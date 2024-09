74f81f666c

Derechos Humanos Nelson Caucoto y el negacionismio: “¿Cómo van a negar que (en dictadura) vivimos en medio de una criminalidad estatal?” El abogado, quien ha liderado diversas causas relacionadas con delitos del régimen militar, refutó que en Chile no hayan avances en materia de DDHH. Además, criticó los años de "impunidad absoluta" de los autores de crímenes de lesa humanidad. Diario UChile Miércoles 11 de septiembre 2024 19:19 hrs. Ingreso de detenidos de la dictadura militar al Centro de Tortura Estadio Nacional.

A 51 años del Golpe de Estado en Chile, el avance en materia judicial respecto a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar sigue en discusión. Mientras, la implementación del Plan Nacional de Búsqueda ha sido cuestionada por organizaciones de la sociedad civil. No obstante, ese discurso pesimista fue refutado por el abogado especialista Nelson Caucoto, quien ha liderado y logrado justicia en una serie de casos relacionados con delitos cometidos por el régimen de Augusto Pinochet. En ese sentido, contraria a la idea de que no ha habido reparación a las víctimas de violación a los derechos humanos, el abogado remarcó que sí han habido avances en las últimas décadas. “A diferencia de lo que pudiera pensar la mayoría de los chilenos, hay un avance sustancial en materia de derechos humanos en lo que se refiere a la actividad judicial. Eso es bien significativo, porque nadie esperaría que a 51 años todavía en Chile se siga investigando y se siga buscando sentencia como lo sigue dictando la Corte Suprema”, expresó tajantemente el abogado. El experto en causas judiciales relacionadas a los derechos humanos valoró positivamente el trabajo de los últimos años para entregar justicia a las víctimas de la dictadura militar. Incluso, destacó los fallos como una vía para enfrentar el negacionismo. “Frente a ello (el negacionismo), pongo la sentencia firme, sostenida, consistente de la Sala Penal de la Corte Suprema. Porque, cómo van a venir a negar que los hechos ocurrieron y que vivimos en medio de una criminalidad estatal”, manifestó Caucoto. No obstante, sí fue crítico respecto de un período largo en el que no se avanzó en la materia: “Vivimos 30 años de impunidad absoluta. Es decir, desde el 73 hasta el 2003 no pasó nada en Chile en materia de derechos humanos, salvo excepciones”. Sí bien destacó que se ha logrado justicia en distintos casos, también se refirió a las dificultades para lograr estos resultados en los últimos 20 años. “Nos encontramos con que los procesados (y condenados), ya llegan a una edad muy avanzada, muchos han muerto, otros se han fugado. Tenemos más de una decena de fugados en el caso Víctor Jara. Otros que se han suicidado, otros que están enfermos”, detalló Caucoto sobre los autores de crímenes de lesa humanidad del régimen de Augusto Pinochet. En particular, respecto del Plan Nacional de Búsqueda, el abogado sostuvo que era una iniciativa positiva y que espera su éxito, pues “Chile es el único país en el mundo que está haciendo justicia después de 51 años”. “Yo soy un ferviente partidario de esta actividad de carácter estatal. Pero, desgraciadamente estamos asumiendo tardíamente esta tarea del plan de búsqueda”, complementó el abogado. Revisa aquí la entrevista completa:

