocupa a la ciudadanía, es difícil que se diluya el esfuerzo en temas nuevos”. “Mi impresión es que lo práctico para el Gobierno sería despachar rápido la agenda de seguridad. Agregar más temas, mientras esos que son tan básicos no se han resuelto, me parece que no ayuda a darle una respuesta a la expectativa ciudadana”, estimó. De todas maneras, Hutt afirmó que respecto al CAE, “si hay una necesidad ciudadana y debería abordarse eso con más urgencia”. Asimismo, valoró que el Gobierno esté abordando el tema con más “realismo”. “No nos olvidemos que la propuesta del programa de Gobierno del Presidente Boric era la condonación del CAE. Ahora, puestos en la realidad, con la guitarra en la mano, ven que no hay ninguna viabilidad financiera para hacer eso. Pero sí, yo creo que sigue siendo una necesidad importante resolver la deuda de las familias que están pagando y proponer un sistema de financiamiento de la educación superior que sea factible en el tiempo”, dijo. Revisa la entrevista completa aquí:

En el contexto de una nueva conmemoración del Golpe de Estado de 1973, la exministra y presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, señaló que no comparte “ninguna de las expresiones con las que se justifica la ruptura de la democracia”. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Hutt reconoció que el año pasado, cuando se cumplieron 50 años desde el quiebre democrático, hubo “de cierta forma, un retroceso respecto a la conversación sobre el período del Golpe Militar”. “Fue mucho más polarizada de lo que había sido en conmemoraciones anteriores. En la de los 40 años hubo más ánimo de diálogo, no de encontrar justificaciones, nada eso, sino cómo evitamos que algo así suceda en el futuro, cómo aseguramos la protección de la democracia, cómo ponemos bordes para que no haya riesgos que nos lleven a una situación tan dura cómo la que vivimos”, comentó. En ese sentido, la timonel de Evópoli criticó la manera en que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric condujo las conmemoraciones. “El año pasado hubo una invitación que hizo el Presidente y nosotros no concurrimos, porque la forma en que estaba previsto el desarrollo iba a ser también, bastante violenta para el ánimo de buena disposición y diálogo con el que nosotros estábamos disponibles a participar. Tampoco se cubrió a todos los sectores, hubo una declaración que no la firmaron todos los partidos, entonces, siento que en ese caso, hubo una oportunidad perdida de haber buscado un punto de encuentro transversal, al que nosotros estábamos disponibles a incorporarnos”, indicó. A juicio de Hutt, era necesario “un reconocimiento, no de responsabilidades y culpas, eso está difícil, pero de capacidades para evitar primero justificaciones de lo no justificable. Segundo, riesgos para la democracia y tercero, insistir en una forma de trato y descalificación que no ayuda a construir este camino futuro que todo el país quiere”. Por otra parte, consultada respecto al anuncio del Presidente Boric de dar un nuevo impulso a la Ley de Eutanasia y al proyecto que termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE), la presidenta de Evópoli aseguró que lo entiende como una manera del Gobierno de retomar “la identidad de su agenda original”: “Sin embargo, mientras no esté resuelta completamente la agenda de seguridad, que es la que más preocupa a la ciudadanía, es difícil que se diluya el esfuerzo en temas nuevos”. “Mi impresión es que lo práctico para el Gobierno sería despachar rápido la agenda de seguridad. Agregar más temas, mientras esos que son tan básicos no se han resuelto, me parece que no ayuda a darle una respuesta a la expectativa ciudadana”, estimó. De todas maneras, Hutt afirmó que respecto al CAE, “si hay una necesidad ciudadana y debería abordarse eso con más urgencia”. Asimismo, valoró que el Gobierno esté abordando el tema con más “realismo”. “No nos olvidemos que la propuesta del programa de Gobierno del Presidente Boric era la condonación del CAE. Ahora, puestos en la realidad, con la guitarra en la mano, ven que no hay ninguna viabilidad financiera para hacer eso. Pero sí, yo creo que sigue siendo una necesidad importante resolver la deuda de las familias que están pagando y proponer un sistema de financiamiento de la educación superior que sea factible en el tiempo”, dijo. Revisa la entrevista completa aquí: