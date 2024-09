c89b41006a

Justicia Ministro Cordero por Plan Nacional de Búsqueda: “Es la primera vez que el Estado de Chile asume la responsabilidad” El titular de Justicia se hizo cargo de las críticas a esta política estatal, señalando que son propias del proceso de desarrollo. Además, se refirió al caso Hermosilla y el rol de Chile Vamos: "Si el debate es político lo jurídico no aplica". Diario UChile Miércoles 11 de septiembre 2024 12:01 hrs. Foto: Agencia Aton

En el marco de una nueva conmoración del Golpe de Estado este 11 de septiembre, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió al Plan Nacional de Búsqueda y levantamiento del secreto de la Comisión Valech. Además, abordó la crisis del sistema judicial y el caso Hermosilla. Sobre las criticas por parte de algunos familiares al Plan de Búsqueda, que lleva un poco más de un año de funcionamiento, el titular de Justicia señaló que “son criticas dentro de un contexto de confianza porque si las agrupaciones o algunas de ellas las han formulado, lo han hecho directamente. Cuando se formulan criticas con un propósito de ir abordando enfoques para enmendar, ese no es un quiebre, es parte del proceso de desarrollo“. “El plan es una política pública permanente cuyo propósito central es un diseño y una estructura que trascienda a este Gobierno. Fue construido con los familiares, en un proceso participativo que tomó cerca de un año, donde había un enfoque muy forense, y fueron las propias agrupaciones quienes nos dijeron: ‘No, esa perspectiva no es la que deseamos o queremos. Por lo menos, no es la prioritario, sino que buscamos saber las condiciones bajo las cuales nuestros familiares fueron detenidos y hechos desaparecer‘”, añadió. Así, el ministro Cordero enfatizó en que “es la primera vez que el Estado de Chile asume esa responsabilidad, el Estado fue el que cometió los crímenes y sus funcionarios. Entonces, tiene que hacerse cargo de ello. Pero también es cierto, y es un desafío permanente del plan, que los familiares sistemáticamente se han visto enfrentados a promesas y decepciones por parte del Estado, en muy distintos sentidos, desde el retorno a la democracia”. “El Plan Nacional de Búsqueda también es mirar para atrás y saber qué el Estado se ha equivocado también“, apuntó. Por otro lado, sobre la defensa de Chile Vamos al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, implicado en el caso Hermosilla, el ministro de Justicia sostuvo que: “Este es un caso que puede comprometer al sistema político en su totalidad, no sólo por las personas que puedan estar involucradas sino que para los ciudadanos, es el sistema político con indiferencia de si es el Gobierno o a la oposición, por eso es un crisis severa y la principal responsabilidad del Gobierno es darle conducción, dejando que el Ministerio Público lleve la investigación, que los jueces apliquen lo que tengan que aplicar y esto es bien relevante, porque las investigaciones tienen que llegar hasta el final y la responsabilidad del Ejecutivo es darle conducción al contexto de la reforma y no distraer de los otros temas que son importante para el país”. “Desde el punto de vista jurídico, tengo la impresión que en el caso de Chile Vamos, por cierto, como toda persona, que esta siendo objeto de investigación se llame Andrés Chadwick o Pedro Pérez , hay presunción de inocencia, pero también hay una dimensión política (…) El gran desafío de la oposición es desde el punto de vista de su responsabilidad pública, teniendo en consideración que en este aspecto el debate es político y no jurídico, si es político es un tema estrictamente de rendición de cuentas de la forma en que se ejerce una función“, afirmó. En ese sentido, el secretario de Estado puntualizó que “si el debate es político los binarios jurídicos no aplican. De hecho, creo que es incorrecto trasladar las herramientas del derecho para discutir cuestiones políticas porque las distorsionan, es como trasladar la política hacia el derecho, por eso es bueno separar los ámbitos”. Revisa la entrevista completa aquí:

